20 Film Action Terbaik 2024-2025 yang Wajib Ditonton!

Film action terbaik.(IMDb)

INGIN merasakan ketegangan dan aksi seru? Berikut adalah 20 rekomendasi film action terbaik 2024-2025 yang wajib masuk daftar tontonanmu! Dari petualangan superhero hingga thriller kriminal, film-film ini menawarkan cerita menarik, visual memukau, dan adegan laga yang tak terlupakan. Yuk, simak daftarnya!

Kenapa Film Action Selalu Seru?

Film action selalu jadi favorit karena penuh dengan adegan mendebarkan, pertarungan epik, dan alur cerita yang bikin jantungan. Genre ini cocok untuk kamu yang suka aksi cepat, efek visual canggih, dan karakter pemberani. Di tahun 2024-2025, dunia perfilman menghadirkan banyak film action berkualitas yang sayang untuk dilewatkan.

Rekomendasi Film Action Terbaik 2024-2025

1. The Fall Guy (2024)

Film action dengan sentuhan komedi ini dibintangi Ryan Gosling sebagai Colt Seavers, seorang stuntman yang terlibat dalam penyelidikan tak terduga. Perpaduan aksi laga dan humor membuatnya jadi salah satu film action terbaik 2024. Tanggal rilis: 3 Mei 2024.

2. Badland Hunters (2024)

Dibintangi Ma Dong Seok, film Korea ini berlatar Seoul pasca-apokaliptik. Nam San berjuang menyelamatkan seorang remaja dari dokter gila. Aksi brutal dan visual menawan membuatnya wajib ditonton. Netflix, 2024.

3. Kingdom of the Planet of the Apes (2024)

Bagian terbaru dari franchise Planet of the Apes ini menampilkan petualangan Mae melawan pemimpin kera, Proximus Caesar. Visual epik dan cerita mendalam menjadikannya film action yang tak boleh dilewatkan. Tanggal rilis: 24 Mei 2024.

4. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

Prekuel Mad Max ini mengisahkan perjuangan Furiosa di dunia pasca-apokaliptik. Adegan laga epik dan visual gurun yang memukau membuatnya masuk daftar film action terbaik 2024. Tanggal rilis: 2024.

5. Ballerina (2024)

Spin-off John Wick ini mengisahkan balerina yang menjadi pembunuh bayaran. Koreografi aksi elegan dan cerita penuh dendam menjadikannya salah satu film action favorit di Netflix. Tanggal rilis: 6 Juni 2024.

6. Rebel Ridge (2024)

Film action-thriller ini menceritakan Terry Richmond yang terjebak konflik dengan polisi korup. Alur cerita menegangkan membuatnya cocok untuk penggemar film action 2024. Netflix, 2024.

7. The Shadow Strays (2024)

Film Indonesia ini disebut sebagai “John Wick versi wanita Indonesia”. Aksi brutal dan cerita emosional menjadikannya salah satu film action terbaik. Netflix, 17 Oktober 2024.

8. Damsel (2024)

Elodie, seorang putri, harus bertahan hidup setelah ditipu menjadi tumbal naga. Film ini menawarkan aksi petualangan yang seru. Netflix, 2024.

9. 24 Hours With Gaspar (2024)

Film Indonesia ini mengisahkan detektif punk yang menyelidiki pembantaian massal. Aksi dan misteri membuatnya masuk daftar film action 2024. Netflix, 2024.

10. Heart of the Hunter (2024)

Zuko, pembunuh bayaran pensiun, kembali beraksi untuk mengungkap konspirasi. Film ini penuh aksi dan intrik. Netflix, 2024.

11. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two (2025)

Tom Cruise kembali sebagai Ethan Hunt dalam misi melawan AI berbahaya. Aksi stunt tanpa CGI menjadikannya film action terbaik 2025. Tanggal rilis: 23 Mei 2025.

12. The Fantastic Four: First Steps (2025)

Film superhero dengan latar retro-futuristik ini menampilkan aksi melawan dewa luar angkasa. Drama keluarga dan aksi epik jadi daya tarik. Tanggal rilis: 25 Juli 2025.

13. Last Bullet (2025)

Penutup trilogi Lost Bullet ini menawarkan aksi kejar-kejaran mobil dan pertarungan sengit. Cocok untuk penggemar film action. Netflix, 7 Mei 2025.

14. Holy Night: Demon Hunters (2025)

Ma Dong Seok melawan sekte kegelapan dalam film action-horor ini. Efek supranatural menambah ketegangan. Tanggal rilis: 30 April 2025.

15. Shadow Force (2025)

Film ini mengisahkan pasangan suami-istri yang berjuang melawan musuh. Aksi militer dan ketegangan jadi sorotan. Tanggal rilis: 7 Mei 2025.

16. Blood Brothers: Bara Naga (2025)

Film Malaysia ini menawarkan aksi brutal dan kisah emosional. Cocok untuk penggemar film action 2025. Tanggal rilis: 11 Juni 2025.

17. The Accountant 2 (2025)

Ben Affleck kembali sebagai akuntan sekaligus pembunuh bayaran. Aksi dan intrik psikologis membuatnya menarik. Tanggal rilis: 2025.

18. Alto Knights (2025)

Film gangster-action ini menawarkan aksi klasik dengan cerita mendalam. Disutradarai Barry Levinson, film ini wajib ditonton. Tanggal rilis: 2025.

19. Ikatan Darah (2025)

Film Indonesia dari Uwais Pictures ini menjanjikan aksi laga berkualitas. Cerita penuh ketegangan membuatnya layak dinanti. Tanggal rilis: 2025.

20. Timur (2025)

Film action Indonesia lainnya dari Uwais Pictures, menawarkan aksi seru dan cerita lokal yang kuat. Tanggal rilis: 2025.

Tips Menikmati Film Action

Untuk pengalaman maksimal, tonton film action ini di bioskop dengan layar lebar atau di platform streaming seperti Netflix dengan kualitas 4K. Siapkan camilan dan nikmati aksi seru bersama teman atau keluarga!

Kesimpulan

Daftar 20 film action terbaik 2024-2025 ini menawarkan berbagai pilihan, dari aksi Hollywood, Korea, hingga Indonesia. Setiap film hadir dengan cerita unik dan adegan laga yang memukau. (Z-10)