Glow & Lovely Bintang Beasiswa 2022 Siap Cetak Lulusan Berprestasi

GLOW & Lovely percaya perempuan memiliki kesempatan sama untuk maju dan berkembang melalui pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi lebih, termasuk dibidang yang masih kurang peran serta perempuan di dalamnya.

Hal ini secara konsisten diwujudkan melalui Glow & Lovely Bintang Beasiswa sejak 2017.

Di tahun keenamnya, Glow & Lovely Bintang Beasiswa kembali membuka akses pendidikan tinggi kepada 60 perempuan muda hampir dari seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, juga menghadirkan program kelas pendampingan yang lebih intens guna melahirkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing.

Imelda Scherers, Senior Brand Manager Glow & Lovely menjelaskan, ”Sejalan dengan strategi bisnis global ‘The Unilever Compass’, khususnya pilar berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif Unilever memiliki komitmen ‘Positive Beauty’ atau ‘Cantik yang Positif’ untuk mendorong kecantikan yang inklusif dan percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama, termasuk perempuan."

"Sejalan dengan komitmen tersebut, Glow & Lovely Bintang Beasiswa kembali membuka kesempatan bagi 60 perempuan muda yang terkendala finansial untuk meneruskan pendidikan tinggi sesuai dengan minatnya," jelasnya pada keterangan pers, Rabu (23/2).

"Kami berharap program ini dapat mendorong perempuan muda Indonesia memaksimalkan potensi mereka,” papar Imelda.

Survei Asia-Pacific Girls Report 2021 menyebutkan bahwa Indonesia mengalami penurunan dua peringkat dibandingkan 2019 pada indikator peluang keterlibatan perempuan di bidang ekonomi.

Sebagai pengusaha sukses di industri fesyen, Mira Nur Gandaniati menyampaikan, ”Dari pengalaman saya berbisnis sejak 2006, perempuan mampu dan memiliki kecakapan untuk mengelola dan memimpin perusahaan. Sehingga jangan ragu untuk keluar dari comfort zone."

" Apalagi banyak studi yang menyimpulkan fungsi perempuan sangat esensial, contohnya bagaimana pengusaha perempuan berpotensi menaikkan PDB global hingga US$5 triliun," katanya.

"Oleh karenanya, perempuan berhak memiliki keleluasaan bertumbuh—termasuk mencukupi kebutuhan pendidikan—dan menjalani masa depan sesuai kapasitasnya, di bidang apa pun.”

Tanggapan tersebut disetujui oleh sosok perempuan inspiratif lain yang telah berkecimpung belasan tahun di dunia industri railway, Tengku Alia Sandra, Head of Railway Engineering Department, PT MRT Jakarta.

”Tidak mudah menjalani profesi yang mayoritas digeluti laki-laki, namun kehadiran perempuan memberi sentuhan yang berbeda. Bagi saya kuncinya adalah keep your heads up, mau membuka diri, memanfaatkan peluang, dan selalu haus akan pengetahuan," jelasnya.

"Pendidikan menjadi pondasi dasar utama perkembangan karir saya, bahkan saya secara spesifik berkuliah lagi melalui jalur beasiswa di jurusan perkeretaapian untuk membuktikan bahwa saya layak, dan memiliki nilai lebih,” ujar Alia, sapaan akrabnya.

Glow & Lovely memahami bahwa mengenyam pendidikan tinggi merupakan salah satu modal bagi para perempuan untuk melangkah maju dan bersaing secara profesional.

Sejak 2017, tercatat total lebih dari 65.000 peserta dari berbagai wilayah Indonesia yang mendaftar di program Glow & Lovely Bintang Beasiswa, dan 270 perempuan muda Indonesia yang berhasil melanjutkan pendidikan tinggi untuk mendekat kepada cita-cita mereka.

Selain dukungan beasiswa, Glow & Lovely Bintang Beasiswa 2022 akan menghadirkan program kelas pendampingan secara lebih intens dengan materi yang bervariasi dan terkini selama empat tahun perkuliahan.

Azizah Rigma Arum Pawestri, lulusan Glow & Lovely Bintang Beasiswa 2017 dengan predikat Cumlaude dari S1 Arsitektur Universitas Gajah Mada asal Yogyakarta mengakui besarnya manfaat yang didapatkannya bersama Glow & Lovely Bintang Beasiswa, terutama kelas pendampingan yang mendukung profesinya sekarang.

”Pada tahun ini kami membagi pendampingan menjadi dua, yaitu capacity building agenda berkala tahunan sejak 2017 sesuai kalender akademis, dan inspirational classes yang akan dilaksanakan lima kali dalam setahun dan bisa diikuti oleh Adik Bintang lintas angkatan,” papar Yudi Anwar, Executive Director Hoshizora Foundation.

Info lebih lengkap mengenai Glow & Lovely Bintang Beasiswa 2022 dapat diakses melalui www.KelasBerbagiCerah.com. Pendaftaran akan dibuka secara daring hingga 22 April 2022. (RO/OL-09)