Kalahkan Avengers: End Game, Agak Laen: Menyala Pantiku! Resmi Jadi Film Terlaris Sepanjang Masa di Indonesia

Cuplikan adegan dari film Agak Laen: Menyala Pantiku!(imdb)

INDUSTRI perfilman nasional mencatatkan sejarah baru. Film komedi produksi Imajinari, Agak Laen: Menyala Pantiku!, resmi dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang masa di bioskop Indonesia, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang film mancanegara maupun lokal lainnya.

Berdasarkan data terbaru dari laman Cinepoint, yang dirilis pada Rabu (11/3), film yang dibintangi kuartet komika Boris Bokir, Bene Dion, Indra Jegel, dan Oki Rengga ini telah meraup total 10.980.933 penonton.

Capaian ini diraih melalui jadwal penayangan yang masif sebanyak 170.914 sesi sejak mulai menghiasi layar lebar pada 27 November tahun lalu.

Menggeser Dominasi Film Impor

Keberhasilan Agak Laen: Menyala Pantiku! menjadi sinyal positif bahwa film karya anak bangsa kian merajai negeri sendiri.

Angka fantastis tersebut secara resmi menggeser posisi film pahlawan super besutan Marvel, Avengers: Endgame, yang sebelumnya bertengger di posisi pertama box office Indonesia dengan raihan 10.976.338 penonton.

Tidak hanya melampaui raksasa Hollywood, film ini juga sukses melewati catatan penonton KKN di Desa Penari, yang sempat mendominasi bioskop tanah air selama beberapa tahun terakhir.

Fenomena ini membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap konten lokal berkualitas, khususnya genre komedi, tetap berada di titik tertinggi.

Premis Penyamaran yang Segar

Ditayangkan serentak pada kuartal keempat 2025, Agak Laen: Menyala Pantiku! menawarkan durasi 110 menit yang sarat akan tawa dan ketegangan.

Film ini mengisahkan petualangan empat karakter utama yang harus melakukan penyamaran di sebuah panti jompo. Misi mereka bukan tanpa alasan; keempatnya tengah berusaha menyelidiki sebuah kasus pembunuhan misterius yang terjadi di sana.

Kesuksesan sekuel ini pun terbilang melesat jauh dibandingkan pendahulunya.

Sebagai perbandingan, film Agak Laen yang pertama mencatatkan angka 9.125.188 penonton dan sempat menyandang predikat film komedi terlaris pada 2024.

Dengan pencapaian rata-rata 792 penonton harian yang terus stabil, Agak Laen: Menyala Pantiku! tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mempertegas posisi Imajinari sebagai rumah produksi yang mampu menghadirkan standar baru dalam industri hiburan Indonesia. (Ant/Z-1)