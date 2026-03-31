Kapan Presale Tiket Avenged Sevenfold Jakarta Dibuka? Ini Jadwal Resminya

Kapan Presale Tiket Avenged Sevenfold Jakarta Dibuka.(Antara)

BANYAK penggemar mencari jawaban atas pertanyaan kapan presale tiket Avenged Sevenfold Jakarta dibuka setelah konser band heavy metal asal Amerika Serikat itu dipastikan digelar di Indonesia. Informasi ini menjadi penting, terutama bagi penonton yang ingin mendapatkan tiket lebih awal sebelum penjualan umum dimulai.

Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan, presale tiket Avenged Sevenfold Jakarta 2026 dibuka pada 6 April 2026. Tahap penjualan ini berlangsung lebih dulu sebelum tiket masuk ke fase general sale.

Bagi para Deathbat, momen presale menjadi waktu yang paling krusial untuk mengamankan tiket konser yang diprediksi akan diburu dalam jumlah besar.

Baca juga : Akhirnya! Avenged Sevenfold Umumkan Konser di Jakarta 10 Oktober 2026

Jadwal Presale dan General Sale Tiket Avenged Sevenfold Jakarta 2026

Agar tidak tertinggal, calon penonton perlu mencatat jadwal penjualan tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta berikut ini:

Deathbat Pre-Sale: 6 April 2026

General Sale: 8 April 2026

Presale memberi kesempatan kepada penggemar untuk membeli tiket lebih awal dibandingkan penjualan umum. Dalam banyak konser internasional, tahap ini sering menjadi penentu karena kategori tiket favorit bisa habis dalam waktu singkat.

Apa Itu Presale Tiket Avenged Sevenfold?

Presale adalah periode penjualan tiket yang dibuka sebelum general sale. Dalam konser Avenged Sevenfold di Jakarta, tahap ini disebut Deathbat Pre-Sale, mengikuti identitas komunitas penggemar band tersebut.

Baca juga : Daftar Harga Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta 2026, Mulai Rp665 Ribu

Bagi banyak penonton, presale bukan sekadar akses awal, melainkan peluang untuk mendapatkan kategori terbaik sebelum persaingan semakin ketat. Karena itu, pencarian terkait jadwal presale A7X Jakarta terus meningkat menjelang hari penjualan.

Antusiasme terhadap konser Avenged Sevenfold di Indonesia terbilang sangat tinggi. Band yang digawangi Matt Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ, dan Brooks Wackerman itu memiliki basis penggemar besar di Tanah Air. Tidak heran jika informasi soal presale tiket Avenged Sevenfold Jakarta 2026 menjadi salah satu yang paling dicari.

Selain itu, konser ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026. Venue berkapasitas besar tetap tidak menjamin tiket mudah didapatkan, apalagi jika minat pembelian membludak sejak hari pertama.

Keuntungan Membeli Tiket saat Presale

Membeli tiket saat presale biasanya memberikan sejumlah keuntungan bagi calon penonton, antara lain:

Kesempatan mendapatkan tiket lebih cepat

Peluang memilih kategori yang masih lengkap

Menghindari persaingan yang lebih besar saat general sale

Meminimalkan risiko kehabisan tiket di kelas favorit

Karena alasan itu, banyak penggemar memilih fokus pada tahap presale ketimbang menunggu penjualan umum.

Tips War Tiket Presale Avenged Sevenfold Jakarta

Bagi yang berencana ikut berburu tiket, ada beberapa hal yang sebaiknya disiapkan sebelum presale dibuka:

Pastikan akun pembelian tiket sudah aktif dan bisa digunakan

Login lebih awal sebelum jam penjualan dimulai

Gunakan koneksi internet yang stabil

Siapkan metode pembayaran agar proses checkout lebih cepat

Pantau informasi resmi promotor untuk menghindari salah jadwal

Persiapan sederhana seperti ini bisa membantu memperbesar peluang lolos saat war tiket berlangsung.

Lokasi dan Jadwal Konser Avenged Sevenfold Jakarta 2026

Sebagai informasi tambahan, konser Avenged Sevenfold di Jakarta akan digelar pada:

Tanggal: 10 Oktober 2026

Lokasi: Jakarta International Stadium (JIS)

Kembalinya Avenged Sevenfold ke Indonesia menjadi salah satu konser rock internasional yang paling dinantikan. Sebelumnya, band ini terakhir tampil di Jakarta pada 25 Mei 2024 dan mendapat respons besar dari penggemar.

Kesimpulan

Jawaban atas pertanyaan kapan presale tiket Avenged Sevenfold Jakarta dibuka adalah 6 April 2026. Jadwal ini menjadi informasi penting bagi penggemar yang ingin mengamankan tiket lebih awal sebelum masuk ke tahap general sale pada 8 April 2026.

Dengan tingginya minat terhadap konser Avenged Sevenfold di Jakarta, mencatat jadwal presale dan menyiapkan strategi pembelian sejak awal menjadi langkah yang patut diperhatikan. Bagi para Deathbat, presale bisa menjadi kesempatan terbaik untuk memastikan diri ikut dalam salah satu konser yang paling ditunggu pada 2026. (Z-10)