Bae Suzy Jadi Sorotan di CELINE Paris Fashion Week 2026

Bae Suzy(Doc Elle)

AKTRIS papan atas Korea Selatan, Bae Suzy, kembali membuktikan pengaruhnya di industri mode internasional. Kehadirannya di peragaan busana CELINE Fall/Winter 2026 dalam ajang Paris Fashion Week pada Sabtu (7/3/2026) waktu setempat, sukses mencuri perhatian publik global.

Sebagai Global Ambassador resmi CELINE, Suzy tidak hanya sekadar hadir, namun ia menjadi personifikasi dari visi estetika terbaru rumah mode asal Prancis tersebut. Berikut adalah alasan mengapa Bae Suzy menjadi pusat pembicaraan di Paris Fashion Week 2026.

1. Transformasi Gaya: Dari "Soft" ke "Edgy"

Selama bertahun-tahun, Bae Suzy dikenal dengan citra "Nation's First Love" yang identik dengan riasan natural dan busana feminin yang lembut. Namun, di Paris Fashion Week 2026, Suzy tampil mengejutkan dengan gaya yang jauh lebih berani dan bold.

Baca juga : Sinopsis Drama Korea Genie, Make a Wish yang Tayang Hari Ini, Jumat 3 Oktober 2025 di Netflix

Ia mengenakan jaket kulit hitam dengan potongan fitted yang memberikan siluet tegas pada tubuhnya. Dipadukan dengan rok panjang hitam yang jatuh lurus, Suzy memancarkan aura girl crush yang modern namun tetap mempertahankan sisi elegan yang menjadi ciri khasnya.

2. Debut di Era Michael Rider

Kehadiran Suzy kali ini juga sangat spesial karena berkaitan dengan arah baru CELINE di bawah Direktur Kreatif Michael Rider. Penampilan Suzy dianggap sebagai representasi sempurna dari transisi gaya CELINE yang kini lebih menekankan pada understated luxury dan fungsionalitas yang tajam.

3. Detail Aksesori yang Ikonik

Tidak lengkap rasanya membahas penampilan Suzy tanpa menyoroti aksesori yang ia kenakan. Bintang drama Genie ini membawa Soft Triomphe Bag berukuran besar (XXL) yang diprediksi akan menjadi tren utama di tahun 2026. Sentuhan logo emas Triomphe pada tas hitamnya menjadi focal point yang sempurna di tengah outfit serba hitamnya.

Riasan wajah Suzy dibuat sangat minimalis dengan complexion flawless dan lipstik bernuansa nude pink, menekankan bahwa kecantikan alaminya tetap bersinar meski dalam balutan busana yang tangguh.

Kehadiran Bae Suzy di CELINE Paris Fashion Week 2026 bukan sekadar urusan promosi merek, melainkan pernyataan gaya yang kuat. Transformasinya menunjukkan kedewasaan sang aktris dalam bereksperimen dengan mode, menjadikannya salah satu ikon fashion paling berpengaruh dari Asia di panggung dunia. (Z-4)