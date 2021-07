Sandiaga Dorong Diaspora Indonesia di Qatar Promosikan Wisata

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong diaspora Indonesia yang berada di Qatar untuk turut serta mempromosikan pariwisata Tanah Air.

Menparekraf juga mengajak diaspora Indonesia berkolaborasi untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja dengan memasarkan produk ekonomi kreatif Indonesia.

"Saya mendorong agar diaspora Indonesia di Qatar juga memiliki pemahaman tentang pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Jadi, saya ucapkan selamat kepada diaspora Indonesia di Qatar telah ditunjuk sebagai duta pariwisata untuk menggaungkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Qatar," kata Menparekraf dalam "Virtual Bincang Parekraf dengan KBRI dan Diaspora Indonesia di Qatar", dikutip pada Minggu (25/7).

"Kita harus dapat berkolaborasi, bergerak cepat membuka peluang-peluang baru," imbubnya.

Arah kebijakan pariwisata Indonesia ke depan adalah menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan, (sustainability based on nature and culture).

Tren dari pariwisata dunia yang juga akan menjadi segmen di Indonesia adalah pariwisata yang personalize, customize, localize, and smaller in size.

Kemenparekraf pun melakukan pendekatan dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Sandiaga mengajak peran aktif dari komunitas diaspora Indonesia di Qatar untuk dapat bersama-sama mewujudkan kebangkitan parekraf.

"Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk dapat meningkatkan keterampilan melalui upskilling dan reskilling baik dalam bahasa maupun kemampuan kita untuk masuk ke ekosistem digital. Kemenparekraf telah menyiapkan berbagai program pendampingan dan siap bekerja sama dengan para diaspora Indonesia," kata dia.

Program utama

Salah satu program utama yang tengah dijalankan pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah "Indonesia Spice Up the World".

Program ini memiliki tujuan memperluas pemasaran produk bumbu/pangan olahan dan rempah Indonesia.

Lebih lanjut, mengembangkan restoran Indonesia di luar negeri atau sebagai bagian dari gastrodiplomasi restoran, serta mendorong kuliner Indonesia hadir di mancanegara dan memberi nilai tambah bagi Indonesia. Sehingga, diharapkan dapat menguatkan kuliner di dalam negeri atau destinasi gastronomi.

Target dari Indonesia Spice Up the World hingga 2024 adalah hadirnya 4 ribu restoran Indonesia di luar negeri. Juga peningkatan nilai ekspor bumbu dan rempah menjadi 2 miliar dolar AS.

Data ekspor bumbu/rempah olahan dan komoditas/rempah segar Indonesia sendiri mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 2,95 persen selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai ekspor tercatat sebesar 1,02 miliar dolar AS.

"Banyaknya diaspora Indonesia di Qatar tentu dapat membantu tercapainya program ‘Indonesia Spice Up the World’," kata Sandiaga.

Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan, menjelaskan, jumlah masyarakat Indonesia di Qatar sebanyak 17 ribu orang dan banyak diisi generasi muda yang bergerak di berbagai macam sektor. Mulai dari sektor migas, hospitality, TI, juga pekerja domestik.

Keberadaan diaspora Indonesia di Qatar tanpa disadari telah menjadi agent of promotion bagi Indonesia. Di berbagai aktivitas di lingkungan kerja masing-masing, banyak dari mereka yang bercerita tentang potensi Indonesia yang luar biasa.

Dirinya berharap kolaborasi yang baik antara Kemenparekraf dengan KBRI di Qatar serta masyarakat Indonesia di Qatar benar-benar dapat mewujudkan potensi bersama khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Mudah-mudahan ini akan menjadi satu potensi yang dapat kita kembangkan bersama. Dengan jumlah ekspatriat yang besar dan terdidik, kita bisa manfaatkan diaspora Indonesia di Qatar sebagai captive market pada produk dan jasa Indonesia sebagai sales person dalam produk dan jasa Indonesia, promotor bagi produk dan jasa Indonesia, promotor dari seni dan budaya Indonesia, dan promotor bagi pariwisata Indonesia," kata Ridwan. (Ant/OL-12)