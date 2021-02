Pakar: Kelelahan karena Covid-19 Diiringi Gejala Lain

MERASA lelah merupakan hal yang umum dialami oleh banyak orang. Namun, ketika kelelahan itu dialami ketika pandemi ini, Anda pastinya bertanya-tanya apakah kelelahan tersebut disebabkan karena covid-19?

Memang menurut panduan Centers for Disease Control and Prevention (CDC), kelelahan merupakan salah satu gejala dari covid-19. Namun, menurut Amesh Adalja, MD, peneliti senior di Johns Hopkins Center for Health Security menyebutkan bahwa merasa lelah tidak berarti kamu terkena covid-19.

"Kelelahan bisa jadi merupakan semacam gejala yang tidak mencolok," ujar Dr Adalja. Menurutnya, kelelahan memang hal biasa pada kebanyakan penyakit yang disebabkan virus.

"Ini ada hubungannya dengan zat yang disebut sitokin yang diproduksi oleh sistem kekebalan ketika diserang," Richard Watkins, MD, seorang dokter penyakit menular di Ohio.

Sitokin tersebut memberi sinyal pada tubuh bahwa inilah waktunya untuk bekerja dan melawan infeksi, tetapi akibatnya dapat membuat kamu merasa lelah.

Mengenai kasus kelelahan sebagai gejala pada covid-19, berdasarkan laporan pada bulan Februari 2020 oleh World Health Organization (WHO) melakukan analisi terhadap 55.924 kasus konfirmasi positif covid-19 di Tiongkok.

Dan laporan tersebut menemukan bahwa kelelahan merupakan gejala paling umum ketiga terbanyak pada pasien covid-19 dengan 38,1% pasien melaporkan gejala kelelahan. Dua gejala lain dilaporkan adalah demam (87,9%) dan batuk kering (67,7%).



Bagaimana cara membedakannya? Secara umum, Dr Adalja mengatakan bahwa kamu harus mengalami gejala lain juga. "Biasanya kamu akan mengalami beberapa gejala lain, seperti nyeri otot, nyeri, atau sakit tenggorokan, meskipun ringan," katanya. "Biasanya bukan hanya kelelahan itu sendiri."

Meskipun demikian, bukan berarti kamu tidak bisa mengalami kelelahan saja sebagai gejala covid-19. Gejala kelelahan saja bisa menjadi pertanda covid-19, tetapi pada kasus yang sangat jarang.

Untuk mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, Dr Adalja merekomendasikan untuk melihat kelelahan kamu sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar.

"Kamu harus mencari tahu mengapa kamu merasa lelah," katanya. "Apakah karena kamu lari maraton atau begadang, atau karena belajar? Coba lihat apa disebabkan karena hal tersebut."

Dan, tentu saja, berkonsultasi ke dokter selalu menjadi pilihan. Mereka mungkin akan melakukan tes covid-19 atau melakukan pemeriksaan fisik, mengingat berbagai masalah kesehatan dan faktor gaya hidup dapat menyebabkan kelelahan. (Medcom.id/H-2)