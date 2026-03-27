Lirik Lagu Normal BTS, Terjemahan, dan Makna Mendalamnya

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
BTS kembali menggetarkan jagat musik melalui lagu terbaru mereka yang berjudul Normal. Lagu ini menjadi sorotan karena liriknya yang sangat personal, menggambarkan kontradiksi antara kehidupan megah sebagai bintang global dengan kerinduan akan perasaan-perasaan manusiawi yang sederhana.
Melalui metafora yang kuat seperti "Kerosene" dan "Dopamine", BTS mengajak pendengar menyelami isi kepala mereka yang sering kali merasa tertekan oleh ekspektasi publik.
Lagu ini menegaskan bahwa rasa sakit, kebingungan, dan keinginan untuk "berhenti sejenak" adalah hal yang normal, meski bagi dunia, kehidupan mereka terlihat sempurna.
Kerosene, dopamine, chemical induced
Fantasy and fame, yeah the things we choose
Show me hate, show me love, make me bulletproof
Yeah, we call this shit normal
Run away, out of sight, don't know what I want
Wish I had a minute just to turn me off
Kerosene, dopamine, what I gotta do?
Yeah, we call this shit normal (Ah-ooh)
Heavy is the head when you chasin' true
Will you color me red?
Will you color me blue?
Two sides of a coin, and they both ain't true
Is it different for mе?
Is it different for you?
Got me feelin' things unusual, and I livе 'em all
Got me and my feelings up on this wall, and my knees-ees
Kerosene, dopamine, chemical induced
Fantasy and fame, yeah, the things we choose
Show me hate, show me love, make me bulletproof
Yeah, we call this shit normal
Run away, out of sight, don't know what I want
Wish I had a minute just to turn me off
Kerosene, dopamine, what I gotta do?
Yeah, we call this shit normal (Ah-ooh)
How I'm 'posed to feel?
Used to think that I was built with a heart made of steel
Now I understand the truth, some pain don't heal
If everything's just happy, that ain't real (That ain't real)
I breathe everything out like a thousand times
Normal and special, they are just some lines
One deep sigh, then it slips away, fades away
What I try to keep never want to stay
Runaway, pushin' me, pullin' me, said you wanted all of me
But what is even all of me?
Suddenly, part of me is hauntin' me, heard the things they callin' me
What the hell you want from me? (Want from me)
Got me feelin' things unusual, and I live them all
Got me and my feelings up on this wall, and my knees-ees
Kerosene, dopamine, chemical induced
Fantasy and fame, yeah, the things we choose
Show me hate, show me love, make me bulletproof
Yeah, we call this shit normal
Run away, out of sight, don't know what I want
Wish I had a minute just to turn me off
Kerosene, dopamine, what I gotta do?
Yeah, we call this shit normal (Ah-ooh)
No, we, no, we, no, we call this shit normal
No, we, no, we, no, we call this shit normal, yeah
No, we, no, we, no, we call this shit normal
Minyak tanah, dopamin, induksi kimia
Fantasi dan ketenaran, ya, hal-hal yang kita pilih
Tunjukkan kebencian, tunjukkan cinta, buat aku kebal peluru
Ya, kita menyebut ini normal
Lari, menghilang dari pandangan, tak tahu apa yang kuinginkan
Kuharap aku punya waktu sebentar untuk mematikan diriku
Minyak tanah, dopamin, apa yang harus kulakukan?
Ya, kita menyebut ini normal (Ah-ooh)
Beratnya kepala saat kau mengejar kebenaran
Akankah kau mewarnaiku merah?
Akankah kau mewarnaiku biru?
Dua sisi mata uang, dan keduanya tidak benar
Apakah berbeda untukku? Apakah berbeda untukmu?
Membuatku merasakan hal-hal yang tidak biasa, dan aku menjalaninya semua
Aku dan perasaanku terpendam di dinding ini, dan lututku
Minyak tanah, dopamin, diinduksi secara kimiawi
Fantasi dan ketenaran, ya, hal-hal yang kita pilih
Tunjukkan kebencian, tunjukkan cinta, buat aku kebal peluru
Ya, kita menyebut ini normal
Lari, menghilang dari pandangan, tidak tahu apa yang kuinginkan
Kuharap aku punya waktu sebentar untuk mematikan diriku
Minyak tanah, dopamin, apa yang harus kulakukan?
Ya, kita menyebut ini normal (Ah-ooh)
Bagaimana seharusnya perasaanku?
Dulu kupikir hatiku terbuat dari baja
Sekarang aku mengerti kebenarannya, beberapa rasa sakit tak akan sembuh
Jika semuanya hanya bahagia, itu tidak nyata (Itu tidak nyata)
Aku menghembuskan napas berkali-kali
Normal dan istimewa, itu hanyalah beberapa garis
Satu desahan dalam, lalu menghilang, memudar
Apa yang kucoba pertahankan tak pernah ingin tinggal
Melarikan diri, mendorongku, menarikku, katanya kau menginginkan seluruh diriku
Tapi apa sebenarnya seluruh diriku?
Tiba-tiba, sebagian diriku menghantuiku, mendengar hal-hal yang mereka panggil padaku
Apa yang kau inginkan dariku?
Membuatku merasakan hal-hal yang tidak biasa, dan aku menjalaninya semua
Membuatku dan perasaanku terpampang di dinding ini, dan lututku
Minyak tanah, dopamin, diinduksi secara kimiawi
Fantasi dan ketenaran, ya, hal-hal yang kita pilih
Tunjukkan kebencian, tunjukkan cinta, buat aku kebal peluru
Ya, kita menyebut ini normal
Lari, menghilang dari pandangan, tidak tahu apa yang kuinginkan
Kuharap aku punya waktu sebentar untuk mematikan diriku
Minyak tanah, dopamin, apa yang harus kulakukan?
Ya, kita menyebut ini normal (Ah-ooh)
Tidak, kita menyebut ini normal
Tidak, kita menyebut ini normal, ya
Tidak, kita menyebut ini normal
Lirik lagu Normal menyampaikan pesan yang erat kaitannya dengan isu kesehatan mental serta tekanan sosial di era modern. Berikut penjabaran maknanya secara lebih terstruktur dan sesuai kaidah bahasa:
Istilah “kerosene” (bahan bakar) dan “dopamine” (hormon kebahagiaan) menggambarkan kehidupan idola yang terus dipacu oleh adrenalin saat tampil di atas panggung serta validasi dari penggemar.
Namun, BTS menyadari bahwa sensasi tersebut bersifat chemical induced (dipicu secara kimiawi), bukan bentuk kebahagiaan alami yang tenang dan berkelanjutan.
Selama ini, BTS dikenal dengan identitas “Bulletproof Boy Scouts” (Bangtan Sonyeondan). Dalam lagu ini, mereka mulai mempertanyakan makna di balik identitas tersebut.
Lirik “Make me bulletproof, yeah we call this shit normal” menunjukkan adanya tekanan untuk selalu tampil kuat dan tak tergoyahkan, baik menghadapi kritik maupun pujian berlebihan, hingga kondisi ekstrem itu dianggap sebagai sesuatu yang “normal”.
Lirik “Will you color me red? Will you color me blue?” merefleksikan kebingungan terhadap persepsi publik. Warna merah dan biru melambangkan emosi yang bertolak belakang, seperti marah dan sedih atau panas dan dingin. BTS menggambarkan diri mereka terjebak di antara dua sisi yang sama-sama tidak sepenuhnya benar, sehingga sulit menemukan jati diri yang autentik di bawah sorotan publik.
Pesan utama lagu ini tercermin dalam lirik “If everything’s just happy, that ain’t real”. BTS menegaskan bahwa kehidupan yang sepenuhnya bahagia adalah ilusi.
Rasa lelah, luka emosional, dan ketidaksempurnaan merupakan bagian dari pengalaman manusia. Melalui lagu ini, mereka mendefinisikan ulang makna “normal” sebagai kemampuan menerima ketidaksempurnaan tersebut, bukan sebagai standar kesempurnaan.
Lagu "Normal" adalah refleksi jujur BTS tentang perjuangan menjaga kesehatan mental di bawah tekanan industri hiburan. Mereka mengingatkan penggemar bahwa merasa tidak baik-baik saja adalah bagian normal dari kehidupan manusia, terlepas dari seberapa sukses seseorang. (Z-10)
