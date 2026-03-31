Daftar Harga Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta 2026, Mulai Rp665 Ribu

HARGA tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta menjadi informasi yang paling dicari penggemar setelah band heavy metal asal Amerika Serikat tersebut dipastikan kembali tampil di Indonesia. Konser bertajuk 'Avenged Sevenfold Live in Indonesia' itu dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, pada 10 Oktober 2026.

Bagi para Deathbat, mengetahui rincian harga tiket Avenged Sevenfold Jakarta 2026 menjadi langkah penting sebelum berburu kursi terbaik. Selain lokasi konser yang besar, antusiasme penggemar juga diprediksi tinggi sehingga informasi soal kategori tiket, jadwal penjualan, dan kisaran harga perlu dicatat sejak awal.

Harga Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta

Promotor membagi tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta ke dalam beberapa kategori. Harga tiket termurah dimulai dari Rp665 ribu untuk kategori CAT 3, sementara harga tertinggi mencapai Rp2,55 juta untuk Festival A.

Berikut informasi harga tiket yang sudah diumumkan:

CAT 3: mulai dari Rp665 ribu

Festival A: Rp2,55 juta

Promotor menyebut tiket akan tersedia dalam beberapa kelas, sehingga calon penonton disarankan memantau informasi kategori lengkap dan posisi area menonton sebelum pembelian.

Jadwal Penjualan Tiket Avenged Sevenfold Jakarta 2026

Selain mencari daftar harga tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta, penggemar juga perlu mencatat jadwal penjualannya. Tiket akan dijual dalam dua tahap, yakni:

Deathbat Pre-Sale: 6 April 2026

General Sale: 8 April 2026

Skema ini memberi kesempatan lebih dulu kepada komunitas atau penggemar tertentu sebelum penjualan umum dibuka. Dengan tingginya minat terhadap konser A7X di Indonesia, potensi tiket cepat habis tetap perlu diantisipasi.

Lokasi Konser Avenged Sevenfold di Jakarta

Konser Avenged Sevenfold 2026 akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS). Venue ini dipilih karena memiliki kapasitas besar dan dinilai mampu menampung antusiasme penggemar rock dan metal dari berbagai daerah.

Meski kapasitas venue bisa mencapai sekitar 40 ribu penonton, promotor menyebut jumlah tiket yang dilepas kemungkinan akan disesuaikan agar pengalaman menonton tetap nyaman dan penonton tetap mendapatkan posisi terbaik.

Avenged Sevenfold Kembali ke Indonesia

Kembalinya Avenged Sevenfold ke Jakarta menjadi kabar besar bagi penggemar di Indonesia. Band yang digawangi Matt Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ, dan Brooks Wackerman itu sebelumnya juga sempat memberi sinyal akan kembali menyapa penggemarnya di Tanah Air.

Rumor kedatangan A7X sempat ramai dibicarakan di media sosial, terutama setelah interaksi Matt Shadows dengan penggemar Indonesia di kanal komunitas Discord. Hal itu memperkuat ekspektasi bahwa Indonesia kembali masuk dalam agenda tur mereka.

Sebelumnya, Avenged Sevenfold terakhir tampil di Indonesia pada 25 Mei 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Penampilan tersebut menjadi momen comeback mereka setelah terakhir kali datang pada 2015. (Ant/Z-10)