Siapa Musuh di Film Spider-Man: Brand New Day? Berikut Perkiraannya

SETELAH penantian panjang, Marvel Studios dan Sony Pictures akhirnya merilis trailer perdana untuk film keempat sang manusia laba-laba bertajuk Spider-Man: Brand New Day pada Rabu (18/3/2026). Film ini tidak hanya menjanjikan era baru bagi Peter Parker, tetapi juga memperkenalkan deretan musuh yang sangat dinantikan oleh para penggemar komik.
Berbeda dengan film sebelumnya yang bertema multiverse, Brand New Day akan membawa Peter Parker kembali ke akar "street-level hero". Berdasarkan trailer dan informasi resmi, berikut adalah daftar musuh yang akan muncul:
Selain para penjahat, film ini juga menampilkan Jon Bernthal sebagai Punisher dan Mark Ruffalo sebagai Hulk. Mereka dikabarkan akan memiliki peran penting dalam membantu (atau justru menghalangi) Peter menghadapi mutasi genetiknya.
Film ini berlatar empat tahun setelah peristiwa Spider-Man: No Way Home. Peter Parker (Tom Holland) kini hidup sebagai orang asing di New York City. Tanpa bibi May, tanpa teman-teman seperti Ned dan MJ yang mengingatnya, ia memilih untuk menjadi Spider-Man 24 jam sehari.
Namun, tekanan mental dan fisik karena terus-menerus bertarung sendirian memicu evolusi fisik yang berbahaya dalam DNA-nya. Peter mulai bermutasi ke tahap yang tidak terkendali, yang mengancam eksistensinya sebagai manusia. Di saat yang sama, sindikat kriminal baru mulai mengambil alih kekosongan kekuasaan di New York, memaksa Peter untuk bertarung di dua lini: melawan penyakitnya dan melawan musuh-musuh barunya.
Bagi para penggemar yang sudah tidak sabar, Spider-Man: Brand New Day dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026. Film yang disutradarai oleh Destin Daniel Cretton ini akan menjadi salah satu pilar utama menuju Avengers: Secret Wars yang juga direncanakan rilis di masa mendatang.
Dengan kembalinya Zendaya sebagai MJ dan Jacob Batalon sebagai Ned Leeds, penggemar sangat menantikan apakah Peter Parker akhirnya akan berhasil membuat mereka mengingat kembali siapa dirinya, atau tetap memilih hidup dalam bayang-bayang demi keselamatan mereka. (Z-4)
Film ini menjadi pembuka babak baru bagi sang pahlawan setelah peristiwa tragis di No Way Home. Dengan suasana yang lebih dewasa dan ancaman yang lebih nyata di jalanan New York
Sutradara Destin Daniel Cretton mengumumkan bahwa proses syuting film Spider-Man: Brand New Day telah resmi selesai.
SYUTING film superhero terbaru Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day harus ditunda dan diberhentikan usai terjadi insiden sang aktor utama mengalami kecelakaan.
TOM Holland mengalami cedera kepala ringan di lokasi syuting film superhero terbarunya Spider-Man: Brand New Day pada Jumat, dikutip dari Variety, Senin, (22/9).
