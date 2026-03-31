Akhirnya! Avenged Sevenfold Umumkan Konser di Jakarta 10 Oktober 2026

Avenged Sevenfold resmi konser di Jakarta pada 10 Oktober 2026 di JIS.(Dok. Ini musik)

Penantian panjang penggemar Avenged Sevenfold di Indonesia akhirnya terjawab. Band heavy metal asal California itu dipastikan kembali tampil di Jakarta lewat konser 'Avenged Sevenfold Live in Indonesia' yang akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.

Kepastian ini sekaligus menuntaskan berbagai rumor yang dalam beberapa waktu terakhir ramai beredar di kalangan penggemar. Setelah spekulasi memanas di media sosial, A7X kini resmi mengunci jadwal comeback mereka ke hadapan para Deathbat Indonesia.

Pendiri Ravel Entertainment, Ravel Junardy, mengatakan proses membawa Avenged Sevenfold kembali ke Indonesia berjalan relatif mulus. Menurut dia, justru pihak band yang menunjukkan keinginan kuat untuk segera kembali menyapa penggemar di Tanah Air.

Baca juga : Pramono Anung: JIS Jadi Simbol Masa Depan Jakarta dan akan Terhubung JPO ke Ancol

“Mereka sangat ingin datang ke sini dan menjanjikan sesuatu yang spesial untuk para penggemar di Indonesia,” ujar Ravel dilansir dari Antara, Selasa (31/3).

Konser ini diprediksi menjadi salah satu pertunjukan rock internasional terbesar tahun depan. JIS disebut memiliki kapasitas hingga 40 ribu penonton, meski penyelenggara menegaskan jumlah tiket yang dilepas tetap akan disesuaikan agar pengalaman menonton tetap nyaman.

“Kapasitas JIS 40.000, tetapi kami masih menghitung jumlah ideal tiket yang dijual. Kami tidak ingin penuh sepenuhnya kalau itu membuat penonton tidak mendapatkan spot menonton yang baik,” kata Ravel.

Baca juga : Persija vs PSM: Menang, Souza tetap Keluhkan Lapangan Buruk

Untuk harga tiket konser Avenged Sevenfold, promotor membaginya ke dalam beberapa kategori. Tiket termurah dibanderol Rp665 ribu untuk CAT 3, sementara harga tertinggi menyentuh Rp2,55 juta untuk Festival A.

Penjualan akan dibuka dalam dua tahap. Deathbat Pre-Sale dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026, lalu dilanjutkan General Sale pada 8 April 2026. Dengan besarnya antusiasme penggemar, perebutan tiket diperkirakan berlangsung ketat sejak hari pertama.

Sebelum pengumuman resmi dirilis, kedatangan Avenged Sevenfold memang sudah lebih dulu menjadi bahan pembicaraan hangat di komunitas penggemar. Vokalis Matt Shadows sempat memberi sinyal soal kemungkinan kembali ke Jakarta, yang kemudian memicu euforia di media sosial.

Spekulasi kian menguat setelah Matt berinteraksi langsung dengan penggemar Indonesia di kanal komunitas “Indonesian Chat” di Discord. Dalam percakapan yang tangkapan layarnya beredar luas, ia sempat melempar kode yang langsung memantik optimisme para Deathbat.

Avenged Sevenfold terakhir kali tampil di Indonesia pada 25 Mei 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Konser itu menjadi bagian dari tur Asia mereka dan menandai kembalinya A7X ke Indonesia setelah vakum cukup panjang sejak kunjungan terakhir pada 2015.

Kembalinya A7X ke Jakarta pada 2026 bukan sekadar konser biasa. Bagi penggemar, ini adalah momen reuni besar yang sudah lama ditunggu, dan kali ini skalanya dipastikan lebih besar, lebih ramai, dan berpotensi jadi salah satu konser metal paling disorot tahun depan. (Ant/Z-10)