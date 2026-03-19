Siapa Musuh di Film Spider-Man: Brand New Day? Berikut Perkiraannya

Spider-Man: Brand New Day(Doc IMDB)

SETELAH penantian panjang, Marvel Studios dan Sony Pictures akhirnya merilis trailer perdana untuk film keempat sang manusia laba-laba bertajuk Spider-Man: Brand New Day pada Rabu (18/3/2026). Film ini tidak hanya menjanjikan era baru bagi Peter Parker, tetapi juga memperkenalkan deretan musuh yang sangat dinantikan oleh para penggemar komik.

Berbeda dengan film sebelumnya yang bertema multiverse, Brand New Day akan membawa Peter Parker kembali ke akar "street-level hero". Berdasarkan trailer dan informasi resmi, berikut adalah daftar musuh yang akan muncul:

Scorpion (Mac Gargan): Michael Mando kembali memerankan karakter ini dengan kostum mekanik kalajengking yang canggih setelah sempat muncul di post-credit Homecoming.

Tombstone (Lonnie Lincoln): Diperankan oleh Marvin Jones III, karakter ini adalah bos mafia New York yang memiliki kekuatan fisik luar biasa dan kulit yang tidak bisa ditembus peluru.

Tarantula & Boomerang: Dua penjahat klasik ini terlihat dalam adegan aksi singkat di trailer, menambah daftar ancaman yang harus dihadapi Peter secara bersamaan.

The Hand: Organisasi ninja misterius ini dipastikan menjadi salah satu faksi lawan, menandai pertama kalinya kelompok ini muncul dalam film layar lebar MCU.

Karakter Misterius Sadie Sink: Aktris Stranger Things ini muncul sekilas dan dirumorkan memiliki kekuatan pengendalian pikiran yang menjadi kunci konflik utama film.

Penampilan Hulk dan Punisher

Selain para penjahat, film ini juga menampilkan Jon Bernthal sebagai Punisher dan Mark Ruffalo sebagai Hulk. Mereka dikabarkan akan memiliki peran penting dalam membantu (atau justru menghalangi) Peter menghadapi mutasi genetiknya.

Film ini berlatar empat tahun setelah peristiwa Spider-Man: No Way Home. Peter Parker (Tom Holland) kini hidup sebagai orang asing di New York City. Tanpa bibi May, tanpa teman-teman seperti Ned dan MJ yang mengingatnya, ia memilih untuk menjadi Spider-Man 24 jam sehari.

Namun, tekanan mental dan fisik karena terus-menerus bertarung sendirian memicu evolusi fisik yang berbahaya dalam DNA-nya. Peter mulai bermutasi ke tahap yang tidak terkendali, yang mengancam eksistensinya sebagai manusia. Di saat yang sama, sindikat kriminal baru mulai mengambil alih kekosongan kekuasaan di New York, memaksa Peter untuk bertarung di dua lini: melawan penyakitnya dan melawan musuh-musuh barunya.

Kapan Spider-Man: Brand New Day Tayang?

Bagi para penggemar yang sudah tidak sabar, Spider-Man: Brand New Day dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026. Film yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton ini akan menjadi salah satu pilar utama menuju Avengers: Secret Wars yang juga direncanakan rilis di masa mendatang.

Dengan kembalinya Zendaya sebagai MJ dan Jacob Batalon sebagai Ned Leeds, penggemar sangat menantikan apakah Peter Parker akhirnya akan berhasil membuat mereka mengingat kembali siapa dirinya, atau tetap memilih hidup dalam bayang-bayang demi keselamatan mereka. (Z-4)