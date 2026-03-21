Daftar Film Bioskop XXI yang Tayang saat Libur Lebaran 2026

Pengunjung bioskop duduk menunggu jadwal tayangan film dibawah poster film

MOMEN libur Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 H menjadi waktu yang paling dinantikan masyarakat Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu aktivitas favorit yang selalu ramai adalah menonton film di bioskop. Jaringan Cinema XXI telah menyiapkan deretan film unggulan yang mulai tayang serentak sejak 18 Maret 2026.

Daftar Film Indonesia Spesial Lebaran 2026

Tahun ini, industri film tanah air menyuguhkan variasi genre yang sangat lengkap, mulai dari horor yang mencekam hingga drama yang menghangatkan hati. Berikut adalah daftarnya:

1. Danur: The Last Chapter

Film garapan sutradara Awi Suryadi ini menjadi seri penutup dari semesta Danur. Prilly Latuconsina kembali memerankan Risa Saraswati yang harus menghadapi teror gaib paling berbahaya dalam hidupnya. Film ini diprediksi menjadi penguasa jumlah penonton di musim Lebaran tahun ini.

2. Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa

Soraya Intercine Films kembali menghadirkan Luna Maya sebagai "Ratu Horor". Kali ini, cerita berfokus pada praktik santet dan balas dendam yang dibalut dengan visual kelam khas pedesaan Indonesia masa lalu.

3. Pelangi di Mars

Ini adalah film science fiction (fiksi ilmiah) ambisius dari Indonesia. Berlatar tahun 2100-an, film ini mengisahkan petualangan seorang anak bernama Pelangi yang lahir di Mars dan misinya menyelamatkan Bumi dari krisis air.

4. Tunggu Aku Sukses Nanti

Bagi Anda yang menyukai drama keluarga, film ini wajib ditonton. Mengisahkan Arga (Ardit Erwandha) yang merasa tertekan saat pulang kampung karena belum dianggap sukses oleh keluarga besarnya. Cerita yang sangat relatable dengan pejuang rantau.

5. Na Willa

Adaptasi dari novel populer karya Reda Gaudiamo, film ini menyajikan perspektif jujur dan polos dari seorang anak kecil bernama Willa di Surabaya tahun 60-an. Cocok untuk tontonan semua umur.

6. Senin Harga Naik

Sebuah drama komedi satir yang mengangkat dinamika keluarga kelas menengah dalam menghadapi tekanan ekonomi dan ego antarsaudara.

Selain film lokal, bioskop XXI juga menayangkan film animasi Hollywood dari Disney dan Pixar berjudul Hoppers yang cocok untuk anak-anak.

Sampai Tanggal Berapa Film Lebaran 2026 Tayang?

Banyak calon penonton yang bertanya, sampai kapan film-film tersebut akan bertahan di bioskop? Berdasarkan pola distribusi film di Cinema XXI pada musim libur panjang, berikut adalah estimasinya:

Judul Film Mulai Tayang Estimasi Terakhir Tayang Danur: The Last Chapter 18 Maret 2026 15 April 2026 Suzzanna: Santet Dosa 18 Maret 2026 12 April 2026 Pelangi di Mars 18 Maret 2026 5 April 2026 Tunggu Aku Sukses Nanti 18 Maret 2026 2 April 2026

Perlu diingat bahwa durasi tayang film di bioskop sangat bergantung pada jumlah penonton (occupancy rate) di masing-masing lokasi. Jika sebuah film terus mencetak box office, pihak XXI bisa memperpanjang masa tayangnya hingga satu bulan lebih. Sebaliknya, jika sepi peminat, film bisa turun layar dalam waktu 7-10 hari. (Z-4)

Tips Menonton saat Libur Lebaran:

Gunakan aplikasi m.tix untuk memesan tiket secara online guna menghindari antrean panjang.

Datanglah 30 menit sebelum jadwal tayang untuk menghindari keterlambatan akibat kemacetan di area mal.

Pastikan cek kembali rating usia film (SU, 13+, atau 17+) sebelum mengajak anggota keluarga.

Segera rencanakan waktu menonton Anda sebelum film incaran turun layar. Selamat merayakan hari raya dan menikmati hiburan berkualitas di bioskop XXI!