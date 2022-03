Dukung Perjuangan Perempuan Melawan Kanker, WOM FInance Berikan Donasi Lewat YKPI 

MENYAMBUT Hari Ulang Tahun yang ke 40, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) memberikan dukungan kepada perempuan pengidap kanker. Dukungan tersebut diwujudkan melalui donasi yang diberikan kepada Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI).

Selain donasi yang bisa digunakan sebagai operasional YKPI, WOM Finance juga memberikan bantuan berupa kipas angin, vitamin, cairan pembersih desinfektan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan masker. Bantuan donasi dan barang-barang ini diserahkan langsung oleh Chief Financial Officer WOM Finance dengan Cincin Lisa Hadi didampingi Financial Planning and Investor Relation Division Head Erik Tanudjaja kepada perwakilan YKPI.

“Sebagai bentuk kepedulian WOM Finance terhadap ancaman kanker payudara yang merupakan kanker pembunuh nomor satu di Indonesia, maka WOM Finance pada hari ini memberikan bantuan donasi dan barang-barang sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan dan kepeduliannya dalam mengatasi masalah penyakit kanker payudara. Kami berharap bantuan ini dapat dioptimalkan dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada YKPI,” ujar Cincin.

Baca juga : Peduli Lingkungan, Gus Muhaimin Apresiasi Komunitas Jambe Klopo Doyong

Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini terkait dengan kesehatan perempuan adalah upaya mengatasi ancaman penyakit kanker payudara. Seperti diketahui, Kanker payudara yang hingga kini merupakan kanker pembunuh nomor satu di Indonesia.

“Bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia pada bulan ini, penting bagi kami untuk ikut berperan aktif dalam menaikkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Kami juga akan terus mendedikasikan waktu dan energi kami untuk berdonasi ke Yayasan penderita Kanker lainnya, hal ini merupakan bentuk dukungan kami untuk para penderita dan pasien kanker payudara,” tutup Cincin.

Menjelang HUT yang ke-40, WOM Finance juga mengadakan berbagai kegiatan CSR, selain pemberian donasi ke YKPI, WOM Finance juga melaksanakan renovasi fasilitas MCK/Tempat Wudhu yang dilakukan serentak di 13 (tiga belas) kota di Indonesia, Operasi Katarak Gratis di Kota Padang dan Palembang serta donasi kepada Yayasan Down Syndrome. (RO/OL-7)