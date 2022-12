Rayakan HUT Perdana, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris Berbagi Kasih dengan Berkunjung ke Panti Asuhan 

KIMAYA Sudirman Yogyakarta by Harris merayakan ulang tahun pertama pada Kamis (1/12). Pada perayaan ulang tahun ini, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris mengusung tema “One Team One Goal, Together We Can”. Sesuai dengan tema yang dipilih, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris melakukan beberapa rangkaian kegiatan.

“Sebagai wujud rasa syukur, sekaligus bagian dari CSR (Corporate Social Responsibility) perayaan 1 tahun Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris ini kami ingin berbagi Kasih dan Kebahagiaan melalui beberapa rangkaian kegiatan. Diawali dengan Kunjungan ke Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran pada tanggal 20 November 2022, Cleaning Blitz bersama perangkat Desa, Warga dan Corporate di sekitar Hotel pada 1 Desember 2022 dan puncaknya Syukuran Makan Malam bersama Staff dan Karyawan Hotel yang juga diadakan pada 1 Desember 2022," ujar Diah Anggraeni, General Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris.

Rangkaian acara perayaan ulang tahun pertama ini dibuka dengan kunjungan ke Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran oleh panitia dan Head of Departement diawali dengan Doa Bersama dan potong tumpeng yang dipimpin oleh Ustaz Djunaedi sebelum berangkat ke Panti Asuhan.

Sesampainya di Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran, terlihat anak-anak panti dan Suster yang siap menyambut kehadiran team Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris.

Pada pidato pembukaannya, Diah Anggraeni mengungkapkan untuk ulang tahun kali ini lebih kearah Sosial dan Kebersamaan sehingga sangat senang sekali dapat berkunjung ke Panti Asuhan dan berbagi kebahagiaan dalam rangka ulang tahun Kimaya Yogyakarta yang pertama ini.

“Anak-anak Panti sangat senang sekali mendapat kunjungan dari Hotel Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris, suasana Panti menjari ramai dan dapat menikmati sajian special yang langsung dibuat oleh Staff Hotel," kata Magdeline, Suster Kepala Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran.

Pada kesempatan tersebut, team Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris telah menyiapkan acara hiburan, penampilan dari anak-anak Panti Asuhan serta membawa berbagai sajian makanan ringan dan makan siang yang khusus dibuat oleh staff Hotel untuk dinikmati bersama. Diantaranya berupa Goodie Bag, chicken shawarma dan Ice Cream.

“Tak ketinggalan Beras, Gula Pasir, Mie Instan, Dus Cereal dan Minyak goreng juga diberikan untuk anak-anak Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran,” ungkap Mahisa Ayu Dya, Human Resources Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris.

“Pada tanggal 1 Desember 2022 rangkaian acara dilanjutkan dengan Cleaning Blitz di area Jl. Jenderal Sudirman yang melibatkan perangkat Desa, Warga dan juga corporate sekitar Hotel yang diawali dengan Pelepasan Burung Merpati oleh General Manager dan tim Head of Department Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris sebagai simbol agar Kimaya Hotel lebih maju dan Occupancy terus meningkat tinggi” terang Stevy Yola, Marketing Communications Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris.

Dilanjutkan Pada malam harinya makan malam bersama Staff dan Karyawan di gelar di Ballroom Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris. Acara ini merupakan wujud apresiasi dari Manajemen kepada Karyawan yang telah berjuang bersama selama satu tahun ini.

Diah Anggraeni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Staff dan Karyawan dan terus memberikan semangat baru, khususnya untuk para team dari Kimaya Yogyakarta agar lebih kuat dan semakin menginspirasi.

Menurut Diah, tim yang kuat dan solid akan menghasilkan inovasi-inovasi tanpa henti mulai dari produk hingga pelayanan sehingga Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris dapat menjadi salah satu Hotel terbiak di Yogyakarta. (RO/OL-7)