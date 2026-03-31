Sinopsis Film Bodycam: Misteri Kematian Polisi saat Bertugas

Berikut Sinopsis Film Bodycam

BODYCAM adalah film bergenre thriller dan horor yang dirilis pada Mei 2020. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 37 menit.

Film yang disutradarai Malik Vitthal ini dibintangi oleh Nat Wolff, Mary J Blige, David Zayas, Anika Noni Rose dan David Warshofsky.

Film ini menceritakan tentang seorang polisi wanita bernama Renee Lomito yang menyelidiki kematian misterius rekannya saat melakukan razia lalu lintas.

Kematian tersebut terekam di kamera tubuh, namun kejadian yang terlihat sangat aneh dan tidak masuk akal.

Seiring penyelidikan, Renee mulai menemukan bahwa rekaman kamera hanya bisa dilihat olehnya dan menunjukkan adanya sosok misterius yang menyerang para polisi.

Teror pun semakin meningkat, dengan satu per satu anggota kepolisian mengalami kejadian tragis.

Dalam usahanya mengungkap kebenaran, Renee menemukan fakta kelam tentang kasus lama yang melibatkan tindakan kekerasan polisi terhadap seorang pemuda tak bersalah.

Ternyata, kejadian supranatural yang terjadi berkaitan dengan dendam dari korban tersebut.

Body Cam adalah film bergenre horor thriller yang menggabungkan misteri, kejadian supranatural, dan kritik sosial tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki