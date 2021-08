Sinar Mas Land Pertemukan Ratusan Mahasiswa dengan Google dan Perusahaan Teknologi Lain

SINAR Mas Land melalui Digital Hub sukses menyelenggarakan kegiatan Digital Hub Goes To Campus yang diikuti 900 mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Indonesia, Universitas Prasetiya Mulya, dan Universitas Bina Nusantara. Kegiatan tersebut merupakan acara yang digagas Sinar Mas Land sejak 2018 untuk memberikan pelatihan serta informasi terbaru seputar perkembangan, strategi, dan ekosistem industri digital di Indonesia.

Acara tersebut diselenggarakan mulai dari 24 Juli-21 Agustus 2021 melalui platform webinar dengan pembicara dari Sirclo, Ruang Guru, Founders Live, Amazon Web Services (AWS), hingga Facebook Indonesia. Google yang merupakan situs web terbesar di dunia juga turut mengikuti acara ini dengan Bangkit, program pengembangan karier bagi mahasiswa Indonesia. Rangkaian acara ini dimulai dengan webinar pertama bertema Industry Insight at Pandemic yang diikuti dengan topik berikutnya Life after Graduation. Selanjutnya acara tersebut mengupas tema The Right Ecosystem, Readiness for Global Tech Disruption, dan Collaboration, Excellent and Persistence sebagai tema penutup kegiatan ini.

Product Marketing Manager Google, Dora Songco, dalam presentasinya menyampaikan bahwa Digital Hub Goes To Campus memberikan pihaknya kesempatan bertatap muka dengan mahasiswa yang sangat memerlukan informasi terkini dan kiat untuk bersaing dalam bidang teknologi digital. Chief Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land, Irawan Harahap, sangat mengapresiasi antusiasme ratusan mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan Digital Hub Goes To Campus.

"Saat ini, pemerintah sedang fokus mengembangkan talenta digital di Indonesia. Digital Hub mendukung penuh pengembangan SDM di bidang digital melalui Digital Hub Goes To Campus. Kegiatan ini mengajak para mahasiswa dapat berperan aktif dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Kami harap hal tersebut dapat berlanjut sehingga ke depan dapat melahirkan kolaborasi yang inovatif juga," ujar Irawan.

Lebih detail Irawan menjelaskan bahwa untuk mendukung perkembangan industri digital di Indonesia, Sinar Mas Land mengembangkan Digital Hub sebuah kawasan di BSD City yang didedikasikan untuk komunitas, pusat pendidikan, serta perusahaan rintisan dan multinasional yang fokus dalam bidang tersebut. Selain pembangunan secara fisik, Sinar Mas Land turut mendukung pertumbuhan komunitas dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem Digital Hub. Dalam pelaksanaannya, Sinar Mas Land menggandeng mitra-mitra terkemuka di bidang rintisan teknologi digital.

Dalam penyelenggaraan Virtual Digital Hub Goes To Campus 2021, Sinar Mas Land berkolaborasi dengan Nakama.id sebagai komunitas start-up yang telah menghubungkan lebih dari 3.000 founders dengan para investor. CEO Nakama.id, Debora Temmy, menambahkan bahwa kegiatan ini mendapat banyak sambutan yang positif karena memberikan tambahan ilmu dan wawasan kepada mahasiswa.

"Terdapat lebih dari lima kampus dengan ratusan mahasiswa yang tergabung di acara seminar daring ini. Digital Hub Goes To Campus memberikan pandangan bagi mahasiswa agar sedari dini dapat menciptakan inovasi baru, bisa berupa memperbaiki sesuatu yang sudah ada atau memperbaiki cara yang sudah ada. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari kolaborasi baik pihak internal maupun eksternal," tutup Temmy. (RO/OL-14)