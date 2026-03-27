Lirik Lagu Normal BTS, Terjemahan, dan Makna Mendalamnya

BTS kembali menggetarkan jagat musik melalui lagu terbaru mereka yang berjudul Normal. Lagu ini menjadi sorotan karena liriknya yang sangat personal, menggambarkan kontradiksi antara kehidupan megah sebagai bintang global dengan kerinduan akan perasaan-perasaan manusiawi yang sederhana.

Melalui metafora yang kuat seperti "Kerosene" dan "Dopamine", BTS mengajak pendengar menyelami isi kepala mereka yang sering kali merasa tertekan oleh ekspektasi publik.

Lagu ini menegaskan bahwa rasa sakit, kebingungan, dan keinginan untuk "berhenti sejenak" adalah hal yang normal, meski bagi dunia, kehidupan mereka terlihat sempurna.

Lirik Lagu Normal - BTS

Kerosene, dopamine, chemical induced

Fantasy and fame, yeah the things we choose

Show me hate, show me love, make me bulletproof

Yeah, we call this shit normal

Run away, out of sight, don't know what I want

Wish I had a minute just to turn me off

Kerosene, dopamine, what I gotta do?

Yeah, we call this shit normal (Ah-ooh)

Heavy is the head when you chasin' true

Will you color me red?

Will you color me blue?

Two sides of a coin, and they both ain't true

Is it different for mе?

Is it different for you?

Got me feelin' things unusual, and I livе 'em all

Got me and my feelings up on this wall, and my knees-ees

Kerosene, dopamine, chemical induced

Fantasy and fame, yeah, the things we choose

Show me hate, show me love, make me bulletproof

Yeah, we call this shit normal

Run away, out of sight, don't know what I want

Wish I had a minute just to turn me off

Kerosene, dopamine, what I gotta do?

Yeah, we call this shit normal (Ah-ooh)

How I'm 'posed to feel?

Used to think that I was built with a heart made of steel

Now I understand the truth, some pain don't heal

If everything's just happy, that ain't real (That ain't real)

I breathe everything out like a thousand times

Normal and special, they are just some lines

One deep sigh, then it slips away, fades away

What I try to keep never want to stay

Runaway, pushin' me, pullin' me, said you wanted all of me

But what is even all of me?

Suddenly, part of me is hauntin' me, heard the things they callin' me

What the hell you want from me? (Want from me)

Got me feelin' things unusual, and I live them all

Got me and my feelings up on this wall, and my knees-ees

Kerosene, dopamine, chemical induced

Fantasy and fame, yeah, the things we choose

Show me hate, show me love, make me bulletproof

Yeah, we call this shit normal

Run away, out of sight, don't know what I want

Wish I had a minute just to turn me off

Kerosene, dopamine, what I gotta do?

Yeah, we call this shit normal (Ah-ooh)

No, we, no, we, no, we call this shit normal

No, we, no, we, no, we call this shit normal, yeah

No, we, no, we, no, we call this shit normal

Terjemahan Bahasa Indonesia

Minyak tanah, dopamin, induksi kimia

Fantasi dan ketenaran, ya, hal-hal yang kita pilih

Tunjukkan kebencian, tunjukkan cinta, buat aku kebal peluru

Ya, kita menyebut ini normal

Lari, menghilang dari pandangan, tak tahu apa yang kuinginkan

Kuharap aku punya waktu sebentar untuk mematikan diriku

Minyak tanah, dopamin, apa yang harus kulakukan?

Ya, kita menyebut ini normal (Ah-ooh)

Beratnya kepala saat kau mengejar kebenaran

Akankah kau mewarnaiku merah?

Akankah kau mewarnaiku biru?

Dua sisi mata uang, dan keduanya tidak benar

Apakah berbeda untukku? Apakah berbeda untukmu?

Membuatku merasakan hal-hal yang tidak biasa, dan aku menjalaninya semua

Aku dan perasaanku terpendam di dinding ini, dan lututku

Minyak tanah, dopamin, diinduksi secara kimiawi

Fantasi dan ketenaran, ya, hal-hal yang kita pilih

Tunjukkan kebencian, tunjukkan cinta, buat aku kebal peluru

Ya, kita menyebut ini normal

Lari, menghilang dari pandangan, tidak tahu apa yang kuinginkan

Kuharap aku punya waktu sebentar untuk mematikan diriku

Minyak tanah, dopamin, apa yang harus kulakukan?

Ya, kita menyebut ini normal (Ah-ooh)

Bagaimana seharusnya perasaanku?

Dulu kupikir hatiku terbuat dari baja

Sekarang aku mengerti kebenarannya, beberapa rasa sakit tak akan sembuh

Jika semuanya hanya bahagia, itu tidak nyata (Itu tidak nyata)

Aku menghembuskan napas berkali-kali

Normal dan istimewa, itu hanyalah beberapa garis

Satu desahan dalam, lalu menghilang, memudar

Apa yang kucoba pertahankan tak pernah ingin tinggal

Melarikan diri, mendorongku, menarikku, katanya kau menginginkan seluruh diriku

Tapi apa sebenarnya seluruh diriku?

Tiba-tiba, sebagian diriku menghantuiku, mendengar hal-hal yang mereka panggil padaku

Apa yang kau inginkan dariku?

Membuatku merasakan hal-hal yang tidak biasa, dan aku menjalaninya semua

Membuatku dan perasaanku terpampang di dinding ini, dan lututku

Minyak tanah, dopamin, diinduksi secara kimiawi

Fantasi dan ketenaran, ya, hal-hal yang kita pilih

Tunjukkan kebencian, tunjukkan cinta, buat aku kebal peluru

Ya, kita menyebut ini normal

Lari, menghilang dari pandangan, tidak tahu apa yang kuinginkan

Kuharap aku punya waktu sebentar untuk mematikan diriku

Minyak tanah, dopamin, apa yang harus kulakukan?

Ya, kita menyebut ini normal (Ah-ooh)

Tidak, kita menyebut ini normal

Tidak, kita menyebut ini normal, ya

Tidak, kita menyebut ini normal

Makna Mendalam Lagu Normal - BTS

Lirik lagu Normal menyampaikan pesan yang erat kaitannya dengan isu kesehatan mental serta tekanan sosial di era modern. Berikut penjabaran maknanya secara lebih terstruktur dan sesuai kaidah bahasa:

1. Ketergantungan pada Adrenalin dan Ketenaran

Istilah “kerosene” (bahan bakar) dan “dopamine” (hormon kebahagiaan) menggambarkan kehidupan idola yang terus dipacu oleh adrenalin saat tampil di atas panggung serta validasi dari penggemar.

Namun, BTS menyadari bahwa sensasi tersebut bersifat chemical induced (dipicu secara kimiawi), bukan bentuk kebahagiaan alami yang tenang dan berkelanjutan.

2. Beban Menjadi “Bulletproof”

Selama ini, BTS dikenal dengan identitas “Bulletproof Boy Scouts” (Bangtan Sonyeondan). Dalam lagu ini, mereka mulai mempertanyakan makna di balik identitas tersebut.

Lirik “Make me bulletproof, yeah we call this shit normal” menunjukkan adanya tekanan untuk selalu tampil kuat dan tak tergoyahkan, baik menghadapi kritik maupun pujian berlebihan, hingga kondisi ekstrem itu dianggap sebagai sesuatu yang “normal”.

3. Pencarian Identitas di Tengah Dualitas

Lirik “Will you color me red? Will you color me blue?” merefleksikan kebingungan terhadap persepsi publik. Warna merah dan biru melambangkan emosi yang bertolak belakang, seperti marah dan sedih atau panas dan dingin. BTS menggambarkan diri mereka terjebak di antara dua sisi yang sama-sama tidak sepenuhnya benar, sehingga sulit menemukan jati diri yang autentik di bawah sorotan publik.

4. Penerimaan terhadap Rasa Sakit

Pesan utama lagu ini tercermin dalam lirik “If everything’s just happy, that ain’t real”. BTS menegaskan bahwa kehidupan yang sepenuhnya bahagia adalah ilusi.

Rasa lelah, luka emosional, dan ketidaksempurnaan merupakan bagian dari pengalaman manusia. Melalui lagu ini, mereka mendefinisikan ulang makna “normal” sebagai kemampuan menerima ketidaksempurnaan tersebut, bukan sebagai standar kesempurnaan.

Lagu "Normal" adalah refleksi jujur BTS tentang perjuangan menjaga kesehatan mental di bawah tekanan industri hiburan. Mereka mengingatkan penggemar bahwa merasa tidak baik-baik saja adalah bagian normal dari kehidupan manusia, terlepas dari seberapa sukses seseorang. (Z-10)