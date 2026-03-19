Trailer Spider-Man: Brand New Day, Kehidupan Baru Peter Parker

DUNIA mungkin telah melupakan siapa itu Peter Parker, namun tanggung jawab sebagai "Friendly Neighborhood Spider-Man" tidak pernah luntur. Sony Pictures dan Marvel Studios akhirnya merilis trailer perdana untuk film keempat Spider-Man di Marvel Cinematic Universe (MCU) yang bertajuk Spider-Man: Brand New Day.

Film ini menjadi pembuka babak baru bagi sang pahlawan setelah peristiwa tragis di No Way Home. Dengan suasana yang lebih dewasa dan ancaman yang lebih nyata di jalanan New York, Peter Parker kini harus berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan teknologi Stark maupun ingatan dari orang-orang tersayangnya.

Sinopsis Spider-Man: Brand New Day: Empat Tahun Setelah Dilupakan

Mengambil latar waktu empat tahun setelah mantra Doctor Strange menghapus ingatan dunia tentang identitasnya, Peter Parker (Tom Holland) kini hidup dalam anonimitas total. Ia bukan lagi siswa SMA yang ceria, melainkan seorang pemuda dewasa yang berjuang bertahan hidup di apartemen kecil sambil terus menjalankan tugasnya sebagai Spider-Man secara penuh waktu.

Dalam trailer tersebut, diperlihatkan bagaimana Peter harus menyaksikan MJ (Zendaya) dan Ned (Jacob Batalon) menjalani kehidupan baru mereka di MIT tanpa mengenalnya. Namun, fokus Peter teralihkan ketika serangkaian kejahatan misterius mulai melanda New York. Ancaman kali ini tidak datang dari multiverse, melainkan dari sindikat kriminal bawah tanah yang dipimpin oleh sosok-sosok berbahaya seperti Scorpion dan Tombstone.

Menariknya, trailer ini juga memberikan petunjuk bahwa kekuatan Spider-Man sedang mengalami mutasi atau evolusi fisik yang tidak terkendali, yang memaksa Peter mencari jawaban dari sosok jenius lainnya di MCU, yakni Bruce Banner.

Daftar Pemain Spider-Man: Brand New Day

Film ini membawa kembali wajah-wajah lama sekaligus memperkenalkan karakter kunci yang sudah lama dinantikan penggemar:

Tom Holland sebagai Peter Parker / Spider-Man

sebagai Peter Parker / Spider-Man Zendaya sebagai Michelle Jones-Watson (MJ)

sebagai Michelle Jones-Watson (MJ) Jacob Batalon sebagai Ned Leeds

sebagai Ned Leeds Jon Bernthal sebagai Frank Castle / The Punisher

sebagai Frank Castle / The Punisher Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner / Hulk

sebagai Bruce Banner / Hulk Michael Mando sebagai Mac Gargan / Scorpion

sebagai Mac Gargan / Scorpion Sadie Sink (Peran misterius, dirumorkan sebagai Gwen Stacy)

(Peran misterius, dirumorkan sebagai Gwen Stacy) Marvin Jones III sebagai Lonnie Lincoln / Tombstone

Spider-Man: Brand New Day dijadwalkan tayang di bioskop seluruh dunia pada 31 Juli 2026. Film ini akan menjadi bagian krusial dari Phase 6 MCU menuju Avengers: Doomsday.

Berbeda dengan trilogi sebelumnya yang disutradarai oleh Jon Watts, Spider-Man: Brand New Day disutradarai oleh Destin Daniel Cretton. Cretton dikenal melalui karyanya di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, yang menjanjikan aksi koreografi yang lebih tajam dan narasi yang lebih mendalam untuk Peter Parker.

Spider-Man: Brand New Day bukan sekadar sekuel, melainkan sebuah "soft reboot" bagi karakter Peter Parker di MCU. Dengan kembalinya musuh-musuh klasik jalanan dan aliansi tak terduga dengan The Punisher, film ini diprediksi akan menjadi salah satu rilisan terbesar di tahun 2026. (Z-4)