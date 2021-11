Said Aqil Ingatkan Air Sumber Utama Kehidupan

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj menyebut air yang diminum manusia begitu penting peranannya dalam kehidupan dan tak dapat ditawar-tawar lagi. Tanpa air yang menyehatkan maka tak mungkin manusia dapat menjalankan segala aktivitas.

“Tanpa air, tidak mungkin kita bisa hidup. Sangat kental sekali urusan air ini dalam ibadah umat Islam,” kata Said Aqil saat peluncuran perdana produk air minum dalam kemasan SHOFA, di Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (15/11).

Said Aqil mengapresiasi SHOFA sebagai produk air minum kemasan yang mengusung konsep Islami dan bergerak memajukan ekonomi syariah di Indonesia agar bermanfaat bagi umat. “Mudah-mudahan maju dan lancar,” tandasnya.

Sementara juru bicara SHOFA, Agoeng Pramoda menjelaskan, SHOFA dikemas dengan konsep modern dan islami sehingga bermanfaat bagi umat. Air ini telah mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikat ‘Halal’ dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Agoeng optimistis SHOFA akan meramaikan serta memajukan perekonomian syariah dalam negeri, yang bertujuan bermanfaat bagi banyak orang.

“Kita tidak sekedar fokus pada kapital bisnis, tapi sebuah gerakan ekonomi syariah yang tujuannya bermanfaat bagi umat. Fokus kita akan bergerak pada berbagai hal yang bernafaskan Islam, jadi kedepannya akan banyak kegiatan sosial terutama di pesantren-pesantren,” kata Agoeng.

Menurut Agoeng, SHOFA akan lebih banyak mengampanyekan air minum sehat melalui berbagai plaform digital. Bahkan, produk ini memiliki kanal YouTube hingga akun resmi Instagram, Twitter, Meta dan TikTok karena pemesanan air ini justru menggunakan link yang tersedia di setiap akun medsos ini.

Terbukti, di hari yang sama saat peluncuran perdana yaitu 15 November 2021 tagar #ShofaWater dan #ShofaBermanfaatBagiUmat trending di Twitter dengan begitu banyak cuitan yang jumlahnya mencapai ribuan.

SHOFA adalah air minum dalam kemasan pertama yang hanya dipasarkan melalui berbagai media sosial dan aplikasi e-commerce besar di Tanah Air, seperti Shopee, Tokopedia dan lainnya, sehingga mudah dijangkau masyarakat.

"Pemanfaatan platform-platform digital tersebut, SHOFA ingin menyasar target pasar generasi milenial dan gen z yang kini mendominasi di Indonesia. Terbukti, salah satu upaya SHOFA mengejar target tersebut adalah dengan menjadikan Rafa Nisaa Azhari sebagai Brand Ambassador SHOFA," tandas Agoeng

Rafa Nisaa Azhari terpilih menjadi Brand Ambassador SHOFA karena diyakini dapat menjadi contoh bagi generasi milenial dan gen z untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani sehingga hidup lebih berkualitas.

Agoeng menjelaskan bahwa SHOFA memiliki arti jernih atau murni. Derajat keasaman atau pH pada air minum ini dijamin berada pada angka yang aman untuk dikonsumsi, yakni 7,5. Lalu, berdasarkan perbandingan uji fisika dan kimia terhadap produk lain, kandungan pada SHOFA adalah Besi (Fe) 0,01mg per liter, Mangan (mn) 0,002 mg per liter, Nitrit (No2) 0,2 mg per liter, dan Nitrat (No3) 0,002 mg per liter. “Jelas range angka tersebut aman untuk dikonsumsi karena SHOFA diproses dengan teknologi modern,” pungkasnya (OL-8)