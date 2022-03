Bantu para Ibu Lindungi Kulit Bayi Mereka

SETIAP ibu tentu ingin memberikan perawatan yang terbaik bagi sang buah hati. Hal ini mendorong ibu untuk lebih selektif ketika memilih produk perawatan dan tidak berkompromi dalam memastikan sang buah hati mendapatkan perawatan terbaik, termasuk untuk perawatan kulit. Terlebih, bayi memiliki kulit yang sangat halus dan lebih sensitif bila dibandingkan dengan kulit orang dewasa. Menyadari kebutuhan tersebut, Pure Baby menawarkan rangkaian lengkap berbagai produk bayi dengan kandungan ekstrak kolostrum guna membantu Ibu menjaga dan merawat kulit bayi yang teramat halus dan sensitif.

Rizma Ariefiani selaku Head Brand Portfolio Strategy & Innovation Pure Baby menjelaskan bahwa Pure Baby sangat memahami preferensi dan keinginan para ibu untuk memberikan perawatan terbaik bagi sang buah hati. Terlebih, Ibu dengan keadaan social economy lebih tinggi tentu akan lebih selektif dalam memilih produk dengan kandungan yang tak hanya aman, namun juga sesuai kebutuhan kulit bayi. Mereka percaya produk perawatan bayi terbaik akan memberikan manfaat terbaik pula.

“Berbekal pemahaman tersebut, Pure Baby hadir dengan menawarkan lini produk perawatan bayi premium Pertama di Indonesia dengan kandungan bahan natural berkualitas dan bermutu tinggi Ekstrak Kolostrum guna membantu setiap Ibu Indonesia memberikan perlindungan terbaik untuk kulit bayi yang teramat halus, bahkan untuk kulit bayi baru lahir dan sensitif sekalipun” jelas Rizma Ariefiani dalam Press Conference Pure Baby 'Yang Pertama, Yang Berharga' yang diadakan secara virtual pada Kamis (17/3).

Kolostrum merupakan air susu pertama yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia pada tahap akhir kehamilan atau beberapa hari setelah proses melahirkan. Kolostrum berwarna kekuningan dengan tekstur kental dan pekat, serta mengandung nutrisi yang lebih tinggi. Ekstrak kolostrum yang terdapat dalam setiap produk Pure Baby berasal dari sapi yang memiliki banyak manfaat, karena tinggi protein dan antibodi.

Tidak hanya untuk dikonsumsi, nyatanya kini ekstrak kolostrum juga memiliki manfaat baik untuk kesehatan kulit. “Kami memahami betapa berharganya kandungan air susu pertama (kolostrum) tersebut, oleh karena itu Pure Baby diformulasikan secara khusus untuk mampu membawa manfaat dari ekstrak kolostrum agar bisa merawat dan menjaga kehalusan kulit bayi serta teruji secara dermatologi,” lanjut Rizma.

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan di Archives of Dermatological Research pada 2017, setidaknya terdapat tiga hal yang membuat kulit bayi sensitif, yakni bayi memiliki lapisan epidermis terluar (stratum korneum) yang lebih tipis; proses penyerapan dan penguapan air di kulit bayi yang lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa; dan faktor pelembab alami dan produksi lipid kulit pada bayi lebih sedikit dibandingkan dengan orang dewasa sehingga kulit bayi lebih mudah kehilangan kelembapan. Dengan demikian, kulit bayi membutuhkan perawatan khusus, berbeda dengan kulit orang dewasa pada umumnya.

Menanggapi pentingnya perawatan khusus bagi kulit bayi, dr. Arini Widodo, Sp.KK selaku dokter spesialis kulit dan kelamin mengungkapkan bahwa setelah dilahirkan, kulit bayi beradaptasi dengan lingkungan baru. Terlebih, kulit bayi masih sangat rentan terhadap berbagai faktor pemicu iritasi sehingga penting untuk memilih produk perawatan bayi dengan kandungan yang mampu memenuhi kebutuhan sekaligus melindungi barrier kulit bayi.

“Kolostrum memiliki potential manfaat yang masih bisa digali oleh karena itu terdapat berbagai riset yang menunjukan berbagai benefit kolostrum secara oral, dan beberapa riset menunjukan potensi benefit untuk kulit secara topikal,” jelas dr. Arini.

Kolostrum merupakan kandungan yang tergolong aman, dan dalam penelitian in vitro berpotensi dalam memperbaiki barrier (sawar) kulit, mengurangi penguapan air di kulit sehingga dapat berperan dalam menjaga kelembaban kulit. Kolostrum kaya akan berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh, termasuk kesehatan kulit. Kolostrum mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, lactoferrin, antibodi, faktor pertumbuhan, kaya akan vitamin (Vit A, Vit B6, Vit B12, Vit C, Vit D, Vit E dan Vit K) dan mineral (Kromium, Natrium, Magnesium, Kalsium, Tembaga, Besi dan Zinc). “Banyak riset mengenai kolostrum pada kulit masih on-going untuk digali kembali potensi-potensi lainnya yang dapat bermanfaat untuk kulit.” tambah dr. Arini.

Melengkapi ekstrak kolostrum, rangkaian produk Pure Baby telah teruji secara dermatologi, tidak menggunakan bahan yang menyebabkan alergi (non-allergy formula), dibuat dengan formula pH seimbang (5,5). Selain itu juga dibuat tanpa tambahan SLS maupun paraben dan pewarna, guna memberikan manfaat menyeluruh bagi kulit bayi.

Menyadari pentingnya memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit bayi telah mendasari Tengku Dewi Putri untuk memilih Pure Baby sebagai produk perawatan bagi bayinya. Sebagai ibu muda yang juga aktif berkarier, Tengku Dewi Putri pun menyatakan kekhawatirannya dalam merawat kulit bayi sehingga ia membutuhkan produk perawatan bayi yang senantiasa membantunya menjaga kulit sang buah hati. “Formula yang aman, terjamin kualitasnya dan manfaat ekstrak kolostrum dalam produk Pure Baby telah menjawab kebutuhan saya untuk memberikan perawatan terbaik untuk buah hati,” ujar Tengku Dewi Putri.

Pure Baby hadir sebagai salah satu produk perawatan bayi premium dari Tempo Scan Group yang sudah dikenal dan dipercaya kredibilitasnya dalam menghadirkan produk-produk berkualitas. “Hadirnya Pure Baby dengan lima kebaikan yaitu mengandung kemurnian ekstrak kolostrum, dermatologically tested, non-allergy formula, pH balanced dan non added paraben serta telah tersertifikasi Halal MUI merupakan bentuk komitmen kami untuk senantiasa memberikan produk-produk terbaik."

"Rangkaian produk Pure Baby terdiri dari Happy Time Head to Toe Wash, Hair-gro Shampoo, Creamy Bubbles Milk Bath, Bye-bye Tangles Hair Lotion, Skin Rescue Rash Cream, Hello Softie Skin Cream, dan Multipurpose Wipes. Semua rangkaian produk Pure Baby bisa dengan mudah diperoleh di online market place melalui Tempo Store official di tokopedia, lazada, shopee, Tempo Scan Home Delivery layanan antar bebas ongkir di nomor 08170013555 dan toko-toko terdekat lainnya. Pure Baby juga akan terus berinovasi guna memenuhi kebutuhan ibu dalam memberikan perawatan kulit premium terbaik bagi buah hati,” ujar Rizma. (RO/A-1)