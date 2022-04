Rayakan Idul Fitri Bersama Kimaya Sudirman Yogyakarta by HARRIS

TIDAK terasa bulan Ramadhan sudah sampai di penghujung bulan. Memasuki minggu keempat, orang-orang biasanya mulai menyusun rencana untuk menghabiskan momen Lebaran bersama keluarga, kerabat atau teman. Salah satu agenda wajib yang harus dilaksanakan adalah makan bersama setelah perayaan salat ied dengan keluarga.



Ada yang memilih memasak dengan porsi besar di rumah, tapi tidak sedikit juga yang memilih mencari tempat makan di luar karena lebih praktis dan ingin merasakan momen lebaran dengan bersantai. Oleh karena itu, tahun ini Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris hadir dengan Sajian Lebaran dan Halal Bihalal Package untuk mengobati kerinduan masyarakat Yogyakarta yang ingin berkumpul sembari menikmati hidangan yang dimasak spesial oleh chef hotel berbintang.



Untuk Sajian Lebaran, Kimaya Sudirman Yogyakarta By Harris, Hotel yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta No.89 ini membuka All You Can Eat Buffet pada 2-3 Mei 2022 pukul 17.45 WIB hingga 20.30 WIB.



Beragam menu Khas Lebaran dapat Anda nikmati mulai dari Opor Ayam, Sambal Goreng Kentang, Lontong Sayur, Telur Balado, Nasi Goreng Djawa dan yang special adalah adanya Chicken Shwarma. “Promo Spesial Buffet Sajian Lebaran kami tawarkan dengan Rp125.000, nett. Untuk tempatnya sendiri, Kami sediakan di Tropical Pool Side dan Coconut Club Restaurant,” ujar Marketing Communication Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris, Stevy Yola.



Setelah Lebaran, kebiasaan masyarakat Indonesia adalah mengadakan tradisi Halal Bihalal. Kimaya Sudirman Yogyakarta juga turut serta menyiapkan promo Halal Bihalal Package. “Untuk Halal Bihalal Package kami buka untuk periode 4 Mei 2022 hingga 31 Mei 2022. Untuk menu pun tentunya beragam mulai dari sajian khas Nusantara seperti Lontong Sayur, Gulai Ayam, Mie Lethek, Mie Goreng Djawa, Chicken Pandan dan juga sedikit sentuhan arabian yaitu Beef Kabsah,” jelas Chef Kimaya Sudirman Yogyakarta, Pranidya.

Selanjutnya, “Bagi Anda yang ingin memberikan Hampers dan juga Hantaran Lebaran Kebahagiaan kepada orang tersayang, Kami menyediakan dua pilihan, Festive Hampers dengan isian kue kering Chocolate Chip Cookies, Nastar dan juga Cheese stick dengan harga Rp 150.000 dan juga Hantaran Lebaran dengan isian pilihan special Ayam Negeri atau Ayam Kampung masak bacem mulai dari Rp150.000,-/Besek lengkap dengan Lalapan segar serta sambal terasi. Untuk pemesanan kedua bingkisan tersebut dapat dilakukan one day before dan dapat di pesan selama periode Idul Fitri hingga Halal Bihalal," sahut Stevy Yola lebih lanjut.



Selain itu wisata di dalam kota dapat menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat untuk menghabiskan masa libur Lebaran 2022. Kimaya Sudirman Yogyakarta By Harris menawarkan paket khusus libur Lebaran untuk para tamu. Para pengunjung dapat menikmati paket libur lebaran mulai dari harga Rp1.080.000 nett/malam.



“Pengunjung dapat memperoleh pengalaman menginap di kamar hotel yang super nyaman sudah termasuk dengan fasilitas breakfast, Eid Dinner pada 2-3 Mei 2022, akses ke Kids Playground di Garden hingga potongan diskon 10% untuk Festiver Hampers Promotion. Menarik bukan? Tunggu apalagi, kami tunggu kedatangan Anda di Kimaya Sudirman Yogyakarta," tutup Stevy Yola. (OL-10)