Jadwal Film XXI Bogor Maret 2026, Drama dan Horor Indonesia

MEMASUKI bulan Maret 2026, bioskop Cinema XXI di Bogor menghadirkan sederet film blockbuster yang siap memanjakan para pecinta sinema. Bertepatan dengan momen Ramadan dan menjelang libur Lebaran, jadwal film bulan ini didominasi oleh genre horor yang mencekam, drama keluarga yang menyentuh hati, hingga film animasi kelas dunia.

Daftar Film yang Sedang Tayang (Now Playing) Maret 2026

Bulan ini menjadi panggung bagi beberapa sekuel besar dan film Indonesia yang paling dinanti:

Danur: The Last Chapter : Penutup dari saga horor Risa Saraswati yang dibintangi Prilly Latuconsina.

: Penutup dari saga horor Risa Saraswati yang dibintangi Prilly Latuconsina. Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa : Transformasi Luna Maya kembali sebagai ikon horor legendaris Indonesia.

: Transformasi Luna Maya kembali sebagai ikon horor legendaris Indonesia. Senin Harga Naik : Drama komedi tentang hubungan ibu dan anak di tengah isu ekonomi.

: Drama komedi tentang hubungan ibu dan anak di tengah isu ekonomi. Tunggu Aku Sukses Nanti : Kisah inspiratif yang relevan dengan tradisi kumpul keluarga saat Lebaran.

: Kisah inspiratif yang relevan dengan tradisi kumpul keluarga saat Lebaran. Hoppers: Animasi terbaru dari Pixar yang cocok untuk segala usia.

Lokasi Bioskop XXI di Bogor dan Jam Tayang

Berikut adalah estimasi jadwal tayang di beberapa lokasi populer di Bogor:

Nama Bioskop Fasilitas Estimasi Jam Tayang Botani Square XXI 2D, Premiere 12:20, 14:35, 16:50, 19:05, 21:20 AEON Mall Sentul City 2D, IMAX, Premiere 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30 Bogor Square XXI 2D 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40

Harga Tiket Bioskop XXI Bogor

Harga tiket di wilayah Bogor menggunakan Mata Uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

Senin s/d Kamis: Rp35.000 - Rp45.000

Jumat: Rp40.000 - Rp50.000

Sabtu/Minggu/Libur: Rp50.000 - Rp65.000

Selama bulan Ramadan, sesi penayangan jam 16:00 hingga 19:00 biasanya sangat ramai. Pastikan Anda sudah memesan tiket secara online minimal 3 jam sebelum film dimulai. (Z-4)