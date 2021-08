Platform Pembelajaran Online Kembangkan Fasilitas Interaksi Langsung

SAMPAI saat ini proses belajar dan mengajar masih belum bisa dilakukan dengan cara tatap muka, terlebih lagi pada saat ini sedang diberlakukan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah, sehingga anak-anak tetap diminta untuk belajar dirumah di tengah wabah covid-19.

Dengan kondisi tersebut, banyak orang tua yang merasakan ketakutan akan tidak mampunya anak untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Namun begitu, banyak platform yang mengembangkan tempat belajar online, salah satunya yakni Les-Online.com.

Platform tersebut menghadirkan fasilitas agar murid bisa berinteraksi langsung dengan guru. Selain itu, setiap murid juga bisa melakukan konsultasi dengan konselor profesional terkait pelajaran apa saja yang harus ditingkatkan.

"Dengan belajar di Les-Online.com, siswa bisa meningkatkan kemampuan untuk mendapat hasil yang maksimal di ujian sekolah, atau ujian masuk perguruan tinggi negeri ataupun tes CPNS," ujar CEO Les-Online,com Noventri dalam keterangan resmi, Rabu (25/8).

Ia menambahkan, berbagai program yang dihadirkan Les-Online.com mampu memberikan kepastian bagi orang tua murid akan kemajuan anaknya dalam mengikuti pelajaran di sekolah.

Saat ini sendiri, Noventri menyatakan, Les-Online.com memiliki beberapa kategori pelajaran yang sedang dilaksanakan, kategori tersebut adalah Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Les Private.

Selain itu, Les-Online.com akan melaksanakan kegiatan yang dapat membantu siswa dengan 4 produk utama, yaitu Les Interaktif, Bimbel Online, Tryout UTBK, dan konsultasi dalam pemilihan jurusan.

Les Interaktif merupakan program yang ditujukan untuk membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri dan ujian semester. LES Interaktif ini dapat diikuti siswa SMA kelas 10, 11, dan 12. Biaya yang dipatok oleh Les-Online.com ini juga tidak mahal, biayanya bervariasi, mulai dari Rp300 ribu sampai 4,5 juta, dengan berbagai program promosi yang ditawarkan.

Untuk program CPNS akan dibagi menjadi dua bagian, SKD (Seleksi Kompetensi Dasar), dan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang). Program CPNS merupakan program persiapan menghadapi ujian seleksi kompetensi dasar untuk CPNS yang diselenggarakan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) secara terpusat.

Ujian SKB akan dilaksanakan oleh setiap instansi dan tersebar. Produk yang ditawarkan oleh Les-Online.com terbagi menjadi 2, yaitu kelas kesiapan CPNS berupa kelas live dengan pengajar yang membawakan pembahasan soal-soal yang sering muncul pada test SKD CPNS. Kelas ini akan dilaksanakan setiap hari sabtu dan minggu sebanyak 3 kali.

Berikutnya ada Try Out CPNS premium, sesuai dengan permen PANRB no. 27/2021 berupa 110 soal selama 100 menit, yang nantinya try out ini menggunakan CAT bukan google form, dan murid yang mengikuti kelas ini akan mengetahui skor yang didapat, dan mendapatkan kelas pembahasan.

Selain itu semua, Noventri menyatakan, Les-Online.com akan menghadirkan pengajar profesional yang sudah pernah ikut ujian SKD CPNS dan berhasil lulus, hal ini diyakini dapat meningkatkan minat siswa atas materi ajar.

"Tidak hanya itu, materi try out yang diberikan Les-Online.com merupakan materi yang dibuat oleh tim pengajar Les-Online.com sehingga materi soal yang diberikan adalah fresh, karena bukan dari buku atau bank soal,"ucap dia.

Untuk biaya mengikuti program CPNS, Les-Online.com juga tidak mematok biaya yang mahal. Untuk mengikuti program ini kalian hanya perlu mengeluarkan uang dari Rp150 ribu sampai Rp300 ribu.

Noventri menyatakan, program les privat yang ditawarkan Les-Online.com dijamin akan memberikan kemudahan untuk siswa dalam belajar, salah satunya adalah siswa sudah tidak perlu lagi berangkat ke tempat les jadi siswa bisa menghemat waktu.

"Sesuai dengan tag line Les-Online.com Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar maka siswa bisa memilih guru yang diinginkan untuk mengajar," ujar Noventri.

"Siswa tidak perlu takut karena guru yang mengajar sebelumnya sudah melalui proses seleksi oleh Les-Online.com. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa menghubungi siswa.les-online.com," pungkasnya. (OL-7)