Kemenpora Hadiri SOMY ke-11 dan SOMY+3 ke-10 Secara Daring

DEPUTI Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, Asrorun Niam Sholeh, selaku ASEAN SOMY Leader Indonesia menghadiri rangkaian kegiatan ASEAN Senior Official Meeting On Youth (SOMY) Ke-11 dan ASEAN Senior Official Meeting On Youth+3 (SOMY+3) Ke-10 yang diselenggarakan oleh Malaysia. Kegiatan secara daring diselenggarakan 23-24 September 2021.

ASEAN SOMY Ke-11 fokus membahas mengenai kegiatan-kegiatan kepemudaan dalam regional ASEAN yang telah dilaksanakan selama setahun terakhir, di mana kegiatan-kegiatan tersebut tercantum dalam ASEAN Work Plan on Youth baik pada rentang waktu 2016-2020 dan 2021-2015.

Pada kesempatan ini, Indonesia menyampaikan laporan mengenai ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) dan ASEAN Youth Ambassador.

Selain itu, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi dalam kegiatan AYIC tahun ini.

“Indonesia mengundang para pimpinan SOMY di ASEAN untuk menominasikan 5 pemuda di negaranya agar dapat mengikuti kegiatan ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2021 yang akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 12-14 Oktober 2021. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan harmonisasi di antara pemuda dengan latar belakang agama yang berbeda-beda melalui proyek-proyek berbasis komunitas dan melatih para pemuda untuk berpikir kritis untuk mengembangkan aktivitas yang terkait harmonisasi antar agama di dalam komunitas mereka,” ujar Asrorun.

Pada Kamis (24/9), Deputi Bidang Pengembangan Pemuda akan menghadiri Senior Official Meeting On Youth+3 (SOMY+3) Ke-10. Pertemuan ini mengundang 10 negara ASEAN sebagai anggota SOMY dan tiga negara sebagai mitra dialog ASEAN yaitu Jepang, Tiongkok, dan Republik Korea (RO/OL-7)