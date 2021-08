Sparklers Summit 2021: Mahasiswa Universitas Nusa Mandiri (UNM) Go Internasional

SPARKLERS Summit 2021 merupakan agenda dari Young Professionals IEEE Region 10 (kawasan Asia Pasifik). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual pada 7 dan 14 Agustus 2021, dengan menghadirkan 34 orang narasumber dan 8 moderator dari beberapa negara menggunakan platform Airmeet.

Sebanyak 900 peserta yang terdaftar berhak mengikuti Sparklers Summit 2021 dan dibagi ke dalam 10 cluster. Masing-masing cluster beranggotakan 10 orang delegasi, yang berasal dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, dosen hingga professional engineer.

Kegiatan dimulai dengan Opening Remarks by IEEE Young Professionals Region 10 Chair, Dr.Saaveetha Sivakumar. Speech by Region 10 director, Deepak Mathur. Inaugural Speech by 2021 IEEE President, Susan K (Khaty) Land, dan Inaugural Speech by 2021 IEEE President-elect, Prof K J Ray Liu.

Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara Young Professionals in 2021 & Beyond, Hard Skill Development & Continious Learning, Emotional Intelligence and Influencing, serta Virtual Coffe at Networking Lounge (DIY Introduction) secara pararel yang dibawakan oleh enam narasumber yang berbeda.

Tidak hanya menyimak materi yang disampaikan, kegiatan yang diadakan Young Professionals IEEE Region 10 kali ini, juga mengadakan beberapa challenge seperti DIY Challenge, Talent Hunt, Experience Sharing, dan Best Cluster dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya.

Dava Zul Abdi, mahasiswa Universitas Nusa Mandiri (UNM), sekaligus merupakan mahasiswa berprestasi asuhan bidang kemahasiswaan Universitas Nusa Mandiri (UNM) menjadi delegasi yang berasal dari negara Indonesia dengan membawa nama Universitas Nusa Mandiri (UNM). Dava berhasil masuk di 10 besar pemenang Talent Hunt yang diikuti peserta dari beberapa negara di Asia Pasifik yang diumumkan pada Minggu (14/08) silam.

Dalam Challengge Talent Hunt ini, Dava menampilkan salah satu tarian daerah yang ada di Mandailing Natal, Indonesia.

Dava menampilkan tarian tersebut karena ia ingin memperkenalkan salah satu budaya Indonesia, sekaligus menjadi tugasnya selaku putra pariwisata Mandailing Natal, untuk memperkenalkan wisata dan budaya Mandailing Natal pada masyarakat dunia.

“Saya merasa bangga bisa membawa nama kampus Universitas Nusa Mandiri (UNM) sekaligus mewakili nama Indonesia. Bersaing dengan delegasi negara-negara lain dalam acara Sparklers Summit 2021. Di acara ini saya berhasil masuk predikat Top 10 Talent Hunt, mengenalkan budaya dari tempat lahir saya yaitu Mandailing Natal, salah satunya dalam bentuk tarian. Hal ini merupakan daya tarik saya untuk bergabung di IEEE nantinya,” kata Dava dalam rilis yang diterima, jumat (20/8).

Sparklers Summit 2021 yang diadakan Young Professionals IEEE Region 10 kali ini, sangat mampu memotivasi untuk lebih mengembangkan ide, hard skill maupun Soft skill. Semangat para delegasi mengikuti kegiatan ini sangat terlihat dari segi antusiasnya, saat bertanya serta ikut mendaftar Challenge dan Quiz yang diadakan dan setiap challenge & Quiz ini berhadiah.

Rektor Universitas Nusa Mandiri (UNM), Dr Dwiza Riana turut memberikan apresiasi, atas prestasi yang Dava dapatkan ini. Suatu pencapaian prestasi internasional dari mahasiswa Universitas Nusa Mandiri (UNM) yang patut diberi apresiasi. Kami ucapkan selamat atas pengalaman saudara Dava sebagai wakil dari Indonesia sekaligus kemenangannya dalam Talent hunt pada event Sparklers Summit 2021 se-Asia Pasific.

“Saudara Dava mampu menjawab tantangan yang diberikan kampus. Semoga hal ini bisa mendorong semangat Dava, juga mahasiswa/i Universitas Nusa Mandiri (UNM) dan pemuda di tanah air untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar memiliki ‘Youth Resilience for a Better Future’ sesuai dengan tema Sparklers Summit 2021,” ujar rektor Universitas Nusa Mandiri (UNM) dalam wawancara melalui whatsapp, jumat (20/8)

Sementara itu, Arif Hidayat, selaku wakil rektor bidang non akademik Universitas Nusa Mandiri (UNM) juga mengungkapkan rasa bangga, atas prestasi yang diraih Dava dalam acara IEEE Sparklers Summit 2021.

“Dava adalah salah satu mahasiswa yang memiliki segudang bakat dan prestasi baik tingkat wilayah, nasional, maupun internasional. Memiliki daya saing internasional tentu menjadi arah dari setiap pembinaan terhadap mahasiswa di semua perguruan tinggi. Dava adalah bukti komitmen pembinaan Universitas Nusa Mandiri (UNM), terhadap pentingnya peningkatan daya saing mahasiswa hingga ke level internasional,” ungkapnya. (RO/OL-09)