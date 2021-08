The AUP Indonesian Chorale Serahkan Bantuan 25 Kursi Roda Adaptif

KELOMPOK paduan suara mahasiswa Indonesia yang mengambil pendidikan di the Adventist University of The Philippines, The AUP Indonesian Chorale menyerahkan bantuan berupa 25 kursi roda adaptif bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta, Minggu (1/8).

Melalui program tanggung jawab dan kepedulian sosialnya, bantuan 25 Kursi Roda Adaptif ini sebagai wujud kepedulian terhadap kemandirian penyandang disabilitas, peningkatan sumber daya manusia dan kesehatan di DKI Jakarta.

Perwakilan The AUP Indonesian Chorale, Reynaldo Simanjuntak, menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun ke 25 berdirinya The AUP Indonesian Chorale.

"Kami ingin kehadiran kami dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, terutama kepada teman teman penyandang disabilitas di DKI Jakarta," kata Reynaldo dalam penyerahan simbolis.

Kepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta, Premi Lasari menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kepedulian The AUP Indonesian Choral kepada Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta.

"Dengan adanya kolaborasi dengan banyak pihak, kami berharap 25 Kursi Roda Adaptif ini dapat membuka pintu kemandirian penyandang disabilitas di DKI Jakarta,sehingga mereka bisa beraktifitas secara mandiri, menjadi lebih sehat, kemudian pada akhirnya bisa mandiri secara ekonomi," sebut Premi Lasari.

Direktur UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia, Aji Suryanto menambahkan pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas tersebut, memberikan pengetahuan tambahan tentang merawat kursi roda supaya Kursi Rodanya lebih awet dan nyaman di pakai. (H-2)