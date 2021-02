HokBen Hadirkan Enam Varian Menu Promo

PERUSAHAAN makanan siap saji bergaya Jepang terbesar di Indonesia, HokBen, selalu berinovasi menciptakan produk baru untuk memenuhi kepuasan konsumen. Sebagai bukti, perusahaan kembali menghadirkan menu promo baru, yaitu Super Bowl yang terdiri dari nasi dengan telur dan nori serta varian yang beragam.

Menu promo itu hanya ada pada Kamis sampai Minggu. Kali ini HokBen punya Super Bowl yang benar–benar baru.

Hadir dengan enam varian baru yaitu Beef Sukiyaki Don, Chicken Sukiyaki Don, Karaage with Honey Mustard, Karaage with Umakara, Karaage with Honey Mustard + Beef Teriyaki, dan Karaage with Umakara + Beef Teriyaki. Kombinasi menu baru yang dihadirkan ini menjawab kebutuhan konsumen terhadap inovasi menu HokBen berupa menu utama dengan gaya penyajian yang baru dan praktis.

SuperBowl disajikan berbeda dari menu yang pernah ada, yaitu perpaduan aneka menu yang diletakkan dalam satu mangkok untuk disantap bersama. Menu baru ini bisa dinikmati dengan kisaran harga mulai Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 (sudah termasuk pajak) di seluruh gerai HokBen di Indonesia.

General Manager Marketing PT Eka Bogainti (HokBen) Francisca Lucky menyatakan pihaknya menyadari betul keinginan pasar sangat tinggi dalam menyediakan makanan yang unik tanpa mengurangi citra rasa yang sudah ada. "Tingginya permintaan konsumen terhadap inovasi dari HokBen membuat kami menghadirkan promo Super Bowl dengan varian terbaru," ujarnya.

Disajikan dengan cara baru yaitu mengunakan mangkok, menu ini diharapkan mampu memberikan pengalaman makan makanan Jepang dengan cara penyajian yang baru bagi konsumen. HokBen akan selalu berupaya menghasilkan inovasi untuk memanjakan konsumen tanpa mengurangi dan mengubah citra rasa.

Francisca juga menambahkan tidak perlu ragu, karena semua varian menu promo Super Bowl pasti halal, sehingga semua dapat menikmati dengan aman dan nikmat. Menu promo Super Bowl itu sudah dapat dinikmati mulai 4 Februari 2021 di seluruh gerai HokBen di Indonesia setiap Kamis-Minggu dengan masa periode promo terbatas. Menu promo Super Bowl dapat dikonsumsi langsung di tempat (dine in) atau dengan layanan TA, delivery, dan drive thru. (RO/OL-14)