Universitas Pancasila Dapat Dana Hibah Penelitian dari Dirjen Dikti, Kemendikbudristek

UNIVERSITAS Pancasila (UP) berhasil mendapatkan dana hibah program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian perguruan tinggi swasta Tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kemendikbudristek.

UP melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas dan jumlah penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan dosen-dosen multi disiplin dan mahasiswa.

Sebagai wujud pelaksanaan kegiatan, UP memberikan kepercayaan kepada tim dosen dan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Pancasila (FF UP) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB UP).

Para dosen dan mahasiswa UP telah mengadakan kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Produksi Minuman Kesehatan Bagi Masyarakat Penggerak Bank Sampah Kota Depok pada 23-24 Desember 2021.

Kegiatan selama dua hari tersebut diadakan di Aula Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dengan Mitra Kelompok Penggerak Bank Sampah Kota Depok.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang probiotik dan kaitannya dengan kesehatan, memproduksi minuman probiotik," kata Dra. Umi Marwati, M.Si sebagai ketua pelaksana kegiatan dalam keterangan pers, Jumat (24/12).

Selain itu, Umi menambahkan bahwa tujuan lainnya adalah meningkatkan penguatan pelaku usaha home industry di bidang minuman kesehatan serta meningkatkan sinergisme perguruan tinggi dengan masyarakat.

Dalam kegiatan ini, penyuluhan mengenai minuman kesehatan dan usaha industri rumah tangga serta peluang bisnis dan simulasinya yang disampaikan empa narasumber.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan, Dinas Kesehatan Kota Depok Rolliansjah Dalius, MM, Ketua LPPM UP Dra. Hj. Dewi Trirahayu, MM, Wakil Rektor I UP Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE, MM, MSi, Dekan FF UP Prof. Dr. apt. Shirly Kumala, M.Biomed, serta para dosen, dan 50 orang dari Mitra Penggerak Bank Sampah Kota Depok.

Dalam sambutannya, Dewi Trirahayu merasa bersyukur bahwa Universitas Pancasila menjadi salah satu dari 110 PTS di Indonesia yang lolos seleksi.

"Dengan hibah ini dapat mendukung ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) dengan meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi pengetahuan dan meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan," papar Dewi.

Prof. Shirly sebagai tuan rumah kegiatan ini merasa sangat bangga dan berterima kasih bahwa FF UP mendapat kepercayaan untuk mengadakan kegiatan penyuluhan dan produksi minuman Kesehatan.

“Kami sangat berterima kasih dan merasa bangga karena dapat dipercaya untuk mengadakan kegiatan ini," kata Prof.Shirly

"Harapannya dengan kegiatan ini penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh dosen-dosen dan mahasiswa FFUP dapat dimanfaatkan secara langsung kepada masyarakat guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan soft skill dari masyarakat,” tutur Shirly.

Sementara itu, dalam kegiatan produksi minuman kesehatan dipandu Dra. Umi Marwati, M.Si ditunjukkan cara pembuatan yogurt yang benar.

Peserta dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok Karya Limo, Mekar Peduli, dan Kopel Limo. Saat proses produksi, panitia akan memilih tiga pemenang yang membuat yogurt sesuai dengan prosedur pembuatan untuk diberikan reward. (RO/OL-09)