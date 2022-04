Keberagaman Musik Bersatu di Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2022

PENGUMUMAN diselenggarakannya festival musik Jakarta International BNI Java Jazz Festival (BNIJJF2022) secara offline pada 27-29 Mei 2022 mendatang di JiExpo Kemayoran, Jakarta, disambut hangat oleh masyarakat.



Terlebih, dengan diumumkannya line-up fase pertama yang menunjukkan keberagaman genre musik termasuk jazz dan turunannya. Dimulai dari pemenang Grammy untuk Album R&B terbaik, PJ Morton, hingga musisi jazz muda Tanah Air, Adikara Fardy. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta International BNI Java Jazz Festival konsisten dengan misinya sebagai tempat untuk memperkenalkan talenta jenis musiknya ke seluruh dunia.

Direktur Utama Java Festival Production Dewi Gontha menuturkan kembalinya Jakarta International BNI Java Jazz Festival tahun ini merupakan kabar gembira bagi pecinta musik nasional setelah vakum karena kondisi yang memiliki dampak besar bagi banyak orang termasuk semua pelaku industri khususnya pertunjukan musik langsung di Tanah Air.

Dia memastikan pihaknya berusaha sebaik mungkin dan bekerja sama dengan banyak pihak untuk mempersiapkan segala hal untuk dapat menciptakan festival yang aman, nyaman dan berkesan pada era new normal.



Java Festival Production akan mengatur secara detail terkait dengan sistem pembelian tiket yang bekerja sama dengan PeduliLindungi, ambience festival yang mengusung Blooming Season sebagai tema dengan instalasi seni yang diperuntukkan bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momen mereka di festival, serta mempersiapkan line-up dengan komposisi yang kaya dan beragam untuk dinikmati semua kalangan masyarakat.



“Kami harap kehausan masyarakat untuk menghadiri festival musik langsung dapat terpenuhi di Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2022 dan semakin banyak yang jatuh cinta kepada jazz dan genre musik turunannya termasuk R&B, soul, funk, dan jenis musik lainnya yang bisa ditemukan di Festival,” ujar Dewi Gontha.



Dia manambahkan semua ini tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan instansi pemerintah yang memberikan kesempatan agar industri ini bisa bergerak kembali dan memberikan pengaruh pergerakan ekonomi bagi pelakunya. Dalam hal ini pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia dan Polda Metro Jaya, atas arahan dan dukungannya selama berbulan-bulan untuk persiapan acara sampai dengan hari ini dan sampai acara terlaksana nantinya.



“Kami juga berterima kasih kepada para Sponsor acara yang sekali lagi memberikan kepercayaan dan mendukung terselenggaranya acara ini, karena tanpa mereka acara ini tidak bisa kami jalankan. Dalam hal ini kami mengucapakan terima kasih kepada BNI, selanjutnya MLD, Sosro, Blibli, Telkomsel, Indofood, Indomobil, BMW dan semua sponsor lainnya,” tambah Dewi.



Dukungan BNI

Adapun, penyelenggaraan event BNI Java Jazz Festival tahun ini merupakan JJF yang spesial karena merupakan momen kebangkitan festival offline di Indonesia setelah hampir 2 tahun tidak terlaksana.



Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (kode saham: BBNI) Mucharom mengatakan, dengan semangat #LompatLebihTinggi, BNI terus mendukung berkembangnya industri kreatif di Indonesia, salah satunya BNI Java Jazz Festival 2022.



Di tahun ini pun, BNI tetap konsisten memberikan penawaran menarik untuk nasabahnya yakni promo Buy1Get2 Daily Pass BNI Java Jazz Festival 2022 di website www.javajazzfestival.com dengan menggunakan Kartu Kredit dan Kartu Debit BNI.



Selain itu, transaksi dengan Kartu Kredit bisa digabungkan dengan promo Cicilan 0% tenor 3 bulan dan hemat hingga 50% dengan BNI Rewards Point.



BNI juga senantiasa menyesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat khususnya generasi muda yang menginginkan kemudahan dalam aktivitasnya, termasuk dalam bertransaksi finansial. BNI Mobile Banking menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan fitur transaksi lengkap yang membuat kita bisa bertransaksi di mana dan kapan saja.



Bahkan pada saat menonton BNI Java Jazz Festival 2022, nasabah masih tetap bisa melakukan beragam transaksi finansial seperti top up uang elektonik serta pulsa, pembelian paket data, pembayaran via QRIS BNI Mobile Banking, transfer, blokir kartu debit jika kartu hilang sampai cek tagihan kartu kredit.



"BNI pun secara konsisten membawa ekosistem cashless payment dengan menerima transaksi TapCash dan QRIS pada saat acara JJF 2022, tentunya akan terdapat program promo tertentu khusus pengguna TapCash dan QRIS BNI Mobile Banking di lokasi acara," kata Mucharrom.



Ragam Lineup di Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2022

Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2022 juga sangat gembira dapat mengumumkan line up fase kedua dengan nama-nama musisi mancanegara dan Tanah Air yang sudah melakukan konfirmasinya untuk bergabung dalam festival. Musisi tersebut di antaranya adalah:

• Adoria

• Adhitia Sofyan

• Andmesh Kamaleng

• ARTI (Arsy Widianto & Tiara Andini)

• Aryo Adhianto

• Bass G ft. Matthew Sayersz

• Bilal Indrajaya

• Candra Darusman Feat: Dira, Natasya Elvira, Rivan Kalbuadi, Sandy Sondhoro

• D’MASIV

• Dewa Budjana

• Dirty Loops

• Dreikids

• Endah N Rhesa

• Fiersa Besari

• Gilad Hekselman

• G-Pluck

• Humania

• IDGITAF

• Jakob Ogawa

• Juicy Lucy

• Kenny Gabriel “The Playground Live Session”

• Keyon Harrold

• Lalahuta

• Lomba Sihir

• Mantra Vutura

• Marcell

• MLDJAZZPROJECT in collaboration with Kaleb J, Basboi, Budi Doremi

• MLDSPOT COLLABORATION with Nonaria, Dua Empat, Vira Talisa, Ivy Alisa

• Nadin Amizah

• Romantic Echoes

• SUSU

• Tohpati

• The Good People

• The Soulful



Para musisi tersebut akan bergabung dengan pemenang Grammy PJ Morton; penyanyi dan pencipta lagu muda Adikara Fardy; penyanyi bersuara khas Afgan; penyanyi dan penulis lagu asal Kanada Alex Porat; penyanyi dan penulis lagu muda Indonesia Danilla; multi instrumentalis dan produser Emma-Jean Thackray; Gitaris, penyanyi, dan pencipta lagu yang menginspirasi ratusan ribu penggemarnya, Gabe Bondoc; penyanyi muda Indonesia yang mulai menulis lagu sejak usia 17 tahun Gangga; grup yang memiliki vokal ekspresif dan produksi yang sangat menawan Hablot Brown; Jarrod Lawson penyanyi, penulis lagu dan juga pianis bertalenta; JAZ, penyanyi kelahiran Brunei Darussalam yang salah satu lagunya mendominasi chart tangga lagu di radio Indonesia dan Malaysia.



Selain itu, line up BNI Java Jazz Festival 2022 adalah Kahitna, grup papan atas Tanah Air yang eksis di dunia musik selama lebih dari 30 tahun, Mikha Angelo yang akan melakukan debut perdananya di panggung festival sebagai solois, Oslo Ibrahim penyanyi bertalenta yang salah satu lagunya sukses menduduki tangga lagu di Jepang, RAN yang akan kembali ke panggung BNI Java Jazz Festival setelah absen selama 6 tahun, dan masih ada Gitaris yang penuh karisma Rendy Pandugo, Rizky Febian penyanyi yang meraih lebih dari 10 penghargaan, Samm Henshaw, musisi dengan lirik-liriknya yang banyak menceritakan dan mendokumentasikan kisah hidupnya.



Sivia, yang setiap lagunya memiliki cerita, Teddy Adhitya yang memulai tahun 2021 dengan mengeluarkan 3 lagu barunya yang berisi autobiografi tentang merayakan kehidupan, Yefta & Teman Tidur grup pop folk dan Yura Yunita penyanyi dan penulis lagu yang produktif.



Beberapa hal yang harus diketahui oleh pengunjung festival, seperti biasa untuk menyaksikan pertunjukan special show, pengunjung harus mempunyai tiket harian dan tiket special show pada hari yang sama. Tiket bisa dibeli melalui situs resmi www.javajazzfestival.com. Pengunjung harus sudah menerima vaksin primer dan penguat (booster) untuk bisa membeli tiket dan menghadiri festival.



Informasi perkembangan terbaru juga dapat ditemukan di media sosial resmi Instagram @javajazzfest, Facebook Jakarta International Java Jazz Festival, twitter @JavaJazzFest dan TikTok @javajazzfest. (RO/OL-10)