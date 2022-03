Asupan Asam Amino Esensial Maksimalkan Manfaat Olahraga

SEJAK pandemi covid-19, masyarakat menjadi semakin sadar mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Salah satu caranya yakni dengan berolahraga. Namun, apakah kita sudah rutin berolahraga dan menjalankan pola hidup sehat dengan benar, lalu apakah olahraga kita sudah efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Olahraga teratur dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan, saat pandemi seperti ini dengan aturan untuk tetap di rumah, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan World Health Organization (WHO) mendorong semua orang untuk olahraga teratur.

Selain meningkatkan kesehatan mental, tinjauan ilmiah di Journal of Sport and Health Science 2019 menemukan bahwa olahraga dapat meningkatkan respons imun, menurunkan risiko penyakit, dan mengurangi peradangan. Hanya saja, setelah berolahraga (terutama olahraga dengan intensitas tinggi) biasanya rasa nyeri akan timbul dan rasa tidak nyaman (muscle soreness) juga muncul karena adanya kerusakan jaringan otot.

Apalagi bagi para pegiat olahraga (sport enthusiasts) dan para atlet muscle soreness ini dapat berlangsung beberapa lama. Jika tidak ditangani dengan tepat, rasa nyeri ini dapat mengganggu performa latihan.

Bagi PT Ajinomoto Indonesia yang selalu fokus pada peningkatan health dan wellness masyarakat Indonesia, hal ini merupakan sebuah tantangan dalam menjawab keinginan para sport enthusiasts dan atlet dalam menjaga performa olahraga. Berbekal riset yang telah dilakukan selama puluhan tahun mengenai makanan, nutrisi, dan asam amino, Ajinomoto meluncurkan aminovital, sports drink nomor satu di Jepang yang kini hadir di Indonesia," ujar Revi Havier, Head Of Processed Foods Dept PT Ajinomoto Sales Indonesia, dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/3).



Baca juga: Obesitas, Bukan Persoalan tidak Pantas Dipandang



Menurut dia, pada awalnya aminovital dikembangkan untuk meningkatkan performa atlet Jepang. Produk ini merupakan minuman jeli asam amino rasa apel yang menjadi minuman olahraga nomor satu di Jepang. Dalam satu kemasan 100 gram dibuat dengan 3.000 mg asam amino dan 1.640 mg BCAA (leusin, soleusin, valin) yang sudah tesertifikasi halal untuk para atlet dan sport enthusiast. Baik dikonsumsi 30 menit sebelum berolahraga atau di tengah-tengah berolahraga.

"Selain air dan lemak, tubuh manusia juga terdiri atas protein. Protein terbentuk dari 20 jenis asam amino, yang terdiri atas asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Jumlah asam amino esensial di dalam tubuh ada 9. Seluruh asam amino esensial tersebut tidak bisa diproduksi tubuh secara alami. Itu artinya, tubuh hanya bisa mendapatkan asam amino esensial ini dari asupan sumber makanan," lanjut Revi.

Padahal, bagian tubuh seperti mata, telinga, rambut, darah, hormon, bahkan sistem imun tubuh terdiri atas esensi protein ini yaitu asam amino. Berbeda dengan protein, asam amino merupakan komponen terkecil penyusun protein dan dapat langsung diserap di dalam tubuh dalam 30 menit. Berdasarkan riset, protein membutuhkan waktu 3-4 jam untuk dicerna dan diserap dalam tubuh.

"Minum aminovital 30 menit sebelum berolahraga atau di tengah latihan yang intens akan lebih baik untuk menyegarkan tubuh. Mengonsumsinya dalam keadaan dingin juga akan lebih segar dan nikmat," pungkasnya. (RO/S-2)