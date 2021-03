Bantu Perempuan Indonesia Peduli Kesehatan dan Kecantikan Diri

KESEHATAN dan kecantikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kaum perempuan. Mereka bahkan terkadang bersedia melakukan apa saja demi untuk mendapatkan tubuh yang cantik dan sehat.

Obsesi kaum perempuan untuk cantik itu tidak jarang dimanfaatkan dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan untuk mengeruk keuntungan. Masalahnya adalah, kaum perempuan memiliki sejumlah masalah lantaran kodrat mereka untuk melahirkan.

Salah satu masalah kaum perempuan adalah selulit. Lemak yang terperangkap di bawah lapisan kulit itu menyebabkan permukaan kulit tampak seperti kulit jeruk. Lebih buruknya lagi, selulit tidak mengenal bentuk tubuh baik gemuk maupun kurus, semua orang bisa memiliki selulit. Berangkat dari keinginan untuk memberikan bentuk tubuh terbaik bagi setiap orang, European Slimming Centre menghadirkan cells sculpt.

Produk itu merupakan sebuah inovasi treatment baru dengan metode mechanostimulation yang mampu meningkatkan proses penghancuran lemak cellulite secara cepat dan tanpa rasa sakit. Selain itu, treatment ini juga mampu menghancurkan fat cells, memperlancar sirkulasi serta memperbaiki kontur kulit.

“Ada beragam hal yang menyebabkan terjadinya selulit seperti gangguan hormonal, faktor keturunan atau genetik, pola hidup, metabolisme, kurang olahraga, terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan terlalu banyak mengonsumsi garam”, ujar dr. Lidya Liswojo di European Slimming Centre.

dr. Lidya Liswojo juga mengatakan bahwa selulit masih bisa ada meskipun sudah melakukan diet dan olahraga teratur. “Kami ingin membantu semua orang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Dalam hal ini, kami memadukan teknologi untuk mengatasi masalah dan ketakutan terbesar kebanyakan orang yaitu selulit.”

Treatment Cells Sculpt ini hanya memakan waktu 2-3 kali dalam satu minggu. Hasilnya dapat mengurangi selulit di tubuh secara drastis dan bagian tubuh yang penuh lemak dapat kembali kencang dan proporsional. Cells Sculpt akan hadir serentak di seluruh cabang European Slimming Centre baik J Medan, Jakarta, dan Surabaya.

“Kami ingin mengajak semua orang yuk sama-sama say good bye to cellulite and be more confident,” ujarnya. (RO/A-1)