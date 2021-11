SIS Bertekad Membentuk Siswa Berkarakter dan Berpengetahuan Luas

DENGAN pengalamannya beradaptasi terhadap perubahan zaman, Singapore Intercultural School (SIS) Group kini memasuki usia yang ke-25 terhitung sejak pertama kali mereka mendirikan sekolah pertamanya, SIS South Jakarta, di ibukota Indonesia.

Dengan jumlah 11 sekolah di seluruh dunia dan terus mengalami penambahan, SIS bertekad untuk menghasilkan siswa yang memiliki karakter yang kuat dan mampu menghadapi masa depan yang penuh tantangan.

SIS juga tetap berkomitmen pada lima nilai inti mereka, yaitu: keadilan, rasa hormat, integritas, kasih sayang, dan keberanian untuk mencetak lulusan yang memiliki pengetahuan luas dan percaya diri

Selain memperoleh penghargaan dari berbagai organisasi Internasional seperti Financial Times of London, World Bank, dan CFI, SIS Group of Schools merayakan ulang tahun peraknya dengan alumni di berbagai 100 universitas terbaik di dunia.

Tak hanya itu, upayanya untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran juga diwujudkan dengan penerapan tiga kurikulum unggulan yang unik, fokus, dan selaras dengan United Nationas Sustainable Development Goals (UNSDGs), serta pemakaian teknologi virtual reality dalam meningkatkan proses belajar mengajar.

Selama 25 tahun ini, SIS Group of Schools telah menjangkau dan memberi pengaruh bagi ribuan peserta didik dengan hasil belajar yang diharapkan, yaitu tekun, berpikir analitis, berkomunikasi dan kolaborasi, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan inovasi.

Dalam keterangan pers, Rabu (24/11), Dewan Direksi SIS, Alvin Hew mengatakan,"Kami bangga dengan kerja keras kami selama 25 tahun di Indonesia dengan menghadirkan pendidikan bertaraf internasional yang berkualitas dan terjangkau, ini merupakan persembahan Ulang Tahun kami yang ke-25.”

“Tidak banyak lembaga pendidikan dari TK hingga SMA dengan rekam jejak seperti ini, dan kami berharap dalam 25 tahun ke depan kami dapat terus menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menghasilkan lulusan yang unggul….tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain," tuturnya.

Dengan basis kurikulum Singapura, Cambridge dan IB, SIS Group of Schools terus menggunakan teknologi pionir berupa virtual reality (VR) dan berbagai platform unggulan lainnya untuk digunakan dalam pembelajaran.

SIS Group of Schools juga fokus menjadikan peserta didik mereka memiliki kesehatan fisik dan mental.

Pendiri SIS Group of Schools, Jaspal Sidhu, mengatakan,"Kami begitu serius dalam memperhatikan masalah kesejahteraan fisik dan mental komunitas kami, termasuk para peserta didik, orang tua, guru, dan staf.”

“Dalam peringatan 25 tahun ini, kami sadar bahwa kami telah melalui masa-masa yang sangat sulit di tengah pandemi global dan krisis ekonomi yang menerjang kita semua,” jelasnya.

“Kami juga sadar bahwa teknologi begitu membantu di masa-masa krisis seperti ini, tetapi kami juga begitu antusias menanti terwujudnya suatu komunitas di mana kita bisa bertatap muka kembali, bersama-sama menghadapi 25 tahun ke depan," papar Jaspal Shindu. (RO/OL-09)