5 Tips War Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta, Presale Mulai 6 April!

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Konser Avenged Sevenfold (A7X) Jakarta 2026 dipastikan akan menjadi salah satu event musik terbesar tahun ini. Dengan jumlah penggemar yang sangat besar di Indonesia, tiket presale diprediksi akan habis dalam hitungan menit.
Karena itu, kamu perlu strategi yang tepat agar bisa lolos saat war tiket berlangsung.
Agar peluang mendapatkan tiket lebih besar, lakukan langkah-langkah berikut:
Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan saat checkout.
Masuk ke akun minimal 10-15 menit sebelum presale dimulai. Sistem biasanya menggunakan antrean digital, jadi yang masuk lebih awal punya peluang lebih besar.
Hindari input manual yang memakan waktu.
Gunakan 1-2 perangkat saja agar tidak terdeteksi sebagai aktivitas mencurigakan oleh sistem.
Jangan terlalu lama memilih kategori tiket. Siapkan pilihan utama dan alternatif sebelum presale dimulai.
Konser ini diprediksi menjadi salah satu event musik terbesar di Indonesia mengingat basis penggemar A7X yang sangat kuat.
Presale dibuka pada 6 April 2026.
Deathbat Pre-Sale adalah tahap presale khusus untuk penggemar Avenged Sevenfold sebelum penjualan umum.
General sale dimulai pada 8 April 2026.
Ya, terutama untuk kategori populer seperti festival, tiket bisa habis sebelum general sale.
Konser akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS).
Presale tiket Avenged Sevenfold Jakarta akan dibuka pada 6 April 2026. Dengan tingginya minat penggemar, presale menjadi momen penting untuk mendapatkan tiket sebelum kehabisan.
Bagi para penggemar, mencatat jadwal presale, memahami sistem penjualan, dan menyiapkan strategi pembelian sejak awal akan sangat menentukan peluang untuk menyaksikan Avenged Sevenfold secara langsung di Jakarta. (Z-10)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meyakini Jakarta International Stadium (JIS) menjadi simbol masa depan Jakarta.
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menilai kemenangan 2-1 atas PSM Makassar tidak lepas dari kemampuan timnya beradaptasi dengan kondisi lapangan yang kurang ideal.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memulai pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang akan menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium dengan area wisata Ancol.
