Kelompok Rentan, Ibu Hamil dan Menyusui Prioritas Dapat Vaksin Covid-19

VAKSINASI Covid-19 merupakan harapan adanya dalam penanganan pandemi Covid-19. Vaksinasi ini bertujuan untuk menurunkan risiko kematian dan terjadinya penyakit berat.

Untuk itu, pemberian vaksin Covid-19 perlu menjadi prioritas bagi golongan yang rentan. Ibu hamil dan menyusui termasuk dalam golongan rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari infeksi Covid-19.



“Hallobumil melihat ini sebagai kesempatan untuk membangun kerja sama dengan layanan kesehatan komprehensif dan memiliki pelayanan kesehatan bebas Covid-19 untuk ibu hamil dan menyusui," ungkap Mia Argianti selaku Head of Hallobumil pada jumpa pers Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil dan Menyusui, Kamis (14/10).

"Kami memutuskan untuk berkolaborasi dengan RSIA Bunda untuk melakukan program vaksin Covid-19 untuk ibu hamil dan menyusui dan niatan ini pun disambut positif,” kata Mia.



Mia menjelaskan,“Kerja sama ini juga diharapkan dapat mempermudah para calon ibu yang merencanakan program kehamilan. Para ibu yang ingin memulai program kehamilan dapat lebih terlindungi kesehatannya dengan terlebih dahulu mendapatkan vaksinasi Covid-19.”



Raisa Gabriela Hutagalung selaku Marketing Communication Manager RSIA Bunda Jakarta menambahkan, “RSIA Bunda Jakarta merupakan Rumah Sakit yang berkomitmen untuk memiliki Zona Hijau yang bebas Covid-19 untuk melindungi ibu hamil dan menjadikan kesehatan ibu dan bayi sebagai prioritas dalam pelayanan kesehatan kami.”



Lebih lanjut lagi Raisa Gabriela Hutagalung menegaskan,“Vaksin Covid-19 bagi ibu hamil dan menyusui merupakan salah satu vaksin yang penting untuk dapat melindungi populasi ini dari Covid-19."

"Dengan vaksin ini diharapkan bukan hanya ibu yang terlindungi tetapi juga janin di dalam kandungan. Dengan vaksin COVID-19, juga diharapkan agar kematian dan penyakit berat karena Covid-19 pada ibu hamil, janin, dan ibu menyusui dapat dicegah,” papar Raisa.



Sri Puspita, Marketing Communciation Manager Morula, menambahkan,“Melalui pencapaian 2021 Best Practices Award–IVF Company of The Year dari Frost & Sullivan, Morula akan terus berusaha memberikan pelayanan dan berjuang bersama untuk membantu mendapatkan buah hati dengan memberikan pelayanan yang terbaik.”



Sri Puspita menambahkan ”Hal ini termasuk salah satunya adalah dengan memastikan agar kekhawatiran ibu akan gangguan kesehatan selama menjalani program kehamilan dapat berkurang dengan melakukan vaksinasi Covid-19.”



Inisiatif antara Hallobumil, RSIA Bunda Jakarta, dan Morula yang juga didukung oleh Aqua, Dettol, Blackmores, dan Zwitsal ini diharapkan dapat menjadi solusi yang menjawab kebutuhan ibu hamil dan menyusui di tengah suasana pandemi saat ini.

Kolaborasi unit pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui dari berbagai media ini diharapkan dapat memperkuat pilar pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia, terutama untuk ibu hamil dan menyusui. (RO/OL-09)