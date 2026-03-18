Reynaldi Andrian Pamungkas
18/3/2026 22:00
15 Trik Hogwarts Legacy Lengkap
Berikut Trik Hogwarts Legacy(Doc PlayStation)

HOGWARTS Legacy adalah game bergenre action role playing yang mengambil latar dunia sihir dari semesta Harry Potter, namun dengan cerita yang berlangsung jauh sebelum kisah Harry Potter.

Dalam game ini, pemain berperan sebagai seorang siswa di sekolah sihir Hogwarts pada abad ke-19 yang memiliki kemampuan sihir unik.

Berikut 15 Trik Hogwarts Legacy

1. Fokus Naik Level Cepat

  • Selesaikan quest utama dan side quest
  • Kalahkan musuh di area terbuka
  • Gunakan Field Guide Challenges untuk bonus EXP

2. Cara Cepat Dapat Uang

  • Jual gear yang tidak terpakai
  • Buka peti di berbagai lokasi
  • Tangkap beast lalu jual hasilnya

3. Manfaatkan Potion Secara Maksimal

  • Gunakan Wiggenweld Potion untuk heal
  • Gunakan Maxima Potion untuk damage tinggi
  • Brew potion sendiri agar lebih hemat

4. Gunakan Tanaman dalam Pertarungan

  • Mandrake untuk stun musuh
  • Venomous Tentacula untuk serangan otomatis
  • Tanaman bisa jadi senjata tambahan yang kuat

5. Kombinasi Spell

  • Gunakan spell combo seperti Levioso, Accio, Incendio
  • Combo meningkatkan damage dan kontrol musuh

6. Upgrade Gear Secara Rutin

  • Gunakan loom di Room of Requirement
  • Tambahkan trait untuk meningkatkan kekuatan

7. Gunakan Floo Flame untuk Fast Travel

  • Aktifkan semua titik Floo Flame
  • Mempermudah perjalanan antar lokasi

8. Gunakan Revelio Sesering Mungkin

  • Untuk menemukan item tersembunyi
  • Menandai musuh dan objek penting

9. Tangkap dan Rawat Beast

  • Gunakan Nab-Sack untuk menangkap
  • Rawat beast untuk mendapatkan material upgrade

10. Eksplorasi Map Secara Menyeluruh

  • Banyak harta tersembunyi di luar quest
  • Jangan hanya fokus pada cerita utama

11. Pilih Talent yang Tepat

  • Fokus ke build damage, stealth, atau support
  • Jangan asal ambil talent

12. Gunakan Stealth

  • Hindari pertarungan yang sulit
  • Serang musuh diam-diam

13. Timing Protego dan Dodge

  • Gunakan Protego saat musuh menyerang
  • Dodge untuk menghindari serangan besar

14. Prioritaskan Upgrade Spell

  • Spell yang di upgrade lebih kuat dan efektif
  • Fokus ke spell favoritmu

15. Sesuaikan Difficulty

  • Turunkan level kesulitan jika terlalu sulit
  • Naikkan jika ingin tantangan lebih

Hogwarts Legacy adalah game RPG bertema dunia sihir yang memungkinkan pemain merasakan kehidupan sebagai penyihir di Hogwarts dengan petualangan yang seru dan bebas. (Z-4)

Sumber: ign, g2a



Editor : Reynaldi
