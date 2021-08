Metode Clear Aligner Dapat Ratakan Gigi dengan Perawatan Mudah di Rumah

APA yang sering kamu lakukan saat berada di rumah saja? Biasanya, banyak orang mencoba melakukan DIY (do it yourself) seperti melakukan perawatan wajah, rambut, hingga kuku.

Namun tak hanya itu saja, siapaun pun kini bisa meratakan gigi sendiri saat sedang berada di rumah saja. Apalagi perkembangnya teknologi perawatan estetika gigi semakin mempermudah kita dalam melakukan perawatan gigi.

Salah satunya dalam hal meratakan gigi dengan proses praktis yang bisa dilakukan di rumah menggunakan metode clear aligner.

Clear aligner termasuk salah satu metode merapikan gigi yang paling low maintenance alias mudah dilakukan. Clear aligner terbuat dari plastik transparan medical-grade dan BPA(Bisphenol A) -free, sehingga mudah dilepas pasang dan dapat dibersihkan hanya menggunakan air.

“Menariknya, setiap pasien akan mendapatkan beberapa pasang aligner untuk dipakai selama periode perawatan,” ujar drg. Deviana Maria, dokter gigi dan Co-Founder dari Rata Indonesia dalam keterangan pers, Sabtu (7/8).

Menurut drg.Deviana, semua setnya akan didapatkan pasien pada awal pemakaian, sehingga praktis, higienis, dan aman karena pasien tidak perlu keluar rumah lagi untuk konsultasi dan ganti set aligner.

“Pemakaian aligner memang ditujukan bagi orang-orang yang ingin merapikan gigi dalam waktu singkat, tidak seperti kawat gigi yang memerlukan perawatan hingga dua sampai tiga tahun,” tuturnya.

Aligner sendiri hanya membutuhkan waktu sekitar empat sampai enam bulan perawatan tanpa rasa nyeri berlebihan dan perawatan yang ribet,” jelas drg. Deviana.

Aligner pun cocok untuk orang-orang yang suka memperhatikan penampilan. Bentuk aligner yang menyerupai gigi dengan warna transparan akan terlihat kasat mata saat dipakai, membuat orang-orang tetap percaya diri untuk tersenyum dan nyaman melakukan aktivitas seperti biasanya.

“Salah satu keunggulan lain dari aligner adalah, kamu tidak perlu sering kontrol ke dokter gigi. Hal ini cukup dilakukan di awal konsultasi atau hanya saat diperlukan saja,” tuturnya.

Dalam dua tahun terakhir, aligner menjadi tren baru merapikan gigi yang dipilih anak-anak muda Indonesia yang sedang sibuk berkarier.

Ditambah perkembangan teknologi yang pesat, semakin banyak perusahaan dan klinik gigi yang menawarkan produk dan layanan aligner yang dapat meratakan senyum dalam hitungan bulan tanpa harus keluar rumah, bahkan untuk konsul dan cetak gigi sekali pun, semuanya dapat dilakukan dari rumah.

Startup lokal berbasis teknologi

Salah satu startup lokal berbasis teknologi yang sudah menyediakan at-home aligner kit adalah Rata, sehingga menjadi pilihan praktis agar pasien tidak perlu datang langsung ke klinik.

Calon pasien akan dikirimkan kit dental impression yang penggunaannya akan diawasi dan diarahkan oleh dokter gigi spesialis secara online, selanjutnya cetakan gigi tersebut akan dikirim kembali ke klinik untuk diperiksa dokter gigi secara langsung.

Jika semuanya berjalan dengan baik, dokter akan memproses rencana perawatan dan set clear aligners akan dikirimkan langsung ke tempat tinggal pasien.

Rata juga menyediakan konsultasi secara online melalui aplikasi. Pasien hanya perlu memberikan update mengenai kondisi terkini gigi mereka dan mengirimkan fotonya.

”Melihat perkembangan at-home aligner kit di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, Rata dengan bangga menjadi brand lokal pertama yang menerapkan sistem ini di Indonesia,” jelasnya.

“Tentunya, at-home aligner kit ini didukung oleh supervisi dan konsultasi dokter gigi melalui platform Zoom. Kami juga akan mengirimkan beberapa set alat cetak untuk persiapan trial dan error saat konsultasi mencetak gigi,” tutup drg. Deviana. (RO/OL-09)