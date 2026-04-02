Simak 5 fakta menarik film The King’s Warden yang tayang 8 April 2026(Variety)

KABAR gembira bagi para pencinta sinema Korea di tanah air. Film fenomenal The King’s Warden dipastikan akan segera menyapa penonton mulai 8 April 2026 mendatang di berbagai jaringan bioskop Indonesia.

Membawa reputasi besar dari negara asalnya, film ini menjanjikan pengalaman sinematik yang mendalam dengan memadukan akurasi sejarah dan narasi emosional yang kuat.

The King’s Warden bukan sekadar drama sejarah biasa. Film ini berhasil menangkap esensi salah satu periode paling kelam dalam Dinasti Joseon namun tetap memberikan sentuhan hiburan yang segar.

Baca juga : Tembus 6 Juta Penonton! Ini Alasan Wajib Nonton The King's Warden

Sebelum Anda bergegas ke bioskop, berikut adalah 5 fakta menarik yang membuat film ini wajib masuk dalam daftar tontonan Anda.

1. Kolaborasi Aktor Papan Atas Lintas Generasi

Kualitas akting dalam The King’s Warden menjadi daya tarik utama. Film ini mempertemukan aktor veteran Yoo Hae-jin, yang berperan sebagai kepala desa dengan karakter "licik" namun karismatik, dengan aktor muda berbakat Park Ji-hoon yang memerankan Raja Danjong (Yi Hong-wi).

Kehadiran Yoo Ji-tae sebagai Han Myeong-hoe, tokoh politik paling berpengaruh di masa Joseon, menambah bobot ketegangan politik dalam cerita. Selain itu, aktris Jeon Mi-do memberikan performa menyentuh sebagai Mae-hwa, dayang istana setia yang mendampingi sang raja dalam masa pengasingannya. Dinamika hubungan antar karakter ini menciptakan kedalaman emosional yang jarang ditemukan dalam film kolosal serupa.

Baca juga : The King’s Warden Tembus 15 Juta Penonton, Film Terlaris Ke-3 di Korea Selatan

2. Eksplorasi Perdana Kisah Nyata Raja Danjong

Meskipun sejarah Dinasti Joseon telah berulang kali diadaptasi ke layar lebar, The King’s Warden mencatatkan diri sebagai film pertama yang secara khusus mengeksplorasi kisah Raja Danjong secara mendalam. Fokus cerita terletak pada masa-masa sulit sang raja muda setelah digulingkan secara paksa oleh pamannya sendiri, Pangeran Agung Suyang (yang kemudian naik takhta sebagai Raja Sejo).

Film ini memberikan sudut pandang baru mengenai tragedi kemanusiaan di balik perebutan kekuasaan. Penonton diajak melihat sisi rapuh sekaligus keteguhan hati seorang raja remaja yang terisolasi dari dunianya, sebuah detail sejarah yang selama ini jarang diketahui publik luas secara mendetail.

3. Merajai Box Office Korea Selatan Sepanjang Masa

Film ini tiba di Indonesia dengan predikat yang sangat mentereng. Di Korea Selatan, The King’s Warden sukses menempati peringkat ketiga dalam daftar film dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Prestasi ini membuktikan bahwa narasi yang diusung mampu beresonansi dengan penonton modern.

Dengan total penjualan tiket mencapai lebih dari 15,6 juta, film ini telah melampaui rekor pendapatan film populer Extreme Job. Secara finansial, film ini resmi menjadi salah satu film terlaris dalam sejarah Korea Selatan dengan pendapatan mencapai $99,4 juta atau setara dengan Mata Uang Rupiah 1,68 triliun.

4. Perpaduan Unik Komedi Segar dan Tragedi Memilukan

Sutradara Jang Hang-jun mengambil langkah berani dengan menyisipkan unsur komedi di tengah latar belakang sejarah yang kelam. Pada paruh awal, penonton akan disuguhi interaksi kocak antara warga desa yang lugu dengan sang raja yang terbiasa dengan protokol istana yang kaku.

Namun, keceriaan tersebut perlahan berubah menjadi suasana yang mencekam dan emosional saat konflik politik mulai memuncak. Perpaduan genre yang kontras ini membuat alur film terasa dinamis, mencegah rasa bosan, dan memberikan dampak emosional yang lebih kuat saat mencapai klimaks cerita.

5. Sinematografi Memukau di Pengasingan Yeongwol

Visual film ini didukung oleh sinematografi yang memukau, menangkap keindahan alam Yeongwol, khususnya wilayah Cheongnyeongpo yang terisolasi secara geografis. Penggunaan lokasi asli ini bukan tanpa alasan; pemandangan pegunungan yang megah dan sungai yang tenang digunakan untuk mengontraskan kesunyian hidup sang raja dengan kemegahan istana yang ia tinggalkan.

Keindahan visual ini memberikan pengalaman imersif bagi penonton, seolah ikut merasakan keterasingan sekaligus kedamaian semu yang dialami oleh Raja Danjong selama masa pembuangannya.

Checklist Persiapan Menonton The King’s Warden:

Pahami Konteks Sejarah: Membaca sedikit tentang sejarah Raja Danjong dan Raja Sejo akan membantu Anda memahami konflik politik di film.

Siapkan Tisu: Mengingat akhir ceritanya yang emosional, film ini berpotensi menguras air mata.

Cek Jadwal Bioskop: Pastikan memesan tiket lebih awal mengingat antusiasme tinggi terhadap film box office ini.

Perhatikan Rating Usia: Pastikan konten film sesuai dengan usia penonton yang Anda ajak.

The King’s Warden dijadwalkan tayang serentak di bioskop-bioskop Indonesia pada 8 April 2026. Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan mahakarya sinema Korea yang memadukan sejarah, tawa, dan air mata ini. (Variety/Z-10)