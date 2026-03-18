Sinopsis Film Senin Harga Naik: Dilema Karier dan Warisan Keluarga

MEMASUKI momen libur Lebaran 2026, industri layar lebar Indonesia kembali menyuguhkan tontonan keluarga yang menggugah emosi. Salah satu yang paling dinanti adalah film Senin Harga Naik. Diproduksi oleh Starvision Plus dan Legacy Pictures, film ini bukan bercerita tentang fluktuasi harga rumah, melainkan tentang fluktuasi hubungan antara seorang ibu dan anak-anaknya.
Cerita berfokus pada Mutia (Nadya Arina), seorang gadis ambisius yang memutuskan meninggalkan rumah setelah pertengkaran hebat dengan ibunya, Retno (Meriam Bellina). Mutia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bayang-bayang disiplin ketat sang ibu yang merupakan seorang ibu tunggal.
Tiga tahun berlalu, Mutia sukses meniti karier di sebuah perusahaan properti besar. Namun, sebuah dilema besar muncul saat ia mendapatkan tugas penting demi promosi jabatannya. Ia harus melobi pemilik toko roti legendaris bernama "Mercusuar" agar mau menjual lahannya untuk proyek pengembangan properti. Ironisnya, pemilik toko roti tersebut tidak lain adalah ibunya sendiri, Retno.
Situasi ini memaksa Mutia untuk pulang dan menghadapi masa lalu yang selama ini ia hindari. Bersama kakak sulungnya, Amal, dan adiknya, Tasya, Mutia harus mencari cara untuk melunakkan hati sang ibu tanpa menghancurkan warisan keluarga yang sangat berharga.
Film garapan sutradara Dinna Jasanti ini diperkuat oleh jajaran aktor lintas generasi yang memberikan performa akting luar biasa:
Film ini juga dimeriahkan oleh penampilan khusus dari Hamish Daud, Rianti Cartwright, serta bumbu komedi dari Aci Resti dan Arif Alfiansyah.
Judul film yang unik ini diambil dari istilah populer dalam pemasaran properti. Namun, secara metaforis, judul ini menggambarkan tekanan mental dan waktu yang dialami para karakter. "Senin" merepresentasikan tekanan hidup yang terus berjalan, memaksa setiap anggota keluarga untuk segera menyelesaikan konflik sebelum "harga" atau konsekuensi emosionalnya menjadi terlalu tinggi untuk dibayar. (Z-4)
Penyanyi Virgoun didapuk sebagai salah satu pengisi lagu utama film Senin Harga Naik dengan karyanya yang berjudul Saat Kau Telah Mengerti.
Nayla Purnama, yang berperan sebagai Tasya dalam film Senin Harga Naik, mengatakan lebaran adalah waktu terbaik untuk melakukan Family Me Time. .
Setelah hampir delapan tahun absen dari layar lebar, Rianti Cartwright akhirnya kembali menyapa penonton Tanah Air lewat film Senin Harga Naik yang dijadwalkan tayang pada Lebaran
