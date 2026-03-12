Aurelie Moeremans Melahirkan Anak Pertama, Intip Nama dan Potret Sang Buah Hati

Headline
Dunia hiburan Tanah Air tengah diselimuti kabar bahagia. Aktris cantik Aurelie Moeremans resmi menyandang status sebagai ibu setelah melahirkan anak pertamanya pada Selasa, 10 Maret 2026. Kelahiran ini menjadi momen yang sangat emosional, mengingat perjalanan hidup Aurelie yang penuh liku kini bermuara pada kebahagiaan sempurna bersama sang suami, dr. Tyler Bigenho.
Aurelie melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat. Pasangan ini memberikan nama yang gagah untuk putra mereka. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Aurelie membagikan potret perdana sang bayi dengan caption singkat namun menyentuh, "We're parents!".
Kelahiran sang putra disambut hangat oleh netizen dan rekan selebritas. Banyak yang menyebut bahwa kehadiran bayi ini adalah jawaban atas doa-doa Aurelie yang ingin membangun keluarga kecil yang sehat dan penuh cinta.
Salah satu poin yang menarik perhatian publik adalah dedikasi sang suami, Tyler Bigenho. Praktisi kiropraktik ternama di Amerika Serikat ini diketahui mengambil cuti selama lima minggu dari kliniknya demi mendampingi Aurelie melewati masa nifas dan merawat bayi baru lahir.
Tyler mengungkapkan bahwa perannya sebagai ayah dimulai sejak detik pertama persalinan. Dukungan ini sangat krusial bagi kesehatan mental Aurelie, terutama dalam masa pemulihan pascapersalinan di luar negeri yang jauh dari keluarga besar di Indonesia.
Dalam sebuah unggahan haru menjelang persalinan, Aurelie sempat menitipkan pesan mendalam untuk calon anaknya. Ia berharap bayi yang santer akan dinamai Thomas itu kelak tumbuh menjadi sosok laki-laki yang menghormati perempuan.
"Karena mama, aku berharap bisa membesarkan seorang anak laki-laki yang menghormati perempuan, tahu bagaimana memperlakukan mereka dengan bermartabat," tulis Aurelie. Pesan ini terasa sangat kuat mengingat Aurelie sebelumnya sempat vokal menyuarakan isu grooming dan kekerasan melalui bukunya, Broken Strings.
|Poin Persiapan
|Status
|Dukungan Suami (Cuti Khusus)
|✅ Terpenuhi
|Kesehatan Mental (Berdamai dengan Masa Lalu)
|✅ Terpenuhi
|Persiapan Kebutuhan Bayi (Trimester 2)
|✅ Terpenuhi
