Metro TV - Swiss German University Siap Kerjasama Program Beasiswa

Metro TV mendapat kunjungan dari Swiss German University (SGU) pada Senin (25/10). Kunjungan ini dilakukan pihak universitas untuk membahas rencana kerja sama terkait program beasiswa.

Sejumlah jajaran penting dari rektorat SGU yang dipimpin rektor Filiana Santoso mengunjungi kantor Metro TV di Kedoya, Jakarta Barat. Kunjungan tersebut mendapat sambutan hangat dari para petinggi Media Group selaku induk perusahaan Metro TV.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas kerja sama untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa di bidang akademis melalui program beasiswa.

"Kami ingin anak bangsa memiliki kualitas yang dapat bersaing secara global," ujar Filiana di kantor Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Senin, 25 Oktober 2021.

Adapun jajaran petinggi Media Group yang hadir dalam pertemuan ini, yakni Direktur Finansial Arif Nugroho, Head of PR and Partnership Media Academy Henny Puspitasari, Pelaksana tugas (Plt) Pemred Medcom Indra Maulana, dan Wakil Pemred Metro TV Budiyanto.



Sedangkan jajaran rektor dari SGU yang melakukan kunjungan tersebut, yaitu Rektor Filiana Santoso, Wakil Rektor Irvan S. Kartawiria, Chairman Board of Management Frans Tshai, Interim Vice Rector Non Academic Affairs Nila K. Hidayat, dan Direktur Eksekutif Yayasan. (medcom.id/OL-13)

Baca Juga: PII Bantu 50 Mahasiswa dan Lulusan Program Vokasi RI Bekerja di Hungaria