Aurelie Moeremans Menuliskan "We Are Parents", Psikologi Transisi Menjadi Orang Tua

Kalimat singkat "We are parents" sering kali menjadi takarir (caption) pertama yang diunggah pasangan setelah kelahiran buah hati mereka. Bagi dunia luar, itu adalah pengumuman kelahiran. Namun, bagi pasangan yang mengucapkannya, kalimat tersebut mengandung bobot emosional yang mengubah hidup selamanya.
Seperti diberitakan artis Aurelie Moeremans melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Aurelie membagikan potret perdana sang bayi dengan caption singkat namun menyentuh, "We're parents!".
Aurelie resmi menyandang status sebagai ibu setelah melahirkan anak pertamanya pada Selasa, 10 Maret 2026. Kelahiran ini menjadi momen yang sangat emosional, mengingat perjalanan hidup Aurelie yang penuh liku kini bermuara pada kebahagiaan sempurna bersama sang suami, dr. Tyler Bigenho.
Secara psikologis, menjadi orang tua adalah salah satu transisi identitas paling signifikan dalam hidup manusia. Ungkapan "We are parents" menegaskan bahwa ego individu kini telah melebur menjadi sebuah unit kolektif. Fokus hidup yang tadinya berpusat pada pencapaian pribadi atau kesenangan berpasangan, kini bergeser sepenuhnya untuk melindungi dan membesarkan kehidupan baru.
Kata "We" (Kami) dalam kalimat tersebut sangat krusial. Ini bukan hanya tentang seorang ibu yang melahirkan atau seorang ayah yang menanti, melainkan tentang kemitraan. "We are parents" bermakna bahwa mulai detik itu, setiap tantangan mulai dari malam-malam tanpa tidur hingga keputusan besar mengenai masa depan anak akan dihadapi bersama sebagai satu tim yang solid.
Mengucapkan "We are parents" adalah bentuk ikrar bawah sadar terhadap tanggung jawab tanpa syarat (unconditional responsibility). Ini adalah pengakuan bahwa ada satu nyawa yang bergantung sepenuhnya pada keputusan dan kasih sayang mereka. Di sinilah letak haru yang sering dirasakan publik; sebuah keberanian untuk mengesampingkan kepentingan diri demi orang lain.
Bagi banyak orang, menjadi orang tua sering kali dimaknai sebagai babak baru yang bersih. "We are parents" bisa berarti sebuah janji untuk memutus rantai trauma masa lalu dan membangun pola asuh yang lebih sehat, penuh kasih, dan bermartabat bagi generasi penerus. Ini adalah momen di mana seseorang memutuskan untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka demi sang buah hati.
|Prinsip Dasar
|Tujuan
|Kehadiran Konsisten
|Membangun rasa aman (secure attachment) pada anak.
|Kesehatan Mental
|Fondasi utama agar pengasuhan berjalan dengan tenang dan penuh kasih.
|Empati Pasangan
|Meringankan beban transisi peran dari pasangan menjadi orang tua.
