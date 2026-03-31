Headline
RI Mesti Ambil Langkah Tegas

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

5 Tips War Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta, Presale Mulai 6 April!

 Gana Buana
31/3/2026 14:00
Tips War Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta.(Antara)

Konser Avenged Sevenfold (A7X) Jakarta 2026 dipastikan akan menjadi salah satu event musik terbesar tahun ini. Dengan jumlah penggemar yang sangat besar di Indonesia, tiket presale diprediksi akan habis dalam hitungan menit.

Karena itu, kamu perlu strategi yang tepat agar bisa lolos saat war tiket berlangsung.

Tips Lolos War Tiket Presale Avenged Sevenfold

Agar peluang mendapatkan tiket lebih besar, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Siapkan Akun Tiket Jauh Hari

  • Registrasi akun di platform penjualan tiket
  • Verifikasi email dan nomor HP
  • Login sebelum presale dimulai

Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan saat checkout.

2. Login Sebelum Presale Dibuka

Masuk ke akun minimal 10-15 menit sebelum presale dimulai. Sistem biasanya menggunakan antrean digital, jadi yang masuk lebih awal punya peluang lebih besar.

3. Gunakan Koneksi Internet Stabil

  • Hindari WiFi publik
  • Gunakan jaringan pribadi atau hotspot stabil
  • Siapkan koneksi cadangan jika diperlukan

4. Siapkan Metode Pembayaran Cepat

  • E-wallet
  • Virtual account
  • Kartu debit atau kredit

Hindari input manual yang memakan waktu.

5. Hindari Membuka Terlalu Banyak Device

Gunakan 1-2 perangkat saja agar tidak terdeteksi sebagai aktivitas mencurigakan oleh sistem.

6. Tentukan Kategori Tiket Sejak Awal

Jangan terlalu lama memilih kategori tiket. Siapkan pilihan utama dan alternatif sebelum presale dimulai.

Detail Konser Avenged Sevenfold Jakarta 2026

  • Tanggal: 10 Oktober 2026
  • Lokasi: Jakarta International Stadium (JIS)
  • Kapasitas: sekitar 40.000 penonton

Konser ini diprediksi menjadi salah satu event musik terbesar di Indonesia mengingat basis penggemar A7X yang sangat kuat.

FAQ Presale Tiket Avenged Sevenfold Jakarta

Kapan presale tiket Avenged Sevenfold Jakarta dibuka?

Presale dibuka pada 6 April 2026.

Apa itu Deathbat Pre-Sale?

Deathbat Pre-Sale adalah tahap presale khusus untuk penggemar Avenged Sevenfold sebelum penjualan umum.

Kapan general sale tiket A7X Jakarta?

General sale dimulai pada 8 April 2026.

Apakah tiket bisa habis saat presale?

Ya, terutama untuk kategori populer seperti festival, tiket bisa habis sebelum general sale.

Di mana konser Avenged Sevenfold Jakarta digelar?

Konser akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS).

Kesimpulan

Presale tiket Avenged Sevenfold Jakarta akan dibuka pada 6 April 2026. Dengan tingginya minat penggemar, presale menjadi momen penting untuk mendapatkan tiket sebelum kehabisan.

Bagi para penggemar, mencatat jadwal presale, memahami sistem penjualan, dan menyiapkan strategi pembelian sejak awal akan sangat menentukan peluang untuk menyaksikan Avenged Sevenfold secara langsung di Jakarta. (Z-10)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved