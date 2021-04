Komit Menjaga Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan

MENJAGA lingkungan sejatinya adalah kewasjiban setiap insan. Sebab bumi ini merupakan titipan dari anak cucu. Sayangnya belum semua orang mempunyai kesadaran akan hal itu.

COO Group A.S. Watson Group & CEO A.S. Watson (Asia & Eropa), Malina Ngai mengatakan hal tersebut. Untuk itu ia ingin memulai dari diri sendiri. “Sebagai peritel kesehatan dan kecantikan internasional, kami merasa bertanggung jawab untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui operasional global kami."

"Tujuan sosial kami to put a smile on our customers faces adalah nilai inti kegiatan bisnis kami dan berakar kuat pada warisan kami, mulai dari memberikan obat gratis kepada yang membutuhkan di masa-masa awal, hingga melindungi kesehatan orang dari covid-19 dengan memproduksi masker medis dan mendukung program vaksinasi.”

“Kami melayani lebih dari 5,9 miliar pelanggan setiap tahun di seluruh dunia dan kami bersyukur memiliki komunitas dan lingkungan masyarakat yang kuat untuk berbuat baik bersama, membantu membangun dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan,” kata Ngai lagi.

Tahun lalu, kata dia, mereka memberikan bantuan kepada yang kurang mampu, serta mengubah fasilitas manufaktur mereka di Hong Kong untuk memproduksi masker dan membantu program vaksinasi covid-19 NHS di Inggris dengan menawarkan vaksinasi di apotek Superdrug. Dengan beragam keberlanjutan dan kebutuhan komunitas di 27 pasar.



Untuk membuat dunia yang lebih baik dengan Visi Sustainability, A.S. Watson Grup juga mengumumkan visi yang jelas untuk dekade mendatang tentang keberlanjutan sosial dan lingkungan.

"Pertama mencapai pengurangan intensitas listrik sebesar 30% dari baseline 2015 pada 2030. Kedua, mengurangi emisi GRK atau Gas Rumah Kaca sebesar 40%. Lalu menghilangkan kemasan yang tidak perlu pada 2030, menghindari pengemasan yang berlebihan dan menghapus PVC, minimal 20% konten plastik daur ulang dalam kemasan plastik pada 2025," paparnya.

Di samping itu, mereka menargetkan untuk memulihkan 10.000 senyuman sempurna dengan memberikan operasi gratis yang mengubah hidup untuk anak-anak dengan bibir sumbing pada 2030. "Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Smile Community telah mencapai targetnya untuk mencapai indeks senyum 1,8 juta pada 20 Maret lalu, bertepatan dengan Hari Kebahagiaan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Watsons telah berjanji untuk mengatur 180 tindakan kepedulian di seluruh dunia untuk membantu memberikan makna yang lebih dalam pada perayaan ulang tahun Watsons."

“Di A.S. Watson, kami percaya dunia lebih baik ketika orang tersenyum. Planet kita sedang mencapai batasnya dan jutaan kehidupan orang dipengaruhi oleh iklim ekstrim dan polusi yang serius. Visi Sustainability A.S. Watson 2030 adalah bentuk yang kami janjikan kepada planet dan masyarakat untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik untuk hidup. Kesehatan mental orang-orang saat ini cenderung ditekan oleh pandemi dan dengan membuat semua orang yang kami sentuh dapat tersenyum, kami bersyukur karena kami semua bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam jangka panjang,” terang Malina Ngai.

Bertepatan pada Earth Day atau Hari Bumi pada 22 April 2021, Watsons Indonesia meresmikan program daur ulang berkolaborasi bersama brand Garnier, paralel disusul dengan brand Bioderma, Love Beauty & Planet dan brand lain kedepannya yang mempunyai misi sustainability dalam mengajak pelanggan untuk memiliki gaya hidup minim sampah plastik dengan ikut serta dalam gerakan PlasticReborn.

Melalui gerakan ini, Watsons mendorong pelanggan untuk terlibat dalam program daur ulang sampah plastik. Pelanggan yang ingin mendaur ulang sampah kemasan plastiknya bisa membuang sampah yang telah dipilah ke kotak Do Good yang tersedia di gerai Watsons area Jabodetabek. Adapun jenis-jenis kemasan sampah plastik yang dapat dikumpulkan adalah seperti sachet, plastik botol, kaca atau sampah plastik yang berbahan baku PTE, PDTE, PVC, LDPE, dan PP. Nantinya, Watsons bersama Garnier yang bermitra dengan eRecycle akan mendaur ulang sampah-sampah yang terkumpul menjadi berbagai produk furnitur rumah tangga, pallet, dan ecobricks.

Setiap kemasan sampah plastik yang telah dikumpulkan perharinya, bagi pelanggan yang telah terdaftar sebagai member Watsons berhak mendapatkan voucher untuk berbelanja produk dari brand yang perpartisipasi dalam program Do Good. Bagi pelanggan nonmember tetap bisa berpartisipasi dengan cara mendaftar terlebih dahulu menjadi member Watsons. (RO/A-1)