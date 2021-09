GION The Sushi Bar Milik Sinar Mas Land Hadirkan Cabang Baru di Jakarta

SUSHI adalah salah satu makanan Jepang yang digemari dan menjadi primadona di Indonesia. Makanan ini terbuat dari olahan bahan segar yang dibumbui cuka beras, garam, dan gula serta dibalut bersama lembaran nori lengkap dengan topping di atasnya.

Tidak bisa dipungkiri, cita rasa sushi ini sangat khas dan begitu menggugah selera sehingga menjadi sangat populer di masyarakat.

Kepopuleran sushi memotivasi GION The Sushi Bar untuk meluncurkan cabang kedua di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara tepatnya di Mall of Indonesia (MOI) Lobby 7, Ground Floor setelah sebelumnya menghadirkan gerai sushi pertamanya di The Breeze BSD City.





Mengadopsi perpaduan desain interior kedai tradisional dan modern ala negeri Sakura yang Instagramable, memberikan pengalaman bersantap yang unik dan berkesan bagi pengunjung.

Tidak hanya menyajikan sushi roll yang autentik, GION The Sushi Bar juga menghadirkan pilihan menu yang beragam antaranya Fried Sushi, Nigiri Sushi, Sashimi, Donburi, hingga Udon.



Operational Manager Resto GION The Sushi Bar Mall of Indonesia, Maulana menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kuliner Jepang sangat tinggi.

“Kami memilih MOI karena banyak sekali pecinta makanan Jepang di sini dan juga permintaan dari beberapa pelanggan setia kami yang berasal dari Jakarta. Kami juga berkomitmen untuk menyajikan menu hidangan Jepang dengan kualitas terbaik," jelasnya.

"Oleh karena itu, GION The Sushi Bar menghadirkan chef dari Jepang yang berpengalaman selama lebih dari 25 tahun. Dengan begitu pengunjung gerai dapat menikmati kelezatan sushi persis seperti negeri sakura,” utur Maulana.





Beliau menambahkan bahwa para pelanggan dapat menikmati menu favorit GION The Sushi Bar seperti Salmon Sashimi, Gyu Truffle Don, Gion Cheese Lava, Gyutan Teriyaki Don. Harga yang ditawarkan cukup bersahabat, mulai dari Rp10.000 untuk minuman dan Rp16.000 untuk makanan.

Gerai sushi ini juga menyediakan layanan delivery online dan takeaway bagi mereka yang ingin menikmati sajian di sela jam kerja atau saat makan bersama di rumah. Namun begitu, dining experience terbaik tentu bisa didapatkan saat makan di tempat (dine in) dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.





Untuk pilihan dine-in, pengunjung dapat menikmati suasana restoran yang nyaman dengan desain interior khas Jepang seperti material kayu, ornamen lampion pada dinding, pohon bambu di setiap sudut ruangan, dan pintu geser sehingga menghadirkan nuansa restoran tradisional di Jepang pada umumnya.

Di sisi lain juga terdapat bar untuk meracik aneka sushi dan minuman. Hal ini menjadikan interiornya terasa cozy dan menarik sebagai obyek foto di sosial media. GION The Sushi Bar beroperasi setiap hari pada jam 10.00-21.00 WIB.

Untuk reservasi, harap hubungi 02145854165 atau 081295314908. Informasi seputar menu dan program promosi dapat dilihat melalui sosial media Instagram di @gionsushi_id. (RO/OL-09)