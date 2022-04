Sambut Ramadan, GoodNovel Ajak Pengguna Isi Waktu Kumpulkan Ketupat

DALAM rangka menyambut Ramadan, GoodNovel Indonesia meluncurkan ajang terbaru bernama Ketupat GoodNovel. Event yang digelar pada 2 April hingga 2 Mei 2022 ini untuk pengguna mereka di Indonesia.

CEO GoodNovel Brenda Cheong mengatakan ajang itu juga dihadirkan untuk memberikan kegiatan yang bermanfaatkan bagi para pengguna untuk mengisi waktu sahur dan ngabuburit. "Ramadan merupakan bulan istimewa yang disambut dengan meriah oleh umat Islam, terutama masyarakat Indonesia. Ini menjadi alasan utama GoodNovel mengadakan event ini, karena ingin ikut menyambut Ramadan bersama pengguna, khususnya Indonesia," jelas Brenda, dalam siaran persnya, Jumat (8/4/2022).

Brenda berharap dengan acara itu masyarakat dapat melihat keseriusan GoodNovel Indonesia masuk ke pasar. Selama satu tahun ini sudah banyak yang dilakukan oleh aplikasi ini khusus pasar Indonesia. "Ini mulai dari membentuk tim yang kompeten di Indonesia dan beberapa peningkatan yang hadir karena mendengarkan masukan dari pengguna di Indonesia, baik pembaca maupun penulis," terangnya.

Ajang itu pun diharapkan meningkatkan minat baca, khususnya masyarakat Indonesia, karena sekarang membaca novel juga bisa langsung dari ponsel. Mengusung tema Baca novel dan meraih kesempatan mendapatkan smartphone Samsung Galaxy S22 5G serta puluhan hadiah menarik lain, event tersebut menawarkan ketupat ketika berhasil membuka bab novel atau mengajak kenalan mereka untuk mengunakan GoodNovel.

Para pengguna juga akan mendapatkan lebih banyak bonus koin yang dapat digunakan untuk membuka lebih banyak bab. Goodnovel menyediakan hadiah utama berupa smartphone Samsung Galaxy S22 5G, Samsung Galaxy A72, Modori Cookware set, logam mulia, Galaxy Buds 2, smartwatch, dan Xiaomi Mi TV stick, serta ribuan bonus koin GoodNovel.

Cara mengumpulkan ketupat di aplikasi GoodNovel cukup mudah yaitu hanya dengan menyelesaikan misi. Misi yang harus diselesaikan yaitu:

• Buka dan baca bab akan mendapatkan 20 ketupat/bab

• Check in setiap hari untuk mendapatkan 50-200 ketupat

• Undang teman bergabung untuk mendapatkan 200 ketupat

• Top up untuk mendapatkan 1000 ketupat/top up 100 koin

Baca juga: 20 Bidang Studi UI Masuk Ranking Dunia Versi QS WUR By Subject 2022

Untuk mengikuti keseruan event Ketupat GoodNovel caranya cukup klik https://m.goodnovel.com/other/activity/ramadan/shareView.html?sc=4nr48. Informasi lebih lanjut mengenai even Ketupat GoodNovel ini dapat dilihat pada Facebook, Instagram dan media sosial official GoodNovel Indonesia.