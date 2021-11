Lestari Moerdijat: Pacu Parekraf untuk Dongkrak Ekonomi Nasional

Diperlukan berbagai upaya adaptasi dalam menghadapi sejumlah perubahan di masa pandemi dengan melakukan inovasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf), dalam upaya ikut mendorong perekonomian nasional.

"Proses adaptasi oleh para pelaku UMKM di daerah dapat dimulai lewat partisipasi, keterlibatan parsial atau menyeluruh dalam setiap kegiatan Parekraf baik yang sifatnya untuk pengetahuan maupun pemberdayaan," kata Anggota Komisi X, DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, Lestari Moerdijat, saat memberi sambutan secara daring, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Peran UMKM Dalam Event Daerah, yang diselenggarakan Direktorat Event Daerah Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, di The Palm Beach Resort, Jepara, Jawa Tengah, Selasa (9/11). Acara yang diikuti 50 pegiat UMKM dari Kabupaten Jepara, Demak dan Kudus, Jawa Tengah itu, juga dihadiri oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara Nurhidayat, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara Zamroni Lestiaza dan Sub Koordinator Program dan Penganggaran Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf RI Novantiar.

Selain itu hadir pula Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kab Jepara Padmono Wisnugroho dan Anggota DPRD Kab Jepara Fraksi NasDem Sunarto.

Berbagai bentuk program, ujar politisi yang akrab disapa Rerie ini, telah dicanangkan oleh pemerintah untuk membangkitkan sektor parekraf, baik program penguatan secara teknis dan peningkatan kualitas SDM.

Sejumlah program di bidang parekraf itu diharapkan mampu menghasilkan input dan output produk yang maksimal. "Untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional diperlukan kreativitas serta perpaduan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun dan mengembangkan unit usaha yang bisa dimulai dari para pelaku UMKM," ujar Rerie.

Kolaborasi dan partisipasi semua pihak, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, menjadi kata kunci untuk pemulihan dan kebangkitan perekonomian daerah.

Penyelenggaraan event daerah, jelas Rerie, dapat menjadi langkah awal maupun lanjutan bagi UMKM untuk promosi wisata, budaya dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Dengan demikian, tegasnya, setiap bantuan dan stimulus pemerintah dapat diserap tepat sasaran dan masyarakat bisa menjadi pelaku utama dalam transisi pemulihan ekonomi. (OL-12)