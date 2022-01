BEVE Hybrid Edition 2022 Jawab Kebutuhan Pameran Pendidikan

SAAT ini generasi muda dihadapkan pada tantangan memiliki kecerdasan intelektual dalam hal teknologi dan inovasi, kemampuan berkomunikasi, kecepatan beradaptasi, dan jiwa kewirausahaan yang tinggi.

Generasi muda juga dihadapkan pada tantangan akibat masih adanya pandemi covid-19, di mana mobilitas dilakukan secara luring terbatas.

"Binus University sebagai perguruan tinggi di Indonesia menyadari pentingnya mencetak sumber daya manusia tersebut untuk menghadapi perkembangan teknologi digital yang sangat dinamis," kata Corporate Marketing Communications Senior Manager Bina Nusantara Haris Suhendra dalam keterangan pers, Jumat (21/1).

Dengan semangat tersebut, menurut Haris, Binus Higher Education menginisiasi pameran edukasi bertajuk Binus Education Virtual Expo Hybrid Edition 2022 atau BEVE Hybrid Edition 2022 yang merupakan pameran edukasi yang diselenggarakan untuk menjawab tantangan kebutuhan akan pameran pendidikan secara hybrid.

"Perhelatan ini merupakan kali kedua Binus University menyelenggarakan BEVE, setelah sebelumnya digelar di tahun 2021 dan mendapat antusiasme yang luar biasa dari masyarakat," tuturnya.

Di tahun 2022 ini, Binus University melakukan terobosan dengan menyelenggarakan BEVE secara hybrid, di mana dapat dihadiri secara secara daring pada 27 Januari-6 Februari 2022.

Sedangkan, secara luring atau onsite pada 3-6 Februari 2022 pada event Indonesia International Education Training Expo and Conference (IIETE 2022) yang bertempat di Jakarta Convention Center.

BEVE Hybrid Edition 2022 diselenggarakan dengan teknologi yang dikembangkan secara mandiri dan menghadirkan pengalaman di mana pengunjung seakan berada di dalam sebuah pameran pendidikan konvensional.

"Pengunjung tetap dapat menikmati semua program dan mengakses informasi yang ada di pameran secara gratis, mudah, dan aman dari gadgetnya masing-masing," ucap Haris.

BEVE Hybrid Edition 2022 akan menghadirkan lebih dari 100 tenant yang terdiri dari unit - unit Binus Higher Educatio seperti Binus University, Binus Graduate Program, Binus Business School, Binus Online Learning, Binus International, Binus Northumbria School of Design, dan Binus ASO School of Engineering.

Selain itu diikuti oleh tenan-tenan dari rekanan industri dan berbagai program kursus milik Bina Nusantara.

"Dengan adanya perhelatan virtual ini, para stakeholder dapat tetap saling berinteraksi dan membangun ekosistem pendidikan Indonesia, terutama dalam ranah digital," jelas Haris.

BEVE Hybrid Edition 2022 akan disemarakkan dengan berbagai kegiatan informatif dan menghibur.

Mulai dari hybrid seminar, immersive workshop, konsultasi jurusan secara virtual dan in-person, games and performance, Informasi beasiswa up to 100%,

"Pengalaman augmented & virtual reality, pameran program studi sarjana dan pascasarjana, pameran riset dan teknologi, pameran bisnis startup dan rekanan industri, serta pameran karya mahasiswa," jelasnya.

Binus University mengundang Anda untuk mengunjungi BEVE Hybrid Edition 2022 secara daring atau offline pada 27 Januari sampai 6 Februari 2022 dengan mengakses link berikut: https://digivent.binus.ac.id/beve. (RO/OL-09)

