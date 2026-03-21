Daftar Film Bioskop XXI yang Tayang saat Libur Lebaran 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MOMEN libur Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 H menjadi waktu yang paling dinantikan masyarakat Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu aktivitas favorit yang selalu ramai adalah menonton film di bioskop. Jaringan Cinema XXI telah menyiapkan deretan film unggulan yang mulai tayang serentak sejak 18 Maret 2026.
Tahun ini, industri film tanah air menyuguhkan variasi genre yang sangat lengkap, mulai dari horor yang mencekam hingga drama yang menghangatkan hati. Berikut adalah daftarnya:
Film garapan sutradara Awi Suryadi ini menjadi seri penutup dari semesta Danur. Prilly Latuconsina kembali memerankan Risa Saraswati yang harus menghadapi teror gaib paling berbahaya dalam hidupnya. Film ini diprediksi menjadi penguasa jumlah penonton di musim Lebaran tahun ini.
Soraya Intercine Films kembali menghadirkan Luna Maya sebagai "Ratu Horor". Kali ini, cerita berfokus pada praktik santet dan balas dendam yang dibalut dengan visual kelam khas pedesaan Indonesia masa lalu.
Ini adalah film science fiction (fiksi ilmiah) ambisius dari Indonesia. Berlatar tahun 2100-an, film ini mengisahkan petualangan seorang anak bernama Pelangi yang lahir di Mars dan misinya menyelamatkan Bumi dari krisis air.
Bagi Anda yang menyukai drama keluarga, film ini wajib ditonton. Mengisahkan Arga (Ardit Erwandha) yang merasa tertekan saat pulang kampung karena belum dianggap sukses oleh keluarga besarnya. Cerita yang sangat relatable dengan pejuang rantau.
Adaptasi dari novel populer karya Reda Gaudiamo, film ini menyajikan perspektif jujur dan polos dari seorang anak kecil bernama Willa di Surabaya tahun 60-an. Cocok untuk tontonan semua umur.
Sebuah drama komedi satir yang mengangkat dinamika keluarga kelas menengah dalam menghadapi tekanan ekonomi dan ego antarsaudara.
Selain film lokal, bioskop XXI juga menayangkan film animasi Hollywood dari Disney dan Pixar berjudul Hoppers yang cocok untuk anak-anak.
Banyak calon penonton yang bertanya, sampai kapan film-film tersebut akan bertahan di bioskop? Berdasarkan pola distribusi film di Cinema XXI pada musim libur panjang, berikut adalah estimasinya:
|Judul Film
|Mulai Tayang
|Estimasi Terakhir Tayang
|Danur: The Last Chapter
|18 Maret 2026
|15 April 2026
|Suzzanna: Santet Dosa
|18 Maret 2026
|12 April 2026
|Pelangi di Mars
|18 Maret 2026
|5 April 2026
|Tunggu Aku Sukses Nanti
|18 Maret 2026
|2 April 2026
Perlu diingat bahwa durasi tayang film di bioskop sangat bergantung pada jumlah penonton (occupancy rate) di masing-masing lokasi. Jika sebuah film terus mencetak box office, pihak XXI bisa memperpanjang masa tayangnya hingga satu bulan lebih. Sebaliknya, jika sepi peminat, film bisa turun layar dalam waktu 7-10 hari. (Z-4)
Kabar gembira! Tarif TransJakarta libur Lebaran 2026 hanya Rp1. Simak jadwal operasional hari H Idulfitri dan rute khusus menuju tempat wisata di Jakarta.
