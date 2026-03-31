5 Tips War Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta, Presale Mulai 6 April!

Tips War Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta.(Antara)

Konser Avenged Sevenfold (A7X) Jakarta 2026 dipastikan akan menjadi salah satu event musik terbesar tahun ini. Dengan jumlah penggemar yang sangat besar di Indonesia, tiket presale diprediksi akan habis dalam hitungan menit.

Karena itu, kamu perlu strategi yang tepat agar bisa lolos saat war tiket berlangsung.

Tips Lolos War Tiket Presale Avenged Sevenfold

Agar peluang mendapatkan tiket lebih besar, lakukan langkah-langkah berikut:

Baca juga : Kapan Presale Tiket Avenged Sevenfold Jakarta Dibuka? Ini Jadwal Resminya

1. Siapkan Akun Tiket Jauh Hari

Registrasi akun di platform penjualan tiket

Verifikasi email dan nomor HP

Login sebelum presale dimulai

Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan saat checkout.

2. Login Sebelum Presale Dibuka

Masuk ke akun minimal 10-15 menit sebelum presale dimulai. Sistem biasanya menggunakan antrean digital, jadi yang masuk lebih awal punya peluang lebih besar.

3. Gunakan Koneksi Internet Stabil

Hindari WiFi publik

Gunakan jaringan pribadi atau hotspot stabil

Siapkan koneksi cadangan jika diperlukan

4. Siapkan Metode Pembayaran Cepat

E-wallet

Virtual account

Kartu debit atau kredit

Hindari input manual yang memakan waktu.

Baca juga : Daftar Harga Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta 2026, Mulai Rp665 Ribu

5. Hindari Membuka Terlalu Banyak Device

Gunakan 1-2 perangkat saja agar tidak terdeteksi sebagai aktivitas mencurigakan oleh sistem.

6. Tentukan Kategori Tiket Sejak Awal

Jangan terlalu lama memilih kategori tiket. Siapkan pilihan utama dan alternatif sebelum presale dimulai.

Detail Konser Avenged Sevenfold Jakarta 2026

Tanggal: 10 Oktober 2026

Lokasi: Jakarta International Stadium (JIS)

Kapasitas: sekitar 40.000 penonton

Konser ini diprediksi menjadi salah satu event musik terbesar di Indonesia mengingat basis penggemar A7X yang sangat kuat.

FAQ Presale Tiket Avenged Sevenfold Jakarta

Kapan presale tiket Avenged Sevenfold Jakarta dibuka?

Presale dibuka pada 6 April 2026.

Apa itu Deathbat Pre-Sale?

Deathbat Pre-Sale adalah tahap presale khusus untuk penggemar Avenged Sevenfold sebelum penjualan umum.

Kapan general sale tiket A7X Jakarta?

General sale dimulai pada 8 April 2026.

Apakah tiket bisa habis saat presale?

Ya, terutama untuk kategori populer seperti festival, tiket bisa habis sebelum general sale.

Di mana konser Avenged Sevenfold Jakarta digelar?

Konser akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS).

Kesimpulan

Presale tiket Avenged Sevenfold Jakarta akan dibuka pada 6 April 2026. Dengan tingginya minat penggemar, presale menjadi momen penting untuk mendapatkan tiket sebelum kehabisan.

Bagi para penggemar, mencatat jadwal presale, memahami sistem penjualan, dan menyiapkan strategi pembelian sejak awal akan sangat menentukan peluang untuk menyaksikan Avenged Sevenfold secara langsung di Jakarta. (Z-10)