INDUSTRI kreatif Indonesia mencatatkan tinta emas. Film komedi investigasi Agak Laen 2: Menyala Pantiku! resmi dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang masa di Indonesia, meruntuhkan dominasi film global Avengers: Endgame yang telah bertahan bertahun-tahun.
Mengutip data dari laman pemantau bioskop Cinepoint pada Kamis (12/3), film garapan rumah produksi Imajinari ini telah menembus angka 10.980.933 penonton. Pencapaian ini secara otomatis menggeser Avengers: Endgame ke posisi kedua yang mengantongi 10.976.338 penonton dalam sejarah box office tanah air.
Eksistensi Boris Bokir, Bene Dion, Indra Jegel, dan Oki Rengga di layar lebar terbukti menjadi magnet luar biasa. Sejak dirilis serentak pada 27 November 2025, film ini telah diputar sebanyak 170.914 kali dengan rata-rata okupansi harian mencapai 792 penonton per jadwal tayang.
Keberhasilan Agak Laen 2 menjadi bukti sahih bahwa kualitas penceritaan film lokal kian kompetitif. Sebelum menumbangkan rekor film pahlawan super Marvel, film ini lebih dulu melewati rekor KKN di Desa Penari yang sempat menjadi fenomena film domestik terlaris.
Film berdurasi 110 menit ini mengusung premis unik tentang empat sekawan yang harus menyamar di sebuah panti jompo untuk menyelidiki kasus pembunuhan misterius. Balutan komedi segar yang relevan dengan masyarakat Indonesia menjadi kunci utama mengapa film ini mampu bertahan lebih dari tiga bulan di jaringan bioskop.
Sebagai catatan, tren positif Agak Laen sudah terlihat sejak instalasi pertamanya pada 2024 yang sukses menjaring 9.125.188 penonton. Namun, sekuel Menyala Pantiku! melesat lebih jauh dan menetapkan standar baru bagi industri perfilman nasional di tahun 2026 ini. (Ant/Z-10)
