Coreta Louise Kenalkan Batik Indonesia di Panggung Indopop Movement, New York, AS

CORETA Louise, fashion designer dan juga ketua harian Yayasan Batik Indonesia sekaligus pembisnis yang sangat cinta kain indonesia telah malang melintang di industri fashion selama lebih dari 10 tahun.

Coreta Louise juga telah memperkenalkan Batik asal Indonesia ke Mancanegara, termasuk di panggung New York Fashion Week : The Shows.

Coreta Louise dengan label Cc by Clo mengeluarkan koleksi spring summer 2022 di panggung Indopop Movement 9/9 sebanyak 8 koleksi.

Batik yang disain Cc by Clo terinspirasi dari Kota New York, Amerika Serikat (AS) di mana gaya gaya new yorker atau panggilan warga New York yang sangat stylist juga flexible.

Menurut Coreta, Batik asal Indonesia ini perlu dipromosikan secara serius di mancanegara, dan platform Indopo Movement yang berada di TIme Square ini merupakan platform yang tepat, karena berada di New York merupakan Ibu Kota Dunia.

Indopop Movement merupakan kegiatan yang dipelopori oleh Dina Fatimah ( Eski ), Romy Sembiring dan juga Fitri Carlina yang mana bertujuan memperkenalkan semua hal tentang Indonesia dari kultur, musik, kuliner dan juga fashion. Tujuan utamanya adalah agar Indonesia menjadi mainstream di negara seperti Amerika Serikat. (RO/OL-09)