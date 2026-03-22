Berikut Rekomendasi Film Action Paling Seru 2026

FILM action adalah genre film yang menonjolkan adegan fisik yang intens, seperti perkelahian, kejar‑kejaran, ledakan, dan pertarungan, dengan tujuan utama menghibur penonton melalui aksi yang seru dan mendebarkan.

Film action adalah jenis film di mana cerita sering dibangun di sekitar konflik fisik, heroik, atau petualangan, yang menampilkan aksi spektakuler dan ketegangan tinggi.

Berikut 9 Rekomendasi Film Action Paling Seru 2026

1. The Batman Part II

Baca juga : 20 Film Action Terbaik 2024-2025 yang Wajib Ditonton!

Sequel aksi laga penuh adu strategi, kejar‑kejaran dan pertarungan di Gotham yang gelap dan intens.

2. Spider-Man: Brand New Day

Peter Parker kembali dalam aksi super hero penuh kejar‑kejaran, perkelahian, dan pertarungan menegangkan.

Baca juga : 12 Film Action yang Dibintangi Bruce Willis

3. Avengers: Doomsday

Tim Avengers bersatu menghadapi ancaman besar yang penuh aksi, ledakan, dan pertempuran epik.

4. The Odyssey

Epik laga klasik yang dibawa ke layar lebar, penuh adegan pertempuran dan petualangan skala besar.

5. Archangel

Film aksi thriller tentang mantan pasukan khusus yang harus melindungi orang‑orang di sekitarnya dari ancaman korporat.

6. Cliffhanger

Reboot aksi petualangan di pegunungan penuh adu nyali, pertarungan dan penyelamatan anggota keluarga.

7. Alpha

Spy action thriller dari Bollywood dengan aksi laga modern dan adegan pertempuran intens.

8. Rakkhosh

Film aksi thriller Bangladeshi tentang konflik, kejahatan, dan evolusi karakter utama yang penuh ketegangan.

9. Mutiny

Aksi laga penuh kejar‑kejaran, konspirasi internasional dan pertempuran khas film aksi modern.

Daftar di atas mencakup film dengan genre superhero, aksi thriller, spy thriller, dan petualangan epik, cocok banget untuk yang suka tontonan penuh energi, pertarungan, dan cerita seru. (Z-4)

Sumber: marieclaire, esquire