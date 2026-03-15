Go Youn-jung Jadi Sorotan Usai Tampil dengan Selimut, Kedinginan di Paris Fashion Week

Aktris Go Youn-jung di Paris Fashion Week.

AKTRIS asal Korea Selatan, Go Youn-jung, menjadi topik perdebatan daring setelah sebuah klip pendek dari Paris Fashion Week memperlihatkan dirinya meninggalkan peragaan busana Chanel sambil terbungkus selimut.

Momen ini dengan cepat menjadi viral dan memecah belah pengguna daring antara mereka yang menyebutnya sebagai kejadian lucu dan yang lainnya memberikan kritik profesionalisme untuk dirinya sebagai Ambassador dari Chanel.

Go Youn-jung menghadiri peragaan koleksi Musim Gugur/Musim Dingin Chanel 2026-2027 di Paris sebagai duta global untuk merek mewah Prancis tersebut.

Tak lama kemudian, rekaman dirinya meninggalkan tempat acara mulai beredar daring. Dalam klip tersebut, Go Youn-jung terlihat berjalan keluar dengan bantuan seorang petugas keamanan.

Aktris ini mengenakan setelan dua potong tweed putih Chanel yang ia tutupi dengan selimut. Selimut ini disampirkan di atas rok pendeknya saat Youn-jung meninggalkan tempat tersebut.

Melihat ini, seorang anggota staf memintanya untuk menyingkirkan selimut tersebut. Go Youn-jung tampak ragu sejenak seolah-olah berkata, “Dingin,” tetapi segera menyingkirkan selimut dan berjalan menuruni tangga.

Perdebatan di Kalangan Pengguna Daring

Rekaman tersebut telah menarik perhatian yang besar di situs daring dengan hampir 750 ribu penayangan di berbagai media sosial. Reaksi dunia maya menjadi sangat terbagi, beberapa melihat momen ini sebagai sesuatu yang lucu dan mudah dipahami.

Netizen bereaksi dengan meninggalkan komentar, seperti “Kejadian yang sangat lucu,” dan “Sangat menggemaskan dia difoto dengan balutan selimut seperti itu.”

Banyak juga yang memuji petugas keamanan yang berusaha melindungi Youn-jung saat aktris ini menyingkirkan selimutnya.

Sayangnya, beberapa netizen justru memberikan kritik terhadap aksi Youn-jung.

Mereka meninggalkan komentar, seperti, “Dia adalah seorang ambassador, jadi perilaku seperti itu tidak pantas,” “Bagaimana dia bisa menutupi pakaiannya saat mempromosikan sesuatu?”

Menurut beberapa pengguna, Youn-jung seharusnya bisa lebih memperhatikan penampilannya di depan kamera mengingat dirinya hadir sebagai Ambassador Chanel yang menghadiri acara Fashion Week.

Karier Go Youn-jung

Selain menjadi Ambassador Chanel semenjak 2024 lalu, aktris Go Youn-jung semakin mengepakkan sayapnya di industri hiburan Korea Selatan.

Setelah membintangi drama yang mencuri perhatian masyarakat luas pada awal tahun 2026, “Can This Love be Translated?” kini Youn-jung tengah membintangi program hiburan Korea Selatan, yaitu “The Secret Friends Club” bersama dengan Kim Do-hoon dan Jung Hae-in.

