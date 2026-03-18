15 Trik Hogwarts Legacy Lengkap

HOGWARTS Legacy adalah game bergenre action role playing yang mengambil latar dunia sihir dari semesta Harry Potter, namun dengan cerita yang berlangsung jauh sebelum kisah Harry Potter.

Dalam game ini, pemain berperan sebagai seorang siswa di sekolah sihir Hogwarts pada abad ke-19 yang memiliki kemampuan sihir unik.

Berikut 15 Trik Hogwarts Legacy

1. Fokus Naik Level Cepat

Selesaikan quest utama dan side quest

Kalahkan musuh di area terbuka

Gunakan Field Guide Challenges untuk bonus EXP

2. Cara Cepat Dapat Uang

Jual gear yang tidak terpakai

Buka peti di berbagai lokasi

Tangkap beast lalu jual hasilnya

3. Manfaatkan Potion Secara Maksimal

Gunakan Wiggenweld Potion untuk heal

Gunakan Maxima Potion untuk damage tinggi

Brew potion sendiri agar lebih hemat

4. Gunakan Tanaman dalam Pertarungan

Mandrake untuk stun musuh

Venomous Tentacula untuk serangan otomatis

Tanaman bisa jadi senjata tambahan yang kuat

5. Kombinasi Spell

Gunakan spell combo seperti Levioso, Accio, Incendio

Combo meningkatkan damage dan kontrol musuh

6. Upgrade Gear Secara Rutin

Gunakan loom di Room of Requirement

Tambahkan trait untuk meningkatkan kekuatan

7. Gunakan Floo Flame untuk Fast Travel

Aktifkan semua titik Floo Flame

Mempermudah perjalanan antar lokasi

8. Gunakan Revelio Sesering Mungkin

Untuk menemukan item tersembunyi

Menandai musuh dan objek penting

9. Tangkap dan Rawat Beast

Gunakan Nab-Sack untuk menangkap

Rawat beast untuk mendapatkan material upgrade

10. Eksplorasi Map Secara Menyeluruh

Banyak harta tersembunyi di luar quest

Jangan hanya fokus pada cerita utama

11. Pilih Talent yang Tepat

Fokus ke build damage, stealth, atau support

Jangan asal ambil talent

12. Gunakan Stealth

Hindari pertarungan yang sulit

Serang musuh diam-diam

13. Timing Protego dan Dodge

Gunakan Protego saat musuh menyerang

Dodge untuk menghindari serangan besar

14. Prioritaskan Upgrade Spell

Spell yang di upgrade lebih kuat dan efektif

Fokus ke spell favoritmu

15. Sesuaikan Difficulty

Turunkan level kesulitan jika terlalu sulit

Naikkan jika ingin tantangan lebih

Hogwarts Legacy adalah game RPG bertema dunia sihir yang memungkinkan pemain merasakan kehidupan sebagai penyihir di Hogwarts dengan petualangan yang seru dan bebas. (Z-4)

Sumber: ign, g2a