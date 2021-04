Ketika Gaya Hidup Sehat Menjadi Kebutuhan

SATU tahun lebih Indonesia dilanda pandemi covid-19. Selama kurun waktu tersebut, berbagai perubahan pola kebiasaan juga terjadi seiring terganggunya berbagai sektor kehidupan di masyarakat.

Sementara itu sudah satu tahun juga PT Prudential Life Assurance menghadirkan aplikasi Pulse di Indonesia. Mereka pun mengumumkan hasil studi The Pulse

of Asia, The Health of Asia Barometer. Studi yang merupakan sebuah kolaborasi riset antara Prudential Corporation Asia dan sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris, The Economist Intelligence Unit, ini mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di Asia termasuk Indonesia, dalam meningkatkan kesehatan mereka dan memperlihatkan peran teknologi digital untuk menjawab tantangan tersebut, khususnya di masa pandemi ini.

Studi yang melibatkan 5.000 orang dewasa di 13 pasar di Asia antara Agustus dan September 2020 tersebut mengungkap bahwa keterbatasan finansial serta akses ke fasilitas kebugaran dan olah raga menjadi dua tantangan terbesar bagi masyarakat di Asia, termasuk Indonesia, dalam upaya meningkatkan kesehatan mereka selama setahun ke depan. Dalam hal kesiapan menghadapi krisis akibat kondisi medis, hanya 29% responden dari Indonesia yang mengaku siap menghadapi tantangan tersebut, paling rendah dibanding tingkat kesiapan masyarakat

di negara Asia lainnya.

Di sisi lain, studi ini juga mengungkap peran teknologi digital untuk menjawab tantangan serta kesenjangan kesehatan. Hasil studi mengungkap bahwa tingkat penerimaan teknologi kesehatan digital pribadi di Indonesia lebih tinggi dibanding negara Asia lainnya, dengan lebih dari setengah (54,3%) responden dari Indonesia terbuka untuk pemanfaatan teknologi ini. Tingkat penerimaan ini di atas rata-rata tingkat penerimaan masyarakat di Asia yang hanya sebesar 43,9%.

Media sosial menjadi sumber informasi yang paling umum digunakan di Indonesia dan tingkat pemanfaatannya sebagai sumber informasi kesehatan bahkan menjadi

yang terbesar di Asia, setingkat dengan Thailand. Menurut data APJII yang dirilis di November 2020, sebagian besar masyarakat Indonesia memang memilih mengakses internet melalui ponsel. Dari jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 196,7 juta dari total populasi, sebanyak 95,4% menggunakan perangkat smartphone untuk mengakses internet.

Peran teknologi digital diprediksi semakin besar untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Mayoritas atau 67% responden di Indonesia mengatakan bahwa aplikasi kesehatan mobile bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dan 68,7% responden Indonesia mengatakan bahwa mereka akan menggunakan lebih banyak teknologi kesehatan digital pribadi selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan kesehatan mereka.

“Kami terus berupaya mewujudkan aspirasi dalam membantu masyarakat hidup lebih sehat dan sejahtera agar bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Salah satu cara mewujudkannya adalah melalui transformasi digital untuk melakukan inovasi yang berpusat pada kebutuhan nasabah, dan pandemi telah mengakselerasi transformasi tersebut," ujar President Director Prudential Indonesia, Jens Reisch.

"Aplikasi mobile Pulse by Prudential yang kami luncurkan tahun lalu menjadi bagian dari strategi besar kami untuk mewujudkan aspirasi tersebut dan juga menjawab tantangan kesehatan serta membantu menjembatani kesenjangan perlindungan kesehatan di Indonesia. Studi The Pulse of Asia - The Health of

Asia Barometer lebih jauh mengungkap bagaimana teknologi kesehatan digital semakin memegang peranan penting dalam kehidupan kesehatan kita,” lanjutnya.

Sejak diluncurkan pada Februari 2020, aplikasi kesehatan mobile all-in-one Pulse, disebut sebagai We Do Pulse di Google Play Store dan Apple App Store, telah diakses oleh lebih dari 6,4 juta pengguna di Indonesia dan membantu mereka untuk mengelola kesehatan. Kehadiran Pulse di Indonesia bersamaan dengan merebaknya pandemi covid-19.

Studi mengungkap bahwa dibandingkan dengan negara di Asia lainnya, responden di Indonesia paling banyak merasakan stres akibat covid-19. Hal itu karena tingginya tingkat infeksi dan angka kematian di Indonesia. Meskipun begitu, masyarakat Indonesia justru terdorong untuk hidup lebih aktif agar lebih sehat.

Semangat untuk lebih sehat ini juga ditunjang dengan optimisme besar, bahkan memiliki tingkat optimisme terbesar di Asia, bahwa responden percaya kalau kondisi kesehatan mereka akan membaik di 2021.

“Semangat serta optimisme masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat ini kami dukung dengan Pulse by Prudential, yang hadir menjadi mitra masyarakat

untuk menemani kesehatan mereka, mulai dari membantu mencegah penyakit dan menunda penyakit semakin buruk, hingga perlindungan asuransi jiwa,” ujar Chief Operations and Health Officer Prudential Indonesia, dr. Dian Budiani.



Sebagai aplikasi mobile yang menyediakan dukungan kesehatan, Pulse memudahkan pengguna dalam mendapatkan dan bertukar informasi tentang kesehatan, memperoleh gambaran tentang kesehatan serta pemahaman tentang gejala penyakit. Pulse juga menghadirkan paket berlangganan yang membantu pengguna untuk bisa hidup lebih sehat, menyediakan layanan konsultasi dengan dokter umum serta spesialis secara online, hingga akses untuk mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dan layanan khusus.

Pulse kini semakin memperkuat dukungannya dengan menghadirkan paket berlangganan yang lebih beragam jenisnya. Ragam paket baru ini membantu penggunanya merencanakan, mencatat hingga mengadopsi pola makan baru yang semuanya dibantu oleh teknologi AI, mengakses komunitas dan konten eksklusif, menghadirkan fitur latihan fisik yang interaktif dengan Exercise Buddy, hingga menyediakan tantangan untuk menaikkan/menurunkan berat badan dan dukungan konsultasi dengan ahli diet.

“Pulse akan menjadi platform yang terus berkembang dan kami akan terus menambah mitra, fungsi, dan fitur baru secara berkala. Seiring berjalannya waktu, ekosistem Pulse akan menghadirkan lebih banyak lagi dukungan serta nilai tambah bagi pengguna,” ujar dr. Dian. (RO/A-1)