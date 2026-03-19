Trailer Spider-Man: Brand New Day, Kehidupan Baru Peter Parker

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DUNIA mungkin telah melupakan siapa itu Peter Parker, namun tanggung jawab sebagai "Friendly Neighborhood Spider-Man" tidak pernah luntur. Sony Pictures dan Marvel Studios akhirnya merilis trailer perdana untuk film keempat Spider-Man di Marvel Cinematic Universe (MCU) yang bertajuk Spider-Man: Brand New Day.
Film ini menjadi pembuka babak baru bagi sang pahlawan setelah peristiwa tragis di No Way Home. Dengan suasana yang lebih dewasa dan ancaman yang lebih nyata di jalanan New York, Peter Parker kini harus berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan teknologi Stark maupun ingatan dari orang-orang tersayangnya.
Mengambil latar waktu empat tahun setelah mantra Doctor Strange menghapus ingatan dunia tentang identitasnya, Peter Parker (Tom Holland) kini hidup dalam anonimitas total. Ia bukan lagi siswa SMA yang ceria, melainkan seorang pemuda dewasa yang berjuang bertahan hidup di apartemen kecil sambil terus menjalankan tugasnya sebagai Spider-Man secara penuh waktu.
Dalam trailer tersebut, diperlihatkan bagaimana Peter harus menyaksikan MJ (Zendaya) dan Ned (Jacob Batalon) menjalani kehidupan baru mereka di MIT tanpa mengenalnya. Namun, fokus Peter teralihkan ketika serangkaian kejahatan misterius mulai melanda New York. Ancaman kali ini tidak datang dari multiverse, melainkan dari sindikat kriminal bawah tanah yang dipimpin oleh sosok-sosok berbahaya seperti Scorpion dan Tombstone.
Menariknya, trailer ini juga memberikan petunjuk bahwa kekuatan Spider-Man sedang mengalami mutasi atau evolusi fisik yang tidak terkendali, yang memaksa Peter mencari jawaban dari sosok jenius lainnya di MCU, yakni Bruce Banner.
Film ini membawa kembali wajah-wajah lama sekaligus memperkenalkan karakter kunci yang sudah lama dinantikan penggemar:
Spider-Man: Brand New Day dijadwalkan tayang di bioskop seluruh dunia pada 31 Juli 2026. Film ini akan menjadi bagian krusial dari Phase 6 MCU menuju Avengers: Doomsday.
Berbeda dengan trilogi sebelumnya yang disutradarai oleh Jon Watts, Spider-Man: Brand New Day disutradarai oleh Destin Daniel Cretton. Cretton dikenal melalui karyanya di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, yang menjanjikan aksi koreografi yang lebih tajam dan narasi yang lebih mendalam untuk Peter Parker.
Spider-Man: Brand New Day bukan sekadar sekuel, melainkan sebuah "soft reboot" bagi karakter Peter Parker di MCU. Dengan kembalinya musuh-musuh klasik jalanan dan aliansi tak terduga dengan The Punisher, film ini diprediksi akan menjadi salah satu rilisan terbesar di tahun 2026. (Z-4)
Sutradara Destin Daniel Cretton mengonfirmasi syuting Spider-Man: Brand New Day telah berakhir.
Sutradara Destin Daniel Cretton mengumumkan bahwa proses syuting film Spider-Man: Brand New Day telah resmi selesai.
SYUTING film superhero terbaru Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day harus ditunda dan diberhentikan usai terjadi insiden sang aktor utama mengalami kecelakaan.
TOM Holland mengalami cedera kepala ringan di lokasi syuting film superhero terbarunya Spider-Man: Brand New Day pada Jumat, dikutip dari Variety, Senin, (22/9).
