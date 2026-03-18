Sinopsis Film Senin Harga Naik: Dilema Karier dan Warisan Keluarga

MEMASUKI momen libur Lebaran 2026, industri layar lebar Indonesia kembali menyuguhkan tontonan keluarga yang menggugah emosi. Salah satu yang paling dinanti adalah film Senin Harga Naik. Diproduksi oleh Starvision Plus dan Legacy Pictures, film ini bukan bercerita tentang fluktuasi harga rumah, melainkan tentang fluktuasi hubungan antara seorang ibu dan anak-anaknya.

Cerita berfokus pada Mutia (Nadya Arina), seorang gadis ambisius yang memutuskan meninggalkan rumah setelah pertengkaran hebat dengan ibunya, Retno (Meriam Bellina). Mutia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bayang-bayang disiplin ketat sang ibu yang merupakan seorang ibu tunggal.

Tiga tahun berlalu, Mutia sukses meniti karier di sebuah perusahaan properti besar. Namun, sebuah dilema besar muncul saat ia mendapatkan tugas penting demi promosi jabatannya. Ia harus melobi pemilik toko roti legendaris bernama "Mercusuar" agar mau menjual lahannya untuk proyek pengembangan properti. Ironisnya, pemilik toko roti tersebut tidak lain adalah ibunya sendiri, Retno.

Situasi ini memaksa Mutia untuk pulang dan menghadapi masa lalu yang selama ini ia hindari. Bersama kakak sulungnya, Amal, dan adiknya, Tasya, Mutia harus mencari cara untuk melunakkan hati sang ibu tanpa menghancurkan warisan keluarga yang sangat berharga.

Daftar Pemain Film Senin Harga Naik

Film garapan sutradara Dinna Jasanti ini diperkuat oleh jajaran aktor lintas generasi yang memberikan performa akting luar biasa:

Nadya Arina sebagai Mutia: Tokoh utama yang terjebak antara ambisi karier dan loyalitas keluarga.

Meriam Bellina sebagai Retno: Sosok ibu kuat pemilik toko roti Mercusuar yang memiliki karakter tegas.

Andri Mashadi sebagai Amal: Anak sulung yang menjaga jarak emosional namun tetap peduli pada keluarga.

Nayla D. Purnama sebagai Tasya: Anak bungsu yang menjadi saksi dinamika konflik ibu dan kakak-kakaknya.

Brandon Salim sebagai Nando: Salah satu karakter kunci yang memperkaya alur cerita.

Givina Lukita sebagai Taris: Sosok yang turut berperan dalam perjalanan emosional keluarga Mutia.

Adam Xavier sebagai Alviero: Menambah jajaran talenta muda dalam film ini.

Film ini juga dimeriahkan oleh penampilan khusus dari Hamish Daud, Rianti Cartwright, serta bumbu komedi dari Aci Resti dan Arif Alfiansyah.

Makna di Balik Judul "Senin Harga Naik"

Judul film yang unik ini diambil dari istilah populer dalam pemasaran properti. Namun, secara metaforis, judul ini menggambarkan tekanan mental dan waktu yang dialami para karakter. "Senin" merepresentasikan tekanan hidup yang terus berjalan, memaksa setiap anggota keluarga untuk segera menyelesaikan konflik sebelum "harga" atau konsekuensi emosionalnya menjadi terlalu tinggi untuk dibayar. (Z-4)